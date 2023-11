Sự kiện dành cho các tín đồ skincare không thể bỏ qua trong mùa cuối năm

Dưỡng ẩm được xem là một bước quan trọng trong chu trình skincare. Với các nàng có làn da dầu, khi thiếu ẩm da sẽ tiết dầu nhờn, còn với những cô nàng sở hữu làn da khô, việc thiếu ẩm sẽ khiến da bị khô ráp, sần sùi. Kem dưỡng ẩm là "chìa khóa" tuyệt vời cung cấp độ ẩm cho da để da luôn căng mướt mịn màng.



Việc chọn kem dưỡng cho từng vấn đề da và texture như thế nào mới phù hợp sẽ có đôi chút khó khăn. Hãy cùng gỡ rối những vấn đề này tại sự kiện Korean Cream: Say Bye Da Khô - Hello Da Mượt, đây là cơ hội để bạn được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm dưỡng da trending trên thị trường làm đẹp và nhận tư vấn cách chọn kem dưỡng phù hợp với từng loại da để đem lại công dụng hữu hiệu nhất.

Tạo sân chơi dành cho các tín đồ làm đẹp

Đồng hành với Korean Cream: Say Bye Da Khô - Hello Da Mượt là sự góp mặt của các sản phẩm "best seller" tới từ những thương hiệu chăm sóc da hàng đầu xứ sở Kim Chi như: Dear Klairs, I’m From, Skin1004, BY WISHTREND, Dr.G, Some By Mi, Nature Republic, 9Wishes,...

Korean Cream: Say Bye Da Khô - Hello Da Mượt có 2 điểm đến để tạo thêm nhiều cơ hội gặp gỡ tín đồ skincare. Hẹn gặp các bạn Sài Gòn ngày 8/11 đến 17/11 tại sảnh TBC của Aeon Mall Tân Phú và các bạn Hà Nội ngày 17/11 đến 19/11 sảnh TBC của Aeon Mall Long Biên nhé!

Các hoạt động khác cho giới trẻ giải trí, giao lưu



Bên cạnh việc trải nghiệm không gian và tư vấn chi tiết về các loại kem dưỡng, Korean Cream: Say Bye Da Khô - Hello Da Mượt còn có những hoạt động vô cùng sôi động: Check-in nhận quà độc quyền, tham gia minigame, hưởng ưu đãi khi mua sắm trực tiếp tại sự kiện, chill cùng ban nhạc acoustic vào khung giờ 18h30 - 20h30 ngày 11/11 tại Aeon Mall Tân Phú và 18h30 - 20h30 ngày 18/11 tại Aeon Mall Long Biên,…

Hình ảnh Aeon Mall Tân Phú Celadon

Hình ảnh Aeon Mall Long Biên

Muốn nhanh thì đi một mình, muốn da đẹp thì gửi nhanh thông tin sự kiện Korean Cream: Say Bye Da Khô - Hello Da Mượt cho bạn bè để vừa nâng cấp nhan sắc hết mức mà còn được nhận quà đầy túi.