Song Hye Kyo tái sinh sau "cơn bầm dập" ly hôn: Thị phi bốn bề vì cái bóng Song Joong Ki và giọt nước mắt tìm lại hạnh phúc đơn thuần

Bước chân vào nghệ thuật gần 30 năm, không quá ngạc nhiên khi cái tên Song Hye Kyo luôn được truyền thông chú ý. Thế nhưng suốt chặng đường sự nghiệp của mỹ nhân họ Song, có thể nói ở thời điểm này, nữ diễn viên mới có thể chạm đến đỉnh cao sự nghiệp sau khoảng thời gian gặp toàn chuyện thị phi, nhất là sau khi ly hôn với chồng cũ Song Joong Ki.

Nhưng nước mắt của nữ diễn viên tại Baeksang 2023 - lễ trao giải lẽ ra là dịp đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Song Hye Kyo sau biến cố khiến công chúng phải suy ngẫm. Nhìn lại hành trình của nữ minh tinh từ cuộc hôn nhân đổ vỡ cho đến tận ngày nay, khán giả mới hiểu được tấm lòng của cô.

Scandal ngoại tình bủa vây, thành nạn nhân "bạo lực mạng", chịu đủ nỗi hàm oan khó gột rửa

Song Joong Ki - Song Hye Kyo sở hữu lượng fan hùng hậu từ sau khi diễn cặp trong Hậu Duệ Mặt Trời. Đều là ngôi sao hạng A trong làng giải trí Hàn Quốc, cả hai gây sốt khi quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2017, để rồi làm "cú chấn động" tuyên bố ly hôn vào năm 2019.

Nguyên nhân ly hôn của cặp đôi Song - Song đến nay vẫn liên tục bị dân tình bàn tán

Thời điểm sau khi Song Joong Ki đâm đơn ly dị, đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến Song Hye Kyo được tung ra trên các MXH Hàn - Trung. Trong đó, được chú ý nhất là nghi vấn nữ chính Hậu Duệ Mặt Trời ngoại tình với Park Bo Gum - bạn thân của chồng sau khi đóng cặp trong phim Encounter. Dù công ty quản lý của 2 diễn viên lẫn phía Song Joong Ki đều lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không dập tắt được tin đồn.

Sau đó không lâu, mạng xã hội tiếp tục lan truyền video không được kiểm chứng nói về việc Song Joong Ki bắt gặp Song Hye Kyo đang ở cùng một người đàn ông lạ tại phòng tân hôn của cặp đôi. Song Joong Ki vì quá uất ức khi biết mình bị vợ cắm sừng nên đã ly hôn.

Chưa dừng tại đó, Song Hye Kyo còn bị tung tin được một đại gia Hong Kong (Trung Quốc) bao nuôi. Vì bị Song Joong Ki phát hiện mối quan hệ của người đẹp họ Song với người tình nên mới quyết định chia tay. Tin đồn này không chỉ xuất hiện trong cộng đồng netizen trên mạng xã hội mà nhiều lần được một số trang tin Trung Quốc chia sẻ.

Song Hye Kyo vướng nghi ngờ ngoại tình, bị chồng phát hiện nên dẫn đến quan hệ hôn nhân rạn nứt

Sau khi chia tay với chồng cũ, danh tiếng của Song Hye Kyo bị tổn hại nặng nề. 4 năm qua, vì thị phi, nữ minh tinh màn ảnh Hàn ít khi lên tiếng chuyện đời tư mà chỉ tập trung vào công việc. Thế nhưng mỗi khi Song Hye Kyo tung bộ ảnh mới, đi sự kiện, ra mắt phim, tin đồn ngoại tình lại bị dân tình "đào" lại. Người đẹp bỗng dưng trở thành nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì không đề cập rõ nguyên nhân ly hôn Song Joong Ki.

Nỗi khổ bị chồng cũ lu mờ

Đã 4 năm kể từ khi Song Hye Kyo "đường ai nấy đi" với Song Joong Ki, cả 2 đều không còn nhắc về đối phương nhưng dân tình vẫn chưa chịu buông tha. Không ít người đã đặt Song Joong Ki và Song Hye Kyo lên bàn cân để so sánh thực lực diễn xuất, độ nổi tiếng, thu nhập,... sau khoảng thời gian ly hôn.

Song - Song qua 4 năm ly hôn vẫn bị réo tên mỗi khi đối phương có động thái mới

Nhìn lại khoảng thời gian 3 năm hậu chia tay, Song Hye Kyo gần như im lặng, ít xuất hiện trước công chúng. Đến năm 2021, nữ diễn viên mới trở lại với phim mới - Now, We Are Breaking Up.



