Soi căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu của Han So Hee, mua và trả một lúc bằng tiền mặt hơn 36 tỷ

Trước khi vướng vào drama tình ái “thật thú vị”, Han So Hee (sinh năm 1994) vẫn được nhận xét là một nghệ sĩ có sự nghiệp phát triển. Cô góp mặt trong loạt dự án nổi tiếng như The World of the Married, Nevertheless, My Name,... Ngoài ra cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn. Nhờ đó, Han So Hee được cho là đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ.

Han So Hee

Đầu năm 2022, giới BĐS Hàn Quốc chia sẻ thông tin Han So Hee đã mua một căn biệt thự trong khu VilladegreeumW. Khu vực này thuộc làng Achiul, phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Nơi đây bao gồm 16 biệt thự, được bao quanh bởi 2 ngọn núi, có không khí thiên nhiên trong lành. Làng Achiul cũng chỉ cách Seoul 30 phút lái xe nên được nhiều người lựa chọn khi có thể đi làm ở thành phố và về nhà tận hưởng cảm giác bình yên.

Đặc biệt, VilladegreeumW nói riêng và làng Achiul nói chung được netizen đặt cho những cái tên khá thú vị như “khu văn hoá”, “làng nghệ sĩ”. Bởi lẽ đây là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như cặp đôi quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin, Oh Yeon Seo, Park Jin Young (JYP) và các họa sĩ, nhà văn, nhà thiết kế hanbok.

Bên ngoài khu nhà nơi Han So Hee mua biệt thự

Với những điểm nổi bật này, giá trị của căn nhà mà Han So Hee sở hữu cũng không hề nhỏ. Theo nguồn tin từ giới BĐS, biệt thự của nữ diễn viên rộng 274m2, giá trị giao dịch tại thời điểm mua nhà là 1,95 tỷ won (hơn 36 tỷ đồng, tỷ giá tại thời điểm hiện tại). Số tiền này được Han So Hee thanh toán thẳng bằng tiền mặt vào ngày 15/2/2022.

Giống như nhiều sao Hàn khác, Han So Hee không chia sẻ cụ thể nội thất bên trong biệt thự. Tuy nhiên chỉ nhìn qua những hình ảnh nhà mẫu của khu vực này, cư dân mạng cũng phải trầm trồ.

Theo đó mỗi căn nhà ở đây rất rộng rãi, cung cấp tiện ích tối đa cho người sử dụng như phòng khách nối liền với bàn ăn và bếp nấu, phòng ngủ, phòng làm việc và giải trí, phòng tắm và phòng tập,... Ngoài ra căn nhà cũng có view xịn xò, nhìn thẳng ra núi và vườn cây, đem lại cảm giác dễ chịu.

Phòng khách nối liền với bếp và bàn ăn

Chỉ là nhà mẫu mà vẫn rất xịn xò!

Phòng ngủ

Phòng làm việc và thư giãn

Tủ đựng đồ tập

Khu vực giặt sấy

Phòng tắm và nhà vệ sinh

Bồn rửa

Ngoài ra nữ diễn viên cũng thể hiện mình là người chịu chi cho căn nhà qua những chi tiết cực nhỏ. Chẳng hạn như đầu năm 2024, cô nàng đăng ảnh ôm chú gấu bông Bắc Cực được đặt trong một góc nhà.

Mẫu gấu bông mà Han So Hee sở hữu có chiều cao 190cm, đuôi dài 10cm và chiều rộng cơ thể là 90cm. Với kích thước này, người dùng có thể trang trí sản phẩm trong nhà hoặc dùng làm thú bông đều phù hợp. Hiện sản phẩm đang được hãng bán với giá 2,2 triệu won (tương đương 40 triệu đồng).

Chú gấu khổng lồ của nữ diễn viên

(Tổng hợp)