Song Hye Kyo: Diễn xuất còn nhiều thách thức ở độ tuổi 40

Sau 27 năm ra mắt, Song Hye Kyo lần đầu chiến thắng giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon) hôm 19/7. Nữ diễn viên tự khen chính mình khi chinh phục được cột mốc quan trọng trong nghiệp diễn xuất. Trước đó vào hồi tháng 4, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình tại Baeksang 2023.

Trong bài phát biểu nhận giải, nữ diễn viên từng đề cập đến gia đình của mình: ''Mấy ngày nay mẹ tôi rất lo lắng cho tôi''. Về điều này, Song Hye Kyo chia sẻ: ''Mẹ tôi thực sự rất vui. Bà rất vui khi thấy tôi nhận được giải thưởng lớn như vậy cho dự án tuyệt vời này. Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi đã gọi cho bà và bà đã rất hạnh phúc. Mẹ tôi rất thích xem The Glory và tôi nghĩ mẹ còn vui hơn vì tôi đã nhận được giải thưởng cho tác phẩm này. Tuy nhiên có một điều mà ít ai biết, là mẹ tôi khá lạnh lùng. Bà sẽ không xem một bộ phim nếu không thấy nó thú vị, ngay cả khi đó là dự án mà tôi tham gia. Tôi vẫn tự hỏi khán giả sẽ phản ứng thế nào với tác phẩm của tôi, nhưng điều mà tôi luôn lo lắng trước đó chính là phản ứng của mẹ tôi. Bởi quan điểm của mẹ tôi cũng được kết nối với phản ứng của người xem" - Song Hye Kyo chia sẻ với nhà đài JTBC.

Giải thưởng Daesang - Rồng xanh truyền hình đầu tiên trong lịch sử đã được trao cho Song Hye Kyo nhờ vai diễn chính trong series gây tiếng vang The Glory

Về phần thưởng, Song Hye Kyo khiêm tốn cho biết: ''Không phải tôi muốn giành giải vì bản thân mình đã làm tốt. Mà bởi The Glory thực sự là một dự án tuyệt vời với đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với họ ở đó. Mặc dù vẫn còn nhiều điều tôi cần phải cải thiện, nhưng lần này tôi cảm thấy tham vọng hơn một chút vì đây là lần đầu tiên tôi thử sức với một thể loại hoàn toàn khác với những tác phẩm trước đây của mình và đã nhận được tình cảm lớn từ người xem''.



Được công nhận nhiều hơn về kỹ năng diễn xuất ở độ tuổi 40, Song Hye Kyo cũng bày tỏ cảm xúc chân thành của mình: ''Ở độ tuổi 20, tôi đã từng nghĩ như vậy. Khi tôi nhìn thấy các diễn viên tiền bối ở độ tuổi 30 và 40, tôi từng nghĩ diễn xuất sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với tôi khi tôi đến tuổi đó. Nhưng bây giờ tôi đã ở tuổi 40, diễn xuất vẫn còn nhiều thách thức. Nó dường như không nhận được bất kỳ điều gì dễ dàng hơn. Giống như tôi già đi, các nhân vật tôi thể hiện cũng già đi, và điều đó càng khiến cho việc diễn xuất trở nên khó khăn hơn.

Nếu chỉ xem xét các khía cạnh bên ngoài, tôi vẫn có thể diễn những nhân vật mà tôi đã đóng ở độ tuổi 20. Vì tôi đã sống qua thời gian đó, nên tôi biết cách thể hiện những cảm xúc nhất định. Nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai hoặc những nhân vật ở độ tuổi của tôi sẽ sống cuộc sống của họ như thế nào. Tôi phải học nhiều hơn và chuẩn bị cho điều đó. Đó là lý do tại sao nó vẫn còn là một thử thách đối với tôi'' - Minh tinh xứ Hàn thổ lộ.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của Hàn Quốc

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của Hàn Quốc. Cô sinh năm 1981 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 1996 khi mới 16 tuổi bằng vai diễn chính trong bộ phim truyền hình First Love. Sau đó, sự nghiệp của Song Hye Kyo phát triển vượt bậc với những vai diễn đáng chú ý trong nhiều bộ phim truyền hình thành công như Autumn in My Heart (2000), All In (2003), và Full House (2004). Cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc và được công nhận với khả năng diễn xuất tốt, cũng như sở hữu "nhan sắc quốc bảo".



Năm 2016, Song Hye Kyo tham gia bộ phim Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời), cô đóng vai Yoo Si Jin, một bác sĩ đầy quyết đoán và lãng mạn. Bộ phim này đã gây sốt cả trong và ngoài nước, giúp cô trở thành một biểu tượng Hallyu trên trường quốc tế.