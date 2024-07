Solve for Tomorrow 2024 - Top 40 lộ diện với những ý tưởng lớn từ trái tim nhỏ

Sau gần 3 tháng phát động Solve for Tomorrow 2024, BTC cuộc thi đã nhận được 2.298 bài thi cho vòng sơ khảo với các sáng kiến thú vị và hữu ích khi ứng dụng giáo dục STEM vào giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, thiết thực. Từ đó, Top 40 ý tưởng xuất sắc đã được chọn ra để chuẩn bị tranh tài tại Vòng Phát triển sản phẩm.



Top 40 đội thi xuất sắc nhất chính thức lộ diện

Tuổi nhỏ nay đã sẵn sàng làm việc lớn



Năm 2024 cũng là năm đánh dấu mùa thứ 6 của sân chơi tư duy thường niên Solve for Tomorrow. Khác với các năm trước, bên cạnh các giải pháp trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe, đề tài năm nay được mở rộng đến các giải pháp hỗ trợ nhóm người yếu thế và đây cũng là đề tài nhận được khá nhiều bài dự thi chất lượng. Trong đó phải kể đến sáng kiến về Thiết bị thông minh AI-in Eyes phát tiếng nói hỗ trợ người mù nhận dạng đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo, Hệ thống sơ cứu và chữa lành cho học sinh mắc chướng ngại tâm lý hay Ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ…

Đội thi Khóm Cầu Đúc - Hậu Giang giành Quán quân Solve for Tomorrow 2023 với dự án Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Agro Robot giúp giải quyết vấn đề về môi trường tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực môi trường, BTC cũng ghi nhận được nhiều sáng kiến thiết thực để giải quyết về vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây như: Hệ thống quản lý thiết bị cảnh báo sạt lở đất; Hệ thống quan trắc, cảnh báo, xử lý môi trường phòng ngừa xâm nhập mặn tích hợp đa năng; Hệ thống giám sát môi trường nuôi tôm ứng dụng IoT…



Với gần 3.000 bài dự thi, cuộc thi đã cho thấy được sự quan tâm sâu sắc và tinh thần dám nghĩ, muốn làm của các em học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chia sẻ về chất lượng các bài dự thi năm nay, PGS.TS. Trần Quang Huy (Giảng viên chính, Đại học Sư Phạm 2) - đại diện Ban giám khảo nhận định: "Hầu hết các đề tài đều được chọn vì tính cấp thiết cao, nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và ảnh hưởng lớn đến cộng đồng hoặc ngành công nghiệp. Sự cấp bách của vấn đề được trình bày rõ ràng và thuyết phục. Nhiều đề tài có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng các công nghệ tiên tiến và hiện đại. Điều này không chỉ tăng tính chính xác và hiệu quả mà còn thể hiện sự bắt kịp xu hướng công nghệ mới nhất."

Tăng tốc, hoàn thiện – Từ khoa học, "mọc" nhân tài

Hậu công bố, hiện Top 40 Solve for Tomorrow 2024 sẽ chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc thi - Vòng Phát triển sản phẩm. Cụ thể trong hai tháng tới, các ý tưởng trên giấy sẽ được "sống dậy" và được dựng mô hình thực tế dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ từ đội ngũ BTC cuộc thi cũng như các chuyên gia công nghệ hàng đầu đến từ Samsung.

Các chuyên gia công nghệ từ Samsung tham gia cố vấn giúp các đội thi biến giải pháp thành sản phẩm thực tế

Có thể nói đây là giai đoạn khó khăn và thử thách nhất của cuộc thi khi các thí sinh phải tự đánh giá lại tính khả thi, hiệu quả để đưa ra những điều chỉnh thích hợp. Sẽ có nhiều ý tưởng bắt tay vào việc dựng mô hình ngay nhưng cũng không ít ý tưởng sẽ cần phải điều chỉnh lại hoặc thậm chí thay đổi 50% so với bản phác thảo ban đầu. Dĩ nhiên, mọi sự thay đổi đều phải đảm bảo thành phẩm bám sát ý tưởng lớn ban đầu được BTC chọn.



"Các bài thi được lựa chọn vào vòng Phát triển sản phẩm được đánh giá là xuất sắc về nhiều mặt, bao gồm tính cấp thiết của đề tài, tính ứng dụng thực tiễn cao và đặc biệt tất cả đều có hàm lượng công nghệ vô cùng chất lượng. Tuy nhiên các đội thi này cần tính toán hợp lý, kỹ lưỡng sao cho tính khả thi và tính ứng dụng phù hợp nhất có thể." TS. Lê Khắc Quynh (Giảng viên chính, đại học Sư phạm 2) - thành viên Ban giám khảo chia sẻ.

Solve for Tomorrow 2024 tạo sân chơi cho thế hệ tương lai ra sức thể hiện tài năng công nghệ của mình

Vẫn còn quá sớm để dự đoán được đội chiến thắng, tuy nhiên từ Top 40 những bài dự thi vừa được công bố, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy một vòng hai đầy sôi động và thử thách, hứa hẹn nhiều sự đột phá. Liệu sẽ có một Argo robot thứ hai hay các ý tưởng về AI (Artificial Intelligence) sẽ chiếm sóng các vị trí danh giá của cuộc thi. Hãy đón chờ sự thể hiện của các nhà khoa học trẻ và sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề xã hội, kiến tạo tương lai với Solve for Tomorrow 2024.