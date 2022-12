Song Hye Kyo bị chỉ trích vì yêu cầu ekip The Glory xóa ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác, nhà sản xuất nói gì?

Sau buổi họp báo ra mắt The Glory , vấn đề nhan sắc 41 tuổi của Song Hye Kyo lại bị khán giả đưa ra làm đề tài tranh cãi. Theo đó, nhiều ý kiến ​​bình luận tiêu cực cho rằng cô đã lộ dấu hiệu tuổi tác. Bên cạnh đó, phần đông khán giả lại đưa ra quan điểm rằng ở độ tuổi này, có được nhan sắc như Song Hye Kyo là điều quá tuyệt vời, không đáng để bàn cãi.



Song Hye Kyo trong buổi họp báo The Glory (Nguồn ảnh: Naver)

Ngoài nhan sắc thật tại buổi họp báo, câu chuyện về dấu hiệu tuổi tác của Song Hye Kyo còn được nối dài hơn thế. Cụ thể mới đây, tin đồn nổ ra rằng chính Song Hye Kyo đã yêu cầu Netflix gỡ video, chụp ảnh quảng cáo của mình cho dự án The Glory vì trong loạt ảnh này, cô xuất hiện với vẻ ngoài chưa đủ hoàn mỹ.

Tấm poster được cho là do Song Hye Kyo yêu cầu gỡ xuống ( Nguồn ảnh: Netflix)

Đoạn video chứa hình ảnh Song Hye Kyo bị chê ( Nguồn ảnh: Netflix)

Không biết thực hư ra sao nhưng phía Song Hye Kyo chỉ được trích dẫn một cách tệ hại. Nhiều khán giả cho rằng cô làm việc không chuyên nghiệp, thiếu Tôn trọng khán giả và hơn hết là quá quan tâm đến vấn đề nhan sắc trong khi công việc quan trọng hơn cả của một diễn viên là diễn xuất.

Trước vấn đề tranh cãi này, đại diện Netflix mới đây đã lên tiếng thanh minh cho nữ chính The Glory: "Video này được sản xuất để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với sự yêu mến to lớn của khán giả dành cho phim Hàn trong năm nay, tập trung vào các tác phẩm đã ra mắt vào năm 2022. Tuy nhiên, nó đã bị xóa vì có chứa hình ảnh của The Glory trước khi loạt phim được phát hành."

Về loạt poster nhân vật, Netflix cũng cho biết do lỗi trong quá trình thiết kế, hình ảnh đăng tải chưa phải sản phẩm cuối cùng nên họ buộc phải gỡ để đăng lại. Netflix cũng xác nhận rằng họ hoàn toàn không nhận được yêu cầu nào khác từ phía Song Hye Kyo và những tin tức trên mạng xã hội là bịa đặt.

Trước thông tin này từ Netflix, một bộ phận khán giả cảm thấy bất bình thay cho Song Hye Kyo khi cô liên tục "nằm không cũng dính đạn". Song song với đó là nhiều bình luận tích cực về nhan sắc của mỹ nhân họ Song ở độ tuổi ngoài 40.

Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của Song Hye Kyo trong lần tái xuất này (Nguồn ảnh: Chụp màn hình)

Tổng hợp