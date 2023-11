Sony BRAVIA XR OLED A95L chính thức có mặt tại Việt Nam sau khi đạt danh hiệu "King of 4K TV 2023"

Chất lượng hình ảnh ấn tượng của Sony Bravia XR OLED A95L đã được các chuyên gia hàng đầu thế giới công nhận với danh hiệu King of 4K TV - TV 4K tốt nhất 2023 tại sự kiện TV Shootout lần thức 19 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ. Dòng TV đầu bảng của Sony đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo gồm các chuyên gia về màu sắc, nhà dựng phim, chuyên gia công nghệ và các nhà khoa học về hình ảnh ở cả tất cả các hạng mục: chất lượng hình ảnh mặc định, chất lượng hình ảnh SDR sau khi cân chỉnh và chất lượng hình ảnh HDR sau khi cân chỉnh.



Các tính năng nổi bật của TV Sony BRAVIA XR OLED A95L

Thiết kế One Slate với chân đế sang trọng

Bravia XR OLED A95L sử dụng ngôn ngữ thiết kế One Slate, hợp nhất màn hình và viền thành một tấm, chân đế được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp sang trọng. Phiên bản 77 inch có 3 cách lắp đặt: tiêu chuẩn, chân cao phối với loa thanh, chân thấp dành cho không gian hẹp. Trong khi đó, phiên bản 65 inch có 2 cách lắp đặt: tiêu chuẩn và chân cao phối với loa thanh.

A95L kèm theo remote với thiết kế bằng nhôm nhỏ gọn, tích hợp đèn nền và dễ dàng sử dụng ở mọi điều kiện.

Màu sắc phong phú và độ tương phản vượt trội

Bravia XR OLED A95L được trang bị bộ xử lý nhận thức Cognitive Processor XR để tối đa hoá sức mạnh biểu đạt của tấm nền OLED, kết hợp với công nghệ XR Triluminos Max. Điều này không chỉ giúp độ sáng của A95L vượt trội so với các thế hệ TV OLED trước mà còn có dải màu mở rộng hơn gấp nhiều lần. Không dừng lại ở đó, A95L còn tích hợp các công nghệ tiên tiến khác như XR OLED Contrast pro (tăng độ tương phản), XR Clear Image (giảm nhiễu), XR OLED Motion (chống nhòe) để tạo ra đỉnh cao mới của trải nghiệm hình ảnh TV OLED Sony.

Tất cả các chuẩn HDR phổ biến nhất hiện nay đều được Sony A95L hỗ trợ, bao gồm HDR10, HLG và Dolby Vision.

Âm thanh từ màn hình, trầm sâu mạnh mẽ cho trải nghiệm sống động

Thông qua công nghệ Acoustic Surface Audio +, toàn bộ màn hình của TV Sony A95L được biến thành hệ thống loa khổng lồ với công suất mạnh mẽ lên đến 60W. Âm thanh được đồng bộ một cách hoàn hảo với hình ảnh, giúp khán giả như hòa mình vào thế giới giải trí đầy sắc màu. Đặc biệt là hệ thống loa siêu trầm được tích hợp trong TV giúp tăng thêm uy lực cho các cảnh cháy nổ, mang lại trải nghiệm sống động đến đáng kinh ngạc cho các bộ phim bom tấn.

Bravia XR A95L còn là đối tác hoàn hảo với loa thanh A-series từ Sony nhờ công nghệ Acoustic Center Sync, cho phép TV đóng vai trò là loa trung tâm. Tương thích với tính năng 360 Spatial Personalizer, điều chỉnh trải nghiệm Dolby Atmos bằng cách kết hợp loa đeo SRS-NS7 và bộ phận chuyển tiếp không dây WLA-NS7 để thưởng thức âm thanh vòm không gian.

Dòng TV OLED đầu bảng từ Sony hỗ trợ đầy đủ các công nghệ âm thanh tiên tiến gồm: Dolby Atmos, DTS Digital Surround, S-Master Digital Amplifier, S-Force Front Surround.

Hệ điều hành Google TV với nhiều tiện ích

Với Sony Bravia XR A95L cũng như tất cả dòng TV Sony 2023, người dùng có thể điều khiển TV và tìm kiếm nội dung mình yêu thích một cách dễ dàng bằng giọng nói: Mở ứng dụng, tăng/giảm âm lượng hay tìm kiếm nội dung, đặt lịch hẹn,… tất cả đều được thực hiện nhanh chóng và mượt mà bằng giọng nói, đặc biệt TV nghe hiểu chính xác giọng nói tiếng Việt 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Sony đặc biệt ưu ái các game thủ khi tích hợp một loạt công nghệ hỗ trợ trong Game Menu. Trong đó, tính năng Black Equalizer cho phép tăng độ sáng các vùng tối để dễ dàng phát hiện kẻ địch, tính năng tạo hồng tâm ảo với nhiều kiểu khác nhau giúp nhắm bắn dễ dàng hơn.

Ứng dụng Chromecast và Apple Airplay giúp việc chia sẻ nội dung từ điện thoại di động, máy tính bảng (Android/iOS) lên màn hình TV trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

TV đầu bảng của Sony cũng tương thích với phụ kiện BRAVIA CAM, cho phép theo dõi vị trí để tối ưu chất lượng âm thanh và hình ảnh dù bạn có ở bất kỳ đâu trong phòng.

Thời gian ra mắt và giá bán

TV Sony Bravia XR OLED A95L đã chính thức bán ra tại Việt Nam vào tháng 11, với 2 phiên bản:

• XR-77A95L kích thước 77 inch giá 134.000.000 đồng;

• XR-65A95L kích thước 65 inch giá 87.900.000 đồng.

Khách hàng khi mua TV Sony A95L sẽ được tặng BRAVIA CAM trị giá 3,990,000 đồng. Đặc biệt, khi mua tại Sony Store Vincom Đồng Khởi, khách hàng sẽ được tặng thêm loa đeo cổ NB10 trị giá 3,490,000 đồng đối với phiên bản 65 inch và loa đeo cổ NS7 trị giá 6,990,000 đồng đối với phiên bản 77 inch.

Khách hàng có thể đến trải nghiệm TV Sony Bravia XR OLED A95L tại Sony Store, một số Sony Center và đại lý của Sony.

Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://www.sony.com.vn/bravia/products/a95l-series