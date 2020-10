Sơn La dừng sử dụng lô vaccine khiến trẻ 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thăm khám cho các bệnh nhi nhập viện sau khi tiêm vaccine. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Chiều 13/10, Sở Y tế tỉnh Sơn La họp thông tin về trường hợp tai biến sau tiêm chủng vaccine dẫn đến tử vong xảy ra tại thành phố Sơn La. Theo đó, các đơn vị liên quan đã niêm phong toàn bộ các loại vaccine và lấy mẫu gửi về Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, dừng toàn bộ hoạt động tiêm chủng tại trạm y tế xảy ra sự cố, tạm dừng sử dụng các lô thuốc nêu trên. Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra và tiến hành điều tra đối với những trường hợp phản vệ nặng sau tiêm chủng đúng quy định của Bộ Y tế.

Sau khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế Sơn La đã yêu cầu Trạm Y tế xã Chiềng Xôm tạm dừng buổi tiêm chủng tháng 10/2020 để các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Công an TP Sơn La sau khi nhận được thông tin cũng tiến hành điều tra, niêm phong giấy tờ, sổ sách, vaccine tại trạm Y tế xã Chiềng Xôm và hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B , Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Sơn La sẽ họp đánh giá và đưa ra kết luận.

Buổi họp thông tin việc liên quan đến cháu bé bị tử vong sau tiêm chủng (Ảnh: Nhân dân)

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 12/10, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Sơn La nhận được báo cáo nhanh qua điện thoại của Trung tâm Y tế thành phố Sơn La về 4 trường hợp trẻ em bị phản vệ sau khi tiêm vaccine, gồm 2 cháu ở phường Chiềng An và 2 cháu ở xã Chiềng Xôm. Trong 2 trường hợp tại xã Chiềng Xôm có 1 trường hợp cháu gái hơn 2 tháng tuổi, ở bản Ái, xã Chiềng Xôm, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La do phản vệ sau tiêm vaccine mức độ 4. Sau hơn 2 giờ đồng hồ cấp cứu tích cực, đến chiều 12/10, cháu bé đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do sốc phản vệ mức độ 4 (mức độ cao nhất). Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Sơn La, đây là đợt tiêm chủng đợt tháng 10/2020 của thành phố được triển khai ở 7/12 xã, phường. Trong số 350 cháu thực hiện tiêm chủng vaccine có 115 trường hợp tiêm Combe Five (thay thế vaccine Quinvaxem) đã phát hiện 4 trường hợp phản vệ. Tuy nhiên, do phát hiện sớm đã cấp cứu kịp thời.

Dự kiến, chiều 14/10, Sở Y tế Sơn La sẽ họp Hội đồng chuyên môn xem xét vụ việc, phối hợp các cơ quan y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan có kết luận chính thức về trường hợp phản vệ dẫn đến tử vong sau tiêm chủng tại thành phố Sơn La.