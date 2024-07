Sự kiện offline fan game lớn bậc nhất hè 2024 gọi tên Play Together

Play Together trong lòng game thủ Việt

Nhắc đến những tựa game casual đình đám tại Việt Nam thì cái tên đầu tiên chúng ta nghĩ đến sẽ là Play Together. Trò chơi này đã và vẫn đang là "cơn sốt" thu hút hàng triệu bạn trẻ trong vài năm gần đây. Lấy bối cảnh thế giới ảo rộng lớn mang đậm màu sắc tươi sáng, Play Together mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí vô cùng thú vị và đầy màu sắc.

Điểm đặc biệt làm nên sức hút của Play Together chính là lối chơi đơn giản, dễ làm quen, phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong thế giới ảo, Play Together còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự kiện offline hoành tráng tại TP.HCM vào ngày 7/7/2024 vừa qua. Đây là một trong ba ngày hội được VNGGames tổ chức để mừng sinh nhật 2 tuổi của Play Together, là dịp để cộng đồng người chơi Play Together gặp gỡ, giao lưu trực tiếp, cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị và trải nghiệm những điều bất ngờ mà NPH VNGGames đã dành riêng cho họ.

Buổi offline Play Together khó quên tại TP.HCM

Chiều ngày 7/7/2024, hàng nghìn người chơi háo hức đổ về tham gia sự kiện, mang theo niềm vui và sự háo hức được gặp gỡ, giao lưu với những người cùng sở thích với mình.

Ngay từ khi bước vào khu vực sự kiện, người chơi đã chìm vào thế giới ảo ngay trong đời thực giữa các mascot đáng yêu và những vật phẩm trang trí bước ra từ thế giới ảo.

Tại đây, người chơi có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với những người bạn của mình, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp trong game…

Ngoài ra, các game thủ đến chung vui ngày sinh nhật 2 tuổi của Play Together ở TP.HCM còn có thể ghé vào những gian hàng khác nhau. Trong đó, sự hiện diện bất ngờ của gian hàng LEVENTS tại buổi offline Play Together. Đặc biệt Play Together và LEVENTS đã hợp tác để cho ra mắt bộ sưu tập áo thun mới. Bạn đã có thể đặt mua trước rồi đấy!

Điểm nhấn chính của buổi offline là những bản nhạc sôi động đến từ hai ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Phạm Đình Thái Ngân!

Buổi offline Play Together đã khép lại vào lúc 20h ngày 7/7 với những dư âm vô cùng tốt đẹp. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng Play Together và mang đến cho người chơi những trải nghiệm khó quên. Chúc cho Play Together sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa, để mang đến cho cộng đồng game thủ Việt Nam những giây phút giải trí tuyệt vời nhất

Hashtag Challenge chờ đón!

Nếu bạn không thể đến tham dự các buổi offline của Play Together thì cũng đừng buồn, vì VNGGames đã chuẩn bị sẵn hoạt động cho những game thủ ở xa, đó là sự kiện Hashtag Challenge cực thú vị. Cách tham dự rất đơn giản, chỉ cần làm theo các bước sau:

Quay video Dance Challenge sử dụng nhạc của Play Together VNG hoặc sử dụng CapCut template/hiệu ứng hè của Play Together VN.

Đăng tải video lên TikTok ở chế độ công khai (Public) trong thời gian diễn ra sự kiện, kèm theo các hashtag #HePlaySaveKhoanhKhac #PlayTogetherVNG #GamingonTikTok

Điền thông tin theo mẫu để đăng ký với BTC: https://forms.gle/E7VmUwY6Z9gxKCPp9

Các giải thưởng lớn đang chờ bạn trong sự kiện, tham khảo thêm thông tin chi tiết về sự kiện này tại đây.

Hẹn gặp bạn trong những ngày vui kế tiếp!

Chúng ta sẽ có thể tiếp tục cùng chung vui với Play Together trong các buổi offline sắp diễn ra tại Đà Nẵng (ngày 14/7/2024) và Hà Nội (ngày 20/7/2024). Hãy sẵn sàng khám phá thế giới ảo đầy màu sắc này nhé!