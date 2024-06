Sociolla cùng H'Hen Niê khoe loạt khoảnh khắc trồng rừng đáng nhớ tại Tà Kóu

Chuyến đi trồng rừng do Sociolla kết hợp với Hoa hậu H’Hen Niê, Trung Tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tổ chức tại Tà Kóu lần này là một phần trong chuỗi hoạt động của chiến dịch "Waste Down Beauty Up" – một sáng kiến đến từ Sociolla với mong muốn được thể hiện trách nhiệm và hy vọng về Trái Đất Xanh, cũng như cùng với Hoa hậu H’Hen Niê phủ xanh Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.



Chuyến đi có sự tham gia của ông Christopher Madiam - CEO, President của Sociolla.

"Waste Down Beauty Up" bao gồm rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, trong đó có 04 bước mua sắm mỹ phẩm lành mạnh giúp giảm thiểu rác thải:

(1) Đọc review trên SOCO App;

(2) Thử trước tester và size nhỏ;

(3) Dùng hết sản phẩm trước khi mua mới;

(4) Mang vỏ mỹ phẩm rỗng đến tái chế tại các cửa hàng Sociolla.

Sau 1 năm kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào 3/2023, Sociolla đã thu gom và tái chế gần 1 tấn vỏ mỹ phẩm rỗng với sự tham gia của hơn 1000 Bestie, góp phần giảm thiểu một lượng lớn rác thải nhựa.

Sociolla còn cam kết không sử dụng màng xốp hơi bong bóng, thay vào đó là bao bì thân thiện với môi trường cho cả các đơn hàng trực tuyến và mua sắm tại cửa hàng.

Gần đây, Sociolla còn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường thông qua việc "Tham gia trồng rừng - Phủ xanh Trái Đất" tại Tà Kóu - Khu Bảo tồn Thiên nhiên được đánh giá là một trong 221 vùng sinh thái quan trọng trên thế giới cần được bảo tồn khẩn cấp. Chuyến đi có sự tham gia của Hoa hậu H'Hen Niê là người luôn nhiệt huyết với các hoạt động trồng rừng, cùng các KOLs như Nguyễn Hồ Trà My, Tường Vi Phạm… và 10 Bestie đóng góp nhiều vỏ mỹ phẩm nhất cho chiến dịch.

H’Hen Niê cùng đại diện Gaia & Sociolla tham gia trồng rừng.

H’Hen Niê và các khách hàng của Sociolla tràn đầy năng lượng khi được tự tay gieo xuống những mầm xanh đầu tiên.

Với hơn 100 ha đất trống là các đồi cát bay và những diện tích rừng nghèo vốn là nương rẫy do người dân hoàn trả lại khu bảo tồn, việc trồng cây gây rừng tại đây sẽ tạo nên những giá trị to lớn. Cụ thể, việc này sẽ góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, phủ xanh đất cát trống và ngăn chặn sa mạc hoá, bảo vệ nguồn nước cũng như cuộc sống cho hàng triệu người và sinh vật trong khu vực, giảm thiểu nguy cơ thiên tai như cát bay và hạn hán.

718 cây trên diện tích 0,57 ha đất là con số mà mọi người đã cùng nhau đạt được trong hành trình này!

Để cây có thể sinh trưởng trên cát nóng, Gaia và cán bộ của Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Tà Kóu đã áp dụng một kỹ thuật trồng cây rất đặc biệt:

(1) Chọn trồng những loại cây mọc tự nhiên trên vùng đất cát, như: Giáng Hương, Bằng Lăng, Gõ Mật… để đảm bảo cây có sức chống chịu tốt và thích nghi được với môi trường cát;

(2) Cây được bón chung với phân hữu cơ và hạt tích nước (được làm từ lúa mì). Khi có mưa hoặc được tưới nước, các hạt này có thể rút nước và nở ra tới hơn 300 lần, tạo ra môi trường giúp rễ cây bám vào và có thể chống chịu được khoảng 6 tháng.

Các cây trồng sẽ được Gaia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu theo dõi và chăm sóc liên tục trong 05 năm để đảm bảo cây tiếp tục phát triển tốt, biến đồi cát trắng thành rừng cây xanh và ngăn chặn sự xâm lấn của cát.

Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ chính", mọi người còn được tham gia các hoạt động như đi cáp treo tham quan rừng cây lá rộng nửa rụng lá, ghé thăm chùa Linh Sơn. Và có lẽ tuyệt vời nhất chính là những giây phút tĩnh lặng khi mọi người được hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với hoạt động "thiền rừng".

Cả đoàn đã cùng nhau tham gia các hoạt động trải nghiệm rừng nhiệt đới.

Hoạt động thiền rừng giúp mọi người hòa mình vào thiên nhiên, tìm lại sự bình yên.

Chuyến đi trồng rừng tại Tà Kóu không chỉ là một hoạt động ý nghĩa nhằm đóng góp cho môi trường, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Chuyến đi đã kết thúc với rất nhiều kỷ niệm đẹp và những giá trị to lớn.

Chiến dịch "Waste Down Beauty Up" của Sociolla đã thực sự lan tỏa những thông điệp tích cực và truyền cảm hứng để mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống, hướng đến một tương lai xanh tươi và bền vững.