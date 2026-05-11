Style hè của "bạch nguyệt quang Cbiz": Đơn giản mà đẹp lịm tim, copy cực dễ

Lư Dục Hiểu (sinh năm 1999) đang là một trong những gương mặt nữ được yêu thích nhất của thế hệ tiểu hoa mới Cbiz. Không đi theo kiểu visual sắc lạnh hay quá quyến rũ, nữ diễn viên được tặng danh "bạch nguyệt quang" nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng, đôi mắt cười và thần thái mong manh như bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân. Chính khí chất này giúp cô nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả trẻ, đặc biệt sau nhiều vai diễn mang màu sắc chữa lành, ngọt ngào.

Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, style đời thường của nữ diễn viên cũng đang được hội chị em yêu thích vì dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được vibe trong trẻo đặc trưng. Mùa hè chính là "sân nhà" của Lư Dục Hiểu khi cô gần như trung thành với những outfit tối giản, nhẹ mắt và nữ tính.

Hãy cùng điểm qua một số outfit nổi bật của người đẹp 9x, biết đâu nàng có thể học thêm nhiều tips hay để mix&match mùa hè này đó!

Trong một bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân, Lư Dục Hiểu diện một chiếc váy trắng dáng dài với phần chiết eo nhẹ giúp tổng thể trông thanh thoát và nữ tính hơn. Chất vải mỏng nhẹ cùng thiết kế bay bổng mang đúng tinh thần mùa hè: nhìn thôi đã thấy mát mắt. Đây cũng là kiểu váy cực dễ mặc, có thể layering cùng cardigan mỏng hay sơ mi oversized đều xinh, chắc chắn là item “must-have” trong tủ đồ mùa nóng của hội chị em.

Trong một outfit khác, Lư Dục Hiểu phối áo 2 dây cùng chân váy ngắn bèo nhẹ theo phong cách nữ sinh mùa hè, bên ngoài layer thêm gilet kẻ caro tạo điểm nhấn vintage cực xinh. Công thức mix đồ này vừa trẻ trung vừa có cảm giác “kẹo ngọt” rất đúng vibe thanh xuân. Để set đồ thêm liền mạch, mỹ nhân 9x add-on chi tiết nơ kẻ đồng điệu với áo lên chân váy, đây là tips chị em cực dễ áp dụng mà lên đồ lại có gu hơn hẳn đó!

Cùng là sắc trắng basic, Lư Dục Hiểu diện set đồ với chất liệu ren xuyên nhẹ và họa tiết thêu mang đậm vibe boho. Thiết kế tay dài mỏng nhẹ giúp outfit trông nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn đủ thoáng mát để diện ngày nắng. Cô còn khéo phối cùng kính râm và túi cói đan tay - combo gần như “auto đẹp” cho những chuyến du lịch biển hay picnic mùa hè.

Trong một khoảnh khắc dạo đêm đầy sang chảnh, Lư Dục Hiểu diện mẫu áo đen lệch vai ôm nhẹ cơ thể kết hợp chân váy ngắn, vừa tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật. Điểm nhấn của outfit full đen này được nữ diễn viên đặt vào item thắt lưng với chi tiết bạc lấp lánh trong đêm. Nếu nàng cần gợi ý cho bữa tiệc tối mà không cần quá lồng lộn thì hãy lưu ngay set này của Lư Dục Hiểu nhé!

Cuối cùng, combo không thể thiếu trong mùa hè là áo tanktop và quần jeans. Những item basic như thế này đúng là công thức mặc đẹp không bao giờ lỗi thời, đặc biệt hợp với những ngày nóng vì vừa thoải mái vừa dễ tôn dáng. Lư Dục Hiểu còn khéo phối thêm túi denim đồng điệu để tổng thể trông trẻ trung, casual nhưng vẫn có điểm nhấn cực xinh.

Không cần diện đồ quá cầu kỳ hay chạy theo những trend khó mặc, style mùa hè của Lư Dục Hiểu ghi điểm nhờ cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đủ tinh tế để khiến người ta muốn ngắm mãi. Đây cũng là style ăn mặc mà hội chị em hoàn toàn có thể học theo: ưu tiên item đơn giản, chất liệu thoáng nhẹ và thoải mái nhất trong mùa hè.