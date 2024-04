Sốc: Ahreum (T-ara) tố bạn trai hành hung và có hành động gây phẫn nộ với con trai, ngay lập tức bị “phản dame” cực gắt

Thông tin nữ ca sĩ Ahreum (cựu thành viên T-ara) chia tay bạn trai Seo Dong Hoon đã gây xôn xao mới đây. Tới sáng 20/4, tờ Newsen đưa tin Ahreum vừa tố Seo Dong Hoon hành hung, ép nữ nghệ sĩ thực hiện hành vi lừa đảo fan, người quen.

Đáng chú ý, Ahreum khẳng định bạn trai cũ giam cầm cô và 2 con trai: “Tôi chưa bao giờ cùng anh ta lừa đảo. Tôi bị anh ta hành hung. Seo còn giam cầm tôi cùng con trai trong nhà suốt nhiều tháng. Sau đó, anh ta ép buộc tôi đi vay tiền của mọi người”. Đồng thời, nữ idol 9X cho biết hầu hết số tiền cô hỏi vay từ fan, người quen đã được chuyển sang tài khoản của Seo Dong Hoon. Cựu thành viên T-ara không quên nhấn mạnh vào việc mình đã hoàn trả tiền cho các chủ nợ.

Ahreum tung bằng chứng cho thấy hầu hết số tiền mình đi vay đã được chuyển sang cho Seo Dong Hoon. Ahreum khẳng định Seo đã ép nữ idol thực hiện hành vi lừa tiền của người quen, fan

Ahreum còn lên tiếng về cáo buộc lừa tiền để chơi game cá cược: “Tôi chưa bao giờ chơi game cá cược. Chính Seo Dong Hoon đã lấy điện thoại của tôi rồi đăng nhập vào web cá cược”. Cuối cùng, nghệ sĩ sinh năm 1994 tuyên bố sẽ đâm đơn kiện bạn trai cũ.

Trong khi đó, Seo Dong Hoon cũng vừa có màn đáp trả cực gắt. Chia sẻ với cựu phóng viên Lee Jin Ho, Seo khẳng định Ahreum mới là chủ mưu vụ lừa đảo. Seo còn tố cựu thành viên T-ara có hành vi đe dọa: “Cô ta thỉnh thoảng nói những điều vô nghĩa. Ahreum nói mình bị 1 thế lực siêu nhiên chiếm giữ linh hồn. Cô ta thậm chí đã ghi âm cuộc trò chuyện với tôi rồi dùng nó để uy hiếp, đe dọa tôi. Tôi thậm chí còn không dùng Instagram nữa. Tôi quên mật khẩu và cố gắng khôi phục nhưng thật khó để làm được điều này. Tôi bị tổn thương về mặt tâm lý nhiều rồi. Hy vọng mọi người không bị Ahreum qua mặt. Hiện cô ta cũng cắt mọi liên lạc với tôi rồi”.

Seo Dong Hoon còn tung ảnh bằng chứng cho thấy Ahreum thoải mái ăn uống, xem ti vi trong nhà, không hề bị giam cầm như lời nữ ca sĩ nói. Chưa hết, bạn trai cũ còn chỉ trích cựu thành viên T-ara uống rượu trong khi đang mang thai. Còn nhớ Ahreum xác nhận đang mang bầu cho Seo Dong Hoon cách đây hơn 1 tuần.

Seo Dong Hoon tung ảnh Ahreum thoải mái ăn uống trong nhà

Chia sẻ trên sóng trực tiếp, cựu phóng viên Lee Jin Ho nhận định vụ ồn ào liên quan tới Ahreum - Seo Dong Hoon có nhiều diễn biến vô cùng phức tạp, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Đồng thời, cựu phóng viên họ Lee chỉ ra điểm đáng ngờ trong phát ngôn của nữ idol sinh năm 1994. Cụ thể, Ahreum khẳng định chưa từng chơi game cá cược, nhưng 1 đoạn trò chuyện giữa nữ nghệ sĩ và bạn trai cũ họ Seo đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Trong tin nhắn gửi cho Seo Dong Hoon, cựu thành viên T-ara không ngần ngại thừa nhận dùng tiền vay được từ người quen để chơi game cá cược: “Em chơi game cá cược bằng tiền do mình vay mượn mà, sao anh lại thấy khó chịu nhỉ? Hay do em dùng tài khoản của anh để chơi game? Em là người nổi tiếng mà, chẳng lẽ giờ anh muốn em dùng tài khoản của mình để chơi? Em mới chơi được 3 ngày thôi. Em cũng nói sẽ không chơi game cá cược này nữa rồi mà. Mà anh là ai mà bắt em nghỉ chơi nhỉ? Nếu em muốn nghỉ thì đó cũng là do em tự quyết định nhé. Đừng ra lệnh cho em. Nếu anh muốn kiện em thì cứ việc nhé. Nhưng em cá rằng anh sẽ không làm vậy đâu”.

Nữ thần tượng thừa nhận chơi game cá cược bằng tiền đi vay được từ fan, người quen

Đầu tháng 4, Ahreum - Seo Dong Hoon bị Dispatch bóc phốt lừa đảo, chiếm đoạt 42 triệu won (778 triệu đồng) từ 10 nạn nhân. Bên cạnh đó, trang tin hàng đầu xứ Hàn còn tung luôn bằng chứng cho thấy Seo Dong Hoon từng vào tù ra tội vì hành vi hiếp dâm. Giữa tâm bão ồn ào, cựu thành viên T-ara ra sức phủ nhận, còn khẳng định hacker đã giành quyền kiểm soát tài khoản mình rồi thực hiện hành vi lừa đảo. Thế nhưng, công chúng “bán tín bán nghi” trước những lời giải thích của Ahreum.

Ahreum chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2012 với tư cách thành viên T-ara nhưng đã rời nhóm chỉ sau đúng 1 năm vì lý do sức khỏe. Nữ idol kết hôn với doanh nhân Kim Young Geul vào năm 2019. Cựu thành viên T-ara và chồng cũ có với nhau 2 con trai. Hồi tháng 12 năm ngoái, Ahreum tuyên bố ly dị doanh nhân họ Kim, đồng thời xác nhận đang hẹn hò Seo Dong Hoon.

Nữ ca sĩ liên tục gây bàn tán trong suốt thời gian qua

Nguồn: Allkpop, Koreaboo