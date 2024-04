Số vụ đánh cắp dữ liệu qua phần mềm độc hại tăng 7 lần từ năm 2020

Tên miền (.com) có nhiều tài khoản bị xâm nhập nhất, tiếp theo là các miền liên kết với Brazil (.br), Ấn Độ (.in), Colombia (.co) và Việt Nam (.vn). Trong đó, miền (.vn) có đến 5,5 triệu tài khoản bị xâm phạm trong năm 2023.

Trước bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng, Kaspersky đã ra mắt một trang đích chuyên dụng để nâng cao nhận thức của người dùng về vấn đề này và cung cấp các chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Mặc dù số lượng tập ghi nhớ và các vụ lây nhiễm phần mềm độc hại trong năm 2023 giảm nhẹ 9% so với năm 2022 nhưng điều đó không có nghĩa hành vi chiếm đoạt thông tin đăng nhập của tội phạm mạng sẽ thuyên giảm. Kaspersky cho rằng có thể một số thông tin bị đánh cắp trong năm 2023 sẽ bị rò rỉ lên dark web vào một thời điểm nào đó trong năm 2024. Vì vậy, số vụ lây nhiễm trên thực tế có khả năng cao hơn con số 10 triệu.

Theo đánh giá của Kaspersky về khả năng thâm nhập vào tập nhật ký của những kẻ đánh cắp thông tin, số vụ lây nhiễm xảy ra trong năm 2023 được dự đoán sẽ lên tới khoảng 16 triệu.

Trên mỗi thiết bị nhiễm, ước tính trung bình tội phạm mạng đánh cắp 50,9 thông tin đăng nhập, cho thấy mối đe dọa đối với cá nhân và doanh nghiệp đang gia tăng. Các tác nhân đe dọa sẽ sử dụng những thông tin này cho mục đích bất chính như thực hiện các cuộc tấn công mạng, bán hoặc phân phối thông tin một cách tự do trên các diễn đàn dark web và các kênh ngầm trên nền tảng Telegram.

Theo dữ liệu của Kaspersky, đã có 443.000 trang web trên toàn thế giới bị đánh cắp thông tin đăng nhập trong 5 năm qua, có thể bao gồm thông tin đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, hệ thống nội bộ và email doanh nghiệp.

Số lượng thông tin bảo mật bị xâm phạm trên mỗi miền năm 2023 theo thống kê của Kaspersky

Theo đó, tên miền (.com) có nhiều số lượng tài khoản bị xâm nhập nhất. Gần 326 triệu thông tin đăng nhập và mật khẩu của các trang web trên miền này đã bị xâm phạm trong năm 2023. Nối tiếp là miền (.br) với gần 29 triệu tài khoản bị xâm nhập, theo sau là (.in) với 8,2 triệu, (.co) với gần 6 triệu, và (.vn) với trên 5,5 triệu.

Để bảo vệ thông tin khỏi phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu, người dùng nên sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện cho mọi thiết bị. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa lây nhiễm và cảnh báo họ về những mối nguy hiểm, chẳng hạn như các trang web đáng ngờ hoặc email lừa đảo có thể là nguồn lây nhiễm.