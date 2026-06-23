Son Ye Jin diện "đồ cũ" đi biển, lên đồ thông minh khiến ai cũng muốn bắt chước theo

Nếu đang chuẩn bị cho chuyến du lịch biển mùa hè, bạn hoàn toàn có thể học hỏi công thức của Son Ye Jin.

Mỗi lần xuất hiện, Son Ye Jin không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung mà còn bởi phong cách thời trang gần gũi, dễ ứng dụng. Khác với nhiều ngôi sao thường chuẩn bị cả vali quần áo mới cho mỗi chuyến du lịch, nữ diễn viên lại có cách lên đồ thực tế và thông minh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, những hình ảnh mới đây trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Son Ye Jin lựa chọn những bộ trang phục đơn giản, thoải mái đúng tinh thần của một kỳ nghỉ hè. Không có những món đồ cầu kỳ hay phụ kiện xa hoa, cô ưu tiên các thiết kế nhẹ nhàng, năng động và dễ di chuyển. Phong cách này không chỉ giúp nữ diễn viên tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn mà còn mang đến cảm giác trẻ trung, gần gũi đúng với hình ảnh mà cô luôn theo đuổi trong nhiều năm qua.

Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý nằm ở một món đồ xuất hiện nhiều lần trong chuyến du lịch lần này. Đó là chiếc quần short len đến từ thương hiệu Viaplain. Thiết kế có giá khoảng 3 triệu đồng, sở hữu họa tiết kẻ sọc trẻ trung cùng chất liệu mềm mại, thoải mái. Thoạt nhìn, đây là một món đồ khá đơn giản, nhưng lại cho thấy sự khéo léo của Son Ye Jin trong việc xây dựng tủ đồ du lịch.

Thay vì mang theo quá nhiều trang phục khác nhau, nữ diễn viên lựa chọn những item có tính ứng dụng cao và có thể phối theo nhiều cách. Chiếc quần short len này là ví dụ điển hình. Khi kết hợp cùng áo phông đơn giản, nó tạo nên tổng thể năng động, phù hợp cho các hoạt động dạo phố, tham quan hay gặp gỡ bạn bè. Khi diện cùng bikini hoặc áo bơi, chiếc quần lại trở thành món đồ hoàn hảo để khoác ngoài khi di chuyển trên bãi biển hoặc nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng.

Chính khả năng biến hóa linh hoạt này giúp người mặc tiết kiệm đáng kể diện tích hành lý. Thay vì phải mang theo nhiều loại quần khác nhau cho từng hoàn cảnh, chỉ một thiết kế đa năng cũng đủ đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Đây là bí quyết được rất nhiều tín đồ thời trang áp dụng khi đi du lịch, đặc biệt là những chuyến đi dài ngày hoặc cần di chuyển liên tục.

Ngoài tính ứng dụng cao, chiếc quần short len còn rất phù hợp với không khí mùa hè. Chất liệu dệt kim mềm mại tạo cảm giác thoải mái khi mặc, trong khi họa tiết kẻ sọc mang đến vẻ trẻ trung, năng động. Đây là kiểu trang phục vừa đủ nổi bật để lên hình đẹp, nhưng cũng không quá cầu kỳ khiến người mặc cảm thấy gò bó.

Xu hướng thời trang du lịch những năm gần đây cũng đang chuyển dần sang những món đồ đa năng như vậy. Thay vì chạy theo các thiết kế chỉ mặc được một lần để chụp ảnh, nhiều người ưu tiên những trang phục có thể tái sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thời trang bền vững hơn.

Tại Hàn Quốc, những chiếc quần short len tương tự đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chúng xuất hiện thường xuyên trong các bộ ảnh du lịch, những chuyến nghỉ dưỡng bên biển hoặc các hoạt động ngoài trời mùa hè. Nhờ kiểu dáng thoải mái và dễ phối đồ, item này phù hợp với nhiều độ tuổi cũng như phong cách khác nhau.

Son Ye Jin một lần nữa cho thấy sức hút của mình không nằm ở việc diện những món đồ đắt đỏ nhất, mà ở cách lựa chọn trang phục thông minh. Một món đồ được sử dụng nhiều lần không khiến cô kém thời thượng, ngược lại còn thể hiện gu thời trang thực tế và tinh tế. Đó cũng là lý do phong cách của nữ diễn viên luôn nhận được sự yêu thích từ đông đảo phụ nữ châu Á. Nếu yêu thích mẫu quần này thì bạn có thể tham khảo 1 số gợi ý dưới đây:

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Nếu đang chuẩn bị cho chuyến du lịch biển mùa hè, bạn hoàn toàn có thể học hỏi công thức của Son Ye Jin. Thay vì nhồi nhét quá nhiều quần áo vào vali, hãy đầu tư vào những món đồ đa năng, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Một chiếc quần short len trẻ trung như của nữ diễn viên có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Vừa gọn nhẹ, thoải mái, hợp xu hướng, lại giúp bạn dễ dàng tạo nên nhiều set đồ khác nhau mà không cần mang theo cả "tủ quần áo" trong chuyến đi.