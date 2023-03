Sổ tay du học: Bí kíp chọn đúng ngôi trường trong mơ

Nhằm giúp học sinh Việt Nam chọn được ngôi trường du học lý tưởng và phù hợp nhất, BMI - Times Higher Education tái khởi động sự kiện "Ngày hội Giáo dục toàn cầu 2023" tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tháng 3 với sự góp mặt của gần 100 trường đại học từ 18 quốc gia.



Buổi triển lãm sẽ hướng dẫn phụ huynh, học sinh những lưu ý quan trọng trong quá trình tìm hiểu ngôi trường du học mơ ước.

Trao đổi trực tiếp với ban tuyển sinh

Cách chắc chắn nhất để xem xét ngôi trường có phù hợp hay không là trò chuyện với ban tuyển sinh, những người sẽ trực tiếp đánh giá hồ sơ ứng tuyển của bạn.

Tham gia "Ngày hội Giáo dục toàn cầu 2023", bạn có thể trực tiếp gặp gỡ ban tuyển sinh từ gần 100 trường đại học hàng đầu thế giới, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu cặn kẽ về ngôi trường trong "wishlist" của bạn.

Lập danh sách các ngôi trường mơ ước

Việc lập danh sách các ngôi trường bạn muốn theo học là điều cần thiết. Để bắt đầu xây dựng danh sách này, các bạn có thể chọn ra 15-20 ngôi trường mình thích.

thích kèm ưu - nhược điểm. Tiếp theo, phân chia các trường thành các nhóm dựa trên mức độ ưu tiên và tỷ lệ chấp thuận.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần cân nhắc cả quốc gia, thứ hạng trường, chương trình học, đời sống học sinh, các hoạt động câu lạc bộ, kế hoạch sau khi tốt nghiệp và khả năng tài chính.

Những điều này đều sẽ được giải đáp tại triển lãm du học, với sự tham gia của các tổ chức giáo dục chính phủ từ hơn 20 quốc gia tiên tiến như Anh, Úc, Mỹ, Canada và cả các quốc gia châu Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia.

Chia sẻ về mục đích của chương trình, ông Samir Zaveri - CEO BMI, đại diện đơn vị tổ chức khẳng định: "Tất cả sự kiện này đều được xây dựng với một mục đích giúp học sinh dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm khóa học phù hợp nhất với định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai".

Ngày hội giúp các em tiếp cận với hơn 100 đại học tốt bậc nhất trên