Số tiền hàng chục tỷ đồng giao dịch bất hợp pháp: Người đàn ông SN 1985 bị bắt khẩn cấp

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Trần Trung Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc và đánh bạc qua điện thoại, với số tiền cá độ hàng chục tỷ đồng.

Tối 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới Worldcup 2026, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP ố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc ước tính hàng chục tỷ đồng.

Đường dây do Trần Trung Hiếu (SN: 1985; Trú tại: 54 Đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Trung Hiếu cùng các đối tượng: Nguyễn Thành Long (SN: 1986; Trú tại: Số 2 ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội); Trần Mạnh Cường (SN: 1979; Trú tại: 17B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội); Trịnh Tiến Đạt (SN: 1996; Trú tại: P303 A9, Thanh Xuân, Hà Nội), đã sử dụng chủ yếu các thiết bị điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang bong88.

Tang vật thu giữ của các đối tượng phục vụ Đánh bạc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.