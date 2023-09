Son Ye Jin tuyên bố 1 câu chắc nịch thể hiện quyền lực "nóc nhà" khi bị nói may mắn vì lấy được Hyun Bin

Mới đây, Son Ye Jin đã xuất hiện trong một buổi trò chuyện về môn thể thao golf được chiếu trên YouTube. Đây được xem là lần trở lại chính thức đầu tiên trên màn hình của Son Ye Jin kể từ sau khi lên chức mẹ.

Trong lần xuất hiện này, bà xã Hyun Bin đã trở lại được với vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Khi trò chuyện với MC, Son Ye Jin liên tục nở nụ cười tươi và hạnh phúc mỗi lần nói tới ông xã Hyun Bin.

Son Ye Jin nói một câu đã thể hiện quyền lực "nóc nhà"

Được biết, MC này cũng là tay chơi golf chuyên nghiệp và rất thân thiết với vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Người này có chia sẻ hình ảnh chụp chung với Hyun Bin - Son Ye Jin trong hôn lễ của cặp đôi vào tháng 3/2022. Sau hơn 1 năm, bức ảnh này mới lần đầu được công bố.



MC này hài hước chia sẻ rằng: “Tất cả đàn ông trong hôn lễ của em khi ấy đều nói, Hyun Bin là một người đàn ông may mắn. Bởi vì anh ấy đã lấy được Son Ye Jin. Còn phụ nữ thì lại nói Son Ye Jin thực sự may mắn, vì cô ấy lấy được Hyun Bin”. Son Ye Jin liền hài hước thể hiện quyền lực “nóc nhà” khi nói: “Chứ chẳng phải anh ấy may mắn hơn em sao?”.

Khoảnh khắc trong hôn lễ của Hyun Bin - Son Ye Jin giờ mới được hé lộ

Son Ye Jin khen ông xã là tay chơi golf tuyệt vời

Khi MC dành lời khen khi nói rằng, Hyun Bin là một tay chơi golf tuyệt vời, Son Ye Jin lập tức tán đồng: "Anh ấy có hướng dẫn, cho lời khuyên và chỉ ra một vài vấn đề tôi gặp phải khi chơi golf".

Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin bén duyên khi đóng chung phim. Tuy nhiên, chính bộ môn golf mới được cho là điều giúp cả hai đến với nhau. Theo đó, trong thời gian hẹn hò, địa điểm cả hai thường xuyên lui tới chính là sân golf. Đây được xem là địa điểm lý tưởng để các sao hẹn hò vì khá kín đáo, riêng tư, không dễ bị chú ý.