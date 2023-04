"Ảnh đế" Yoo Ah In tiếp tục dương tính với chất cấm thứ 5

Vào ngày 11/4, Yonhap News đưa tin độc quyền Yoo Ah In được xác định sử dụng quá liều chất cấm Zolpidem. Như vậy, tổng số chất cấm Yoo Ah In dương tính đã lên đến 5, gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem.

Yoo Ah In bị nghi ngờ tiếp nhận Zolpidem từ các bệnh viện, phòng khám và sử dụng thường xuyên, cũng giống như Ketamin và Cocain. Ban đầu, Yoo Ah In không bị điều tra sử dụng Zolpidem, nhưng sau khi khám xét các phòng khám và bệnh viện, cảnh sát đã tìm ra bằng chứng nam diễn viên lạm dụng loại chất cấm này. Zolpidem là loại thuốc được dùng để điều trị chứng mất ngủ, nhưng do có tính gây nghiện nên bác sĩ không được phép kê đơn quá 10mg/ngày cho bệnh nhân.

Yoo Ah In dương tính với 5 chất gây nghiện

"Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" được cho là phủ nhận một số cáo buộc. Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In thừa nhận một phần cáo buộc lạm dụng cần sa, nhưng anh khẳng định việc dùng Propofol và Ketamine hoàn toàn hợp pháp để điều trị bệnh. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc sử dụng cocain.

Trước đó, chiều 10/4, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết họ đang tiến hành điều tra đồng phạm cùng sử dụng ma túy với Yoo Ah In. Cảnh sát cũng có kế hoạch tiếp tục triệu tập nam diễn viên trong thời gian sắp tới.

Cảnh sát đã triệu tập Yoo Ah In lần đầu vào ngày 27/3 vừa qua

