Sốc với cảnh "khai quật" mương rác: "Tôi thật sự ám ảnh khi xem"

Series “Dưới bãi rác có gì?” của Sài Gòn Xanh do các bạn trẻ chia sẻ vẫn nhận được nhiều lượt quan tâm của đông đảo người xem. Ngoài sự tò mò thì những clip dạng “những thứ tìm thấy được dưới mương rác” còn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng tới những ai đã, đang và có ý định xả rác ra môi trường thấy trước hậu quả.



Gần đây nhất, một clip ngắn ghi lại cảnh vớt xác của một chú chó dưới mương rác được Sài Gòn Xanh chia sẻ trên Threads thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng. Tổ chức này chia sẻ: “It's truly sad when they abandon their pets” (Tạm dịch: Thật buồn khi họ bỏ rơi thú cưng của mình). Chỉ sau vài giờ đăng tải, khoảnh khắc này đã thu về hàng nghìn lượt tương tác, và hàng trăm bình luận bày tỏ sự xót xa.

Hình ảnh các tình nguyện viên vớt xác của một chú chó dưới mương rác. Ảnh: Sài Gòn Xanh.

“Nhìn thấy thương quá”, “Không hiểu sao họ có thể vứt bỏ chú chó như vậy”, “Hay chú chó đã vô tình trượt chân ngã xuống mương rác này và không thể lên được vì có quá nhiều rác ở đây”, “Cảm ơn nhóm đã làm một công việc rất ý nghĩa và thiết thực”, “Đây là thứ khiến tôi thật sự ám ảnh khi xem đó”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người cũng cho biết họ đã theo dõi hành trình dọn rác dưới các kênh, mương của Sài Gòn Xanh từ rất lâu và đây là lần khiến họ cảm thấy sợ hãi nhất.

“Chú chó qua đời không phải rác thải để họ có thể tùy tiện vứt như vậy”, một netizen cảm thán. Hơn nữa, nhiều người cũng cho rằng việc vứt xác động vật bừa bãi không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại về sức khỏe. Hoặc, cũng không loại trừ khả năng chú chó đã rơi xuống mương nước này nhưng vì lượng rác thải quá lớn, dòng nước đen ngòm nên không thể thoát ra được.

Series "Dưới bãi rác có gì?" vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Ảnh: Sài Gòn Xanh.

Không ai biết trước được dưới dòng nước đen kịt, chứa toàn rác thải kia tiềm ẩn những nguy hiểm gì. Tuy nhiên, không vì thế mà các bạn trẻ ái ngại. Cứ cách khoảng 3-4 ngày, các thành viên trong nhóm (phần lớn là những bạn trẻ, làm nhiều công việc khác nhau như sinh viên, nhân viên,...) sẽ lội bùn, ngâm mình trong nước để thu gom, xử lý rác thải. Các thành viên đều đã tự mình trang bị những loại đồ bảo hộ, dụng cụ dọn rác, tiêm phòng ngừa,.... đảm bảo sự an toàn cho bản thân khi thực hiện công việc này.

Bên cạnh hình ảnh về chú chó nêu trên thì gần đây những khoảnh khắc những thứ nguy hiểm, lạ tìm được dưới mương rác khác cũng gây chú ý không kém:

Những tấm nệm ngập nước khiến công tác thu gom rác trở nên khó khăn hơn. Phải có khoảng 5-8 bạn trẻ chung sức mới có thể đưa tấm nệm này lên khỏi mương nước. Ảnh: Sài Gòn Xanh.

Những rác thải khó phân hủy nhiều không đếm xuể. Ảnh: Sài Gòn Xanh.

Nhiều người thẳng tay ném những vật dụng rất nặng và lớn và nặng. Ảnh: Sài Gòn Xanh.