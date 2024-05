Soi đồ local brand hội sành điệu Việt diện tuần qua: Rẻ nhất là áo của Tiểu Vy, Đỗ Hà với giá chưa đến 300.000đ

Chi Pu là "fan ruột" của các local brand Việt khi cô tích cực lăng xê các item nội địa trong cả đời thường lẫn khi diễn ở các sân khấu lớn. Gần đây nhất, Chi Pu diện set đồ mới toanh trong Collection mùa hè mang tên "Shi Meet The Sun” của brand "ruột" She by Shj.