Vì biệt tăm thời gian dài, màn tái xuất của cô được khán giả vô cùng trông đợi nhưng rồi gây thất vọng vì diễn xuất cứng đơ, bị chê lép vế hơn cả vai phụ. Cách phát âm tiếng nước ngoài vụng về của Song Hye Kyo bị nhiều người phê bình, cho rằng cô vốn không hề tiến bộ sau ngần ấy năm bước chân vào con đường nghệ thuật. Mãi cho đến khi The Glory lên sóng cuối năm 2022, Song Hye Kyo mới lấy lại được hào quang.

Đã có một khoảng thời gian, Song Hye Kyo bị Song Joong Ki làm lu mờ. Nam tài tử công khai hẹn hò cựu diễn viên Katy Louise Saunders trùng với thời điểm Song Hye Kyo chuẩn bị ra mắt phim The Glory. Trước sức nóng từ tin chồng cũ hẹn hò, màn tài xuất của mỹ nhân họ Song bỗng bị lu mờ trong vài ngày. Thậm chí, trang MK còn đặt ra nghi vấn phía Song Hye Kyo và nhà sản xuất The Glory không thể tổ chức họp báo vì không muốn bị phóng viên đặt những câu hỏi ngoài lề, có liên quan Song Joong Ki.

Song Hye Kyo hài lòng với cuộc sống một mình, trong khi Song Joong Ki đã tái hôn

Vào lúc The Glory tạo nên "cơn sốt" châu Á, Song Joong Ki lại bất ngờ tuyên bố kết hôn với Katy Louise Saunders, còn cho biết người mới đang mang thai. Ngay lập tức, dân tình lại réo tên Song Hye Kyo, tò mò về phản ứng của nữ diễn viên khi người cũ có tin vui.



Trước tình cảnh chuyện cũ liên tục bị "đào bới", Song Hye Kyo đều chọn cách im lặng. Trong một cuộc phỏng vấn, mỹ nhân họ Song cho biết đối với một số việc, cô nên im ắng để thời gian chữa lành.

Cú chuyển mình tái sinh như phượng hoàng lửa nhờ The Glory

Trong năm 2022, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đụng độ khi cùng trở lại đường đua màn ảnh với 2 bộ phim truyền hình tạo được tiếng vang là Reborn Rich và The Glory. So về hiệu ứng, The Glory có phần nhỉnh hơn cả.

Song Hye Kyo đã có cú bứt phá diễn xuất ngoạn mục, chứng minh được thực lực của mình sau nhiều năm bị chê bai một màu. Mỹ nhân họ Song khiến khán giả rùng mình vì diễn xuất "điên dại" chưa từng có trong sự nghiệp của mình. Cô được bung cảm xúc đau đớn, xót xa, nổi loạn với nhân vật là nạn nhân bạo lực học đường. Màn lột xác này phải nói rằng đã thật sự gây sững sờ cho khán giả châu Á.

Diễn xuất của Song Hye Kyo ngày càng tiến bộ, được khán giả công nhận

Tại lễ trao giải Baeksang 2023 vừa qua, The Glory đã được vinh danh là Phim truyền hình xuất sắc nhất. Song Hye Kyo cũng vinh dự nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) nhưng lại trượt giải quan trọng nhất Daesang vào tay đàn em kém mình tận 11 tuổi - Park Eun Bin.

Dù khiến không ít người tiếc nuối nhưng giải Nữ chính xuất sắc nhất cũng được xem là thành công lớn của Song Hye Kyo khi cô được công nhận về khả năng diễn xuất. Nhìn thái độ của Lim Ji Yeon và ánh mắt dàn sao The Glory dành cho Song Hye Kyo khi được xướng tên cũng đủ thấy được dàn nghệ sĩ trân trọng nhau như thế nào.

Song Hye Kyo xúc động khi lên bục nhận giải

Dàn diễn viên The Glory hạnh phúc, chúc mừng khi Song Hye Kyo được xướng tên (Nguồn: Twitter)

Khoảnh khắc Song Hye Kyo rơi nước mắt khi chứng kiến ekip phim được thành tích cao hay Lim Ji Yeon nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất (mảng truyền hình) cũng đã "gây bão" MXH. Có thể thấy, nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm và có nhiều tình cảm với các thành viên trong ekip sau quá trình hợp tác.

Song Hye Kyo xúc động khi The Glory thành công

Sau tất cả, Song Hye Kyo đã có cú chuyển mình rực rỡ nhờ The Glory - một bộ phim đánh dấu vinh quang trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Với diễn xuất xuất sắc, Song Hye Kyo đã có thể khiến khán giả tin tưởng, gạt bỏ đi mọi thành kiến diễn đơ trong chặng đường làm nghệ thuật sắp tới của đại minh tinh xứ Hàn.