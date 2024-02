"Son Heung-min hạnh phúc ở Tottenham, nơi không có người nào tẩn anh gãy ngón tay như Lee Kang-in đã làm"

Tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc mấy ngày nay là hai cái tên Son Heung-min và Lee Kang-in. Họ đều là những tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc đang chơi bóng tại châu Âu. Và khi trở về cống hiến chung trong màu áo của đội tuyển quốc gia, không may, cả hai đã xảy ra xô xát. Vụ ẩu đả chấn động ở đội tuyển Hàn Quốc diễn ra tại phòng ăn của đội tuyển, ngay trước trận đấu bán kết Asian Cup 2023 gặp Jordan, và là nguyên nhân khiến đội bóng xứ kim chi phải nhận thất bại cay đắng. Son Heung-min được cho là đã túm cổ áo Lee Kang-in và bị đàn em tung cú đấm thẳng vào mặt. Kết quả, Son Heung-min ra sân thi đấu với hai ngón tay bị trật khớp phải băng bó do quá trình giằng co xô xát với Lee Kang-in.

Sau khi tuyển Hàn Quốc bị loạt khỏi Asian Cup 2023, Son Heung-min buồn bã trở lại Anh để hội quân cùng CLB chủ quản Tottenham Hotspur. Anh không muốn trả lời câu hỏi về kì Asian Cup vừa qua. Ngay cả khi vụ xô xát của Son Heung-min và Lee Kang-in bùng nổ trên truyền thông thế giới, Son vẫn im lặng và chỉ đăng tải hình ảnh vui vẻ hoặc bài quảng cáo lên trang cá nhân.

Son Heung-min là đội trưởng của Tottenham Hotspur. Giữa ồn ào ở ĐT Hàn Quốc, khi trở về, Son được các đồng đội vây quanh với những cử chỉ thân thiết. Đội bóng của anh cũng liên tục đăng những hình ảnh của Son với lời động viên, thể hiện tình yêu và sự ủng hộ với tiền đạo sinh năm 1992.

Son Heung-min hạnh phúc tại Tottenham Hotspur

Đặc biệt, Tottenham Hotspur mới đây còn có động thái cứng rắn hơn để bảo vệ đội trưởng Son Heung-min trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Wolverhampton ở Premier League vào chiều 15/2. Son Heung-min có cuộc phỏng vấn ghi hình với các hãng truyền thông Hàn Quốc tại Anh nhưng phía Tottenham đã giới hạn nghiêm ngặt chủ đề của cuộc phỏng vấn, Son chỉ trả lời các câu hỏi liên quan các trận đấu. Điều này nhằm bảo vệ Son Heung-min khỏi những câu hỏi nhạy cảm và gây tổn thương sau sự cố bóng bàn.

Chứng kiến nụ cười hạnh phúc của Son Heung-min khi trở về Tottenham sau kì Asian Cup đầy nỗi buồn, người hâm mộ đã bình luận hài hước: "Son Heung-min chụp ảnh cùng gia đình Tottenham, nơi có những người không bao giờ tẩn anh gãy ngón tay".