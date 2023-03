Song Hye Kyo chửi bậy trong The Glory

Thời điểm hiện tại, The glory (Vinh quang trong thù hận) đang tạo ra một cơn sốt rất lớn. Chính vì thế, những thông tin liên quan tới bộ phim cũng được chia sẻ rộng rãi bởi người hâm mộ trên toàn thế giới.

Mới đây, trên Weibo xuất hiện một bài đăng thống kê số lần nói từ ssibal (từ chửi bậy trong tiếng Hàn) của các nhân vật. Theo đó, nhân vật nói bậy nhiều nhất phim The glory là ông bố mù màu Jeon Jae Jun (37). Về đích ở vị trí thứ hai là Lee Sa Ra (22), một thành viên trong hội "bạn thân" do Park Yeon Jin cầm đầu.

Đây là hai nhân vật nói bậy nhiều nhất phim - nguồn: Netflix

Về phần nữ chính Moon Dong Eun do Song Hye Kyo thủ vai, cô chỉ sử dụng từ này đúng 1 lần mà thôi. Tuy nhiên, Moon Dong Eun không lăng mạ ai mà tự nói chính mình. Đáng chú ý, hai mỹ nam được yêu thích là anh chàng bác sĩ Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) và "daddy" Ha Do Young (Jung Sung Il) không nói từ ssibal bất cứ lần nào.

Đây là 3 nhân vật lịch sự nhất phim The glory - nguồn: Netflix

Cho những ai chưa biết, The glory là bộ phim nói về hành trình báo thù của Moon Dong Eun. Cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường và không may có một người mẹ vô cùng nhẫn tâm. Moon Dong Eun định tự tử để giải thoát cho bản thân, nhưng cuối cùng cô đã chọn cách báo thù tất cả những kẻ từng gây ra đau đớn cho mình.

Bộ phim The glory hiện đã ra mắt trọn bộ trên Netflix.