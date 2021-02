Sự kiện hot nhất hôm nay: Sao nhí Kim So Hyun xinh ngất ngây khoe chân dài trắng nõn, tài tử Moon Lovers diện đồ "dìm" khó hiểu

Vào ngày 15/2, sự kiện họp báo ra mắt bộ phim River Where the Moon Rises đã diễn ra tại Seoul, thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Buổi họp báo có sự tham gia của các diễn viên trẻ đầy tiềm năng và hot hit gồm Kim So Hyun, Ji Soo, Lee Ji Hoon, Choi Yoo Hwa.

Xuất hiện trong sự kiện, Kim So Hyun chiếm trọn spotlight vì quá xinh đẹp và cuốn hút. Trong bộ trang phục trắng thanh lịch và không kém phần điệu đà, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khoe khéo được đôi chân thon dài nuột nà cùng nét đẹp nữ tính, trong trẻo và vô cùng ngọt ngào. Kim So Hyun từng là sao nhí "gây thương nhớ" cho nhiều thế hệ khán giả nhưng phải đến gần đây, nhan sắc nữ diễn viên mới ngày càng nở rộ, được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nhân hàng đầu thế hệ diễn viên trẻ hiện nay. Trong khi đó sóng đôi bên Kim So Hyun, tài tử Moon Lovers Ji Soo lại diện bộ đồ dìm dáng khó hiểu mặc dù vẫn ghi điểm với visual nam thần.

Diện trang phục trắng thanh lịch, Kim So Hyun trở thành tâm điểm sự kiện với nhan sắc xinh đẹp ngất ngây

Từ cô bé nhỏ xíu ngày nào bị chê bai về ngoại hình, nữ diễn viên đã "dậy thì" thành công, trở thành sao trẻ triển vọng, lên hương nhan sắc rõ rệt như hiện nay. Nét đẹp ngọt ngào và nữ tính của Kim So Hyun "gây thương nhớ" cực mạnh cho khán giả

Bộ váy trắng còn giúp Kim So Hyun khoe khéo được đôi chân thon dài và vô cùng nuột nà

Tài tử Ji Soo xuất hiện với vẻ ngoài cực ngầu và có phần bụi bặm, tuy nhiên trang phục này lại dìm dáng của anh chàng kha khá

"Phản ứng hóa học" ăn ý của cặp đôi chính Kim So Hyun - Ji Soo

Dù đã đi giày cao gót nhưng Kim So Hyun vẫn lọt thỏm bên Ji Soo. Trang phục của nam tài tử khiến dân tình cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là phần quần và giày

Tuy nhiên, bộ đồ của Jisoo có phần khá khó hiểu và "dìm" chiều cao 1m86 của anh

Trái ngược với vẻ bụi bặm của Ji Soo, tài tử Lee Ji Hoon diện vest đen lịch lãm. Mái tóc bồng bềnh tôn lên gương mặt lãng tử của nam thần sinh năm 1988

Nữ diễn viên Choi Yoo Hwa nở nụ cười và biểu cảm vô cùng đáng yêu

Kim So Hyun giữa 2 nam diễn viên của River Where the Moon Rises

Dàn diễn viên và đạo diễn của phim

Nguồn: Dispatch, Herald Pop