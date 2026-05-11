Style hè của "bạch nguyệt quang Cbiz": Đơn giản mà đẹp lịm tim, copy cực dễ

Lư Dục Hiểu (sinh năm 1999) đang là một trong những gương mặt nữ được yêu thích nhất của thế hệ tiểu hoa mới Cbiz. Không đi theo kiểu visual sắc lạnh hay quá quyến rũ, nữ diễn viên được tặng danh "bạch nguyệt quang" nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng, đôi mắt cười và thần thái mong manh như bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân. Chính khí chất này giúp cô nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả trẻ, đặc biệt sau nhiều vai diễn mang màu sắc chữa lành, ngọt ngào.
Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, style đời thường của nữ diễn viên cũng đang được hội chị em yêu thích vì dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được vibe trong trẻo đặc trưng. Mùa hè chính là "sân nhà" của Lư Dục Hiểu khi cô gần như trung thành với những outfit tối giản, nhẹ mắt và nữ tính.
Hãy cùng điểm qua một số outfit nổi bật của người đẹp 9x, biết đâu nàng có thể học thêm nhiều tips hay để mix&match mùa hè này đó!
Không cần diện đồ quá cầu kỳ hay chạy theo những trend khó mặc, style mùa hè của Lư Dục Hiểu ghi điểm nhờ cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đủ tinh tế để khiến người ta muốn ngắm mãi. Đây cũng là style ăn mặc mà hội chị em hoàn toàn có thể học theo: ưu tiên item đơn giản, chất liệu thoáng nhẹ và thoải mái nhất trong mùa hè.