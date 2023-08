Nam idol diễn dở nhất màn ảnh hiện tại, netizen than vãn: Đúng là chỉ nên đi hát!

Hwang Minhyun là thành viên của nhóm nhạc nam NU'EST, đang dần khẳng định tên tuổi của mình với tư cách là một thần tượng chuyển sang làm diễn viên. Trong năm nay, anh từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai phụ điển trai, si tình ở bộ phim cổ trang giả tưởng Alchemy Of Souls. Thừa thắng xông lên, hiện anh vừa tái xuất với bộ phim My Lovely Liar (Đừng Nói Dối Em) với vai trò nam chính, bên cạnh bạn diễn nổi tiếng Kim So Hyun.

Vì đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Kim So Hyun sau hai năm vắng bóng nên My Lovely Liar được rất nhiều người mong. Tuy nhiên sau tập phim đầu tiên, mọi thứ lại chẳng như kỳ vọng. Người hâm mộ yêu thích ngoại hình của cả hai nhưng lại quá thất vọng trước kỹ năng diễn xuất còn quá non nớt của Minhyun. Sau tập 1, cư dân mạng Hàn Quốc để lại rất nhiều bình luận tiêu cực xoay quanh màn thể hiện của nam diễn viên trẻ, đặc biệt là phản ứng hóa học nhạt nhẽo của anh và bạn diễn.

Bình luận của khán giả: - Ngoại hình của cả hai đều tốt, nhưng nam chính có vẻ diễn không được. - Có lẽ vì mới là tập đầu tiên nên mọi thứ hơi lộn xộn. Nam chính khiến tôi lo lắng với diễn xuất tệ hại của anh ấy, thật ra ngay cả khi đóng vai phụ trong Alchemy of Souls, tôi đã không thích Minhyun rồi. - Minhyun là nam chính??? Tôi hơi bất ngờ với sự lựa chọn mạo hiểm này của nhà đài. - Tôi nghĩ Hwang Minhyun không có tài năng diễn xuất gì cả. Anh ấy chỉ nên đi hát. Tôi cũng không thấy phản ứng hóa học giữ các nhân vật chính luôn. - Tôi hy vọng anh ấy cải thiện chứ hiện tại phản ứng hóa học tệ quá. - Lúc đầu, vì ngoại hình của cả hai đều đẹp nên tôi đã nghĩ "ồ, không tệ." Nhưng khi xem phim, diễn xuất của nam chính quá tệ nên tôi không thể tiếp tục. - Minhyun nên tiếp tục đi hát. Hoặc học hỏi và đóng vai phụ thêm vài năm trước khi lên đóng chính.

Trong phim, Hwang Min Hyun vào vai Kim Do Ha, một người đàn ông kín tiếng, hiếm khi giao tiếp với hàng xóm. Anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc thiên tài nhưng đang che giấu danh tính của mình. Hàng xóm của anh là Mok Sol Hee (Kim So Hyun), người có khả năng siêu phàm là phát hiện ra sự dối trá. Điều này khiến cô mất niềm tin vào con người và coi năng lực của mình như một lời nguyền không nên có. Hai người va vào cuộc đời nhau, khiến cho cuộc sống nhàm chán của đối phương thay đổi hoàn toàn.

