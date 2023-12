Sống YOLO với 1 chiếc thẻ ngân hàng!

Nhiều người trẻ, đặc biệt là gen Z mang hình ảnh tự do, phóng khoáng và không ngại chi tiền cho bản thân. Điều này khiến họ thường bị các thế hệ trước gắn cho cái mác chi tiêu "sống nay mà không biết ngày mai".



Tuy nhiên, theo các số liệu từ Business Insider, có rất đông người trẻ biết ý thức quản lý tài chính và quan tâm chuyện tiền bạc từ sớm. Họ cho rằng, dùng tiền để đầu tư vào trải nghiệm và sở thích cá nhân cũng là một hình thức sinh lời trong tương lai.

Sống giàu trải nghiệm, không phải bây giờ thì là bao giờ?

Hiện nay có rất đông người trẻ chi tiêu "mạnh tay" nhưng kiếm tiền cũng giỏi không kém. Điều này đến từ việc họ nhanh nhạy với công nghệ và thông tin, tiếp cận sớm với mạng xã hội, nhờ đó biết được nhiều hình thức gia tăng thu nhập. Không chỉ thế, nhiều người còn ý thức tìm hiểu về các hình thức đầu tư như chứng khoán, bất động sản… để túi tiền càng to hơn.

Khi đã có số dư tốt trong tài khoản, họ không ngại chi tiêu cho bản thân để tạo ra các trải nghiệm đáng nhớ. Nhờ đó họ được thư giãn sau giờ làm việc, đồng thời tạo động lực để cố gắng nhiều hơn.

Với tinh thần "bạn chỉ sống một lần" (YOLO - You Only Live Once), họ "mạnh dạn" chi tiền cho sở thích cá nhân như du lịch trải nghiệm, mua sắm món đồ ao ước, ăn uống ở các nhà hàng cao cấp, vân vân. Ở một lăng kính nhìn xa, thì việc tận hưởng cuộc sống hiện tại cũng là cách để phát triển bản thân, bồi dưỡng nên phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ở diễn biến khác, so với thế hệ đi trước, người trẻ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi áp lực "peer pressure", nói nôm na là người khác có thì mình phải có, người khác làm được thì mình phải làm được. Áp lực này đã khiến họ thay đổi suy nghĩ và hành động, trong đó có cả cách chi tiêu. Họ càng có ý thức nâng cấp từ bên trong, khiến bản thân trở thành con người thú vị. Nhờ đó, họ càng dễ dàng giao tiếp và giành lấy các cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.

Nhìn chung, với những quan điểm và tư tưởng mới mẻ, người trẻ hiện đại đang lấy chính việc tiêu xài phòng khoáng làm động lực phấn đấu, từ đó nhanh chạm đến thành công hơn.

Sống sang giữa thời kinh tế khó: Bí quyết là 1 chiếc thẻ thanh toán

Nhắc đến chi tiêu thông minh, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc cắt giảm các khoản tiêu dùng hàng ngày. Còn với người trẻ, họ có thể tậu nhiều món đồ yêu thích mà vẫn kiểm soát được tài chính, tất cả là nhờ trình độ săn deal siêu đẳng khi mua sản phẩm, dịch vụ.

Quang Minh (24 tuổi, TP.HCM) đang làm trong lĩnh vực truyền thông. Bên cạnh công việc văn phòng, cậu còn nhận làm thêm nhiều nghề tay trái để đa dạng thu nhập. Cũng vì thế, làm việc đến 8-9 giờ tối hay cuối tuần không có thời gian đi chơi cùng bạn bè là "chuyện bình thường" với chàng trai.

Tuy nhiên, không vì thế mà Quang Minh quên tạo thêm trải nghiệm cho tuổi trẻ, bằng cách cứ 2-3 tháng cậu lại có chuyến đi du lịch ngắn ngày.

Minh thường dùng thẻ thanh toán Techcombank đặt vé máy bay và khách sạn để nhận được hoàn tiền. Dù thời gian vừa qua, công việc bị ảnh hưởng do kinh tế khó khăn, song Quang Minh vẫn cố gắng duy trì thói quen đi du lịch với châm ngôn: Nếu biết chi tiêu hợp lý thì với mức lương nào, chuyện tận hưởng cuộc sống cũng không khó.

Tương tự Quang Minh, Lan Anh (22 tuổi, Hà Nội) cũng cố gắng tận dụng các chương trình ưu đãi trong tất cả khoản chi từ mua thực phẩm, đồ dùng nhà cửa hay di chuyển đi lại. Cũng vì thế, với mức lương mới ra trường chưa quá rủng rỉnh, thế nhưng Lan Anh vẫn tự hào vì có thể "tự chủ tài chính", không xin thêm sự giúp đỡ của gia đình.

"Mẹo của mình là dùng thẻ thanh toán Techcombank khi mua ở các sàn thương mại điện tử. Thậm chí đến cả nội thất mình cũng hay lên Shopee hay Lazada để được hưởng ưu đãi kép lên tới 10%.

Khi đặt đồ ăn online cùng đồng nghiệp, mình cũng cố gắng săn được deal với thẻ thanh toán Techcombank trên Shopee Food. Mỗi lần thanh toán mình có thể tiết kiệm được lên đến vài trăm ngàn đồng nên cuối tháng tổng kết lại các khoản tiêu dùng, mình lại thấy vui lắm".

Có thể thấy, chỉ với một chiếc thẻ thanh toán, bạn có thể thoải mái theo đuổi lối sống YOLO, tích luỹ trải nghiệm và đầu tư những món đồ cực chất cho bản thân. Thẻ thanh toán Techcombank chắc chắn không muốn vắng bóng trong bất kỳ trải nghiệm tuyệt vời nào của bạn!