Song Hye Kyo "xả" ảnh du ngoạn tại Ý, mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn đẳng cấp nữ thần

Mới đây, Song Hye Kyo đã có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Ý cùng hội bạn bè thân thiết cùng ê kíp. Sau nhiều ngày dành thời gian cho việc du ngoạn, người đẹp bất ngờ "xả" loạt ảnh, chia sẻ với fan hâm mộ chuyến đi của mình.

Trong chuyến đi chơi của mình, Song Hye Kyo ăn vận vô cùng đơn giản, người đẹp hầu như không hề trang điểm. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng tới nhan sắc đẳng cấp nữ thần của Song Hye Kyo. Nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của Song Hye Kyo.

Được biết, trong chuyến đi lần này, Song Hye Kyo sẽ có dịp tham dự sự kiện của nhãn hàng Fendi - thương hiệu do người đẹp làm gương mặt đại diện. Trước đó, Song Hye Kyo đã gây tiếng vang với The Glory và nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Người đẹp cũng cho biết, sau bộ phim muốn dành thời gian để đi du ngoạn và "nạp" năng lượng. Sắp tới đây, Song Hye Kyo sẽ trở lại với dự án phim đóng cùng Han So Hee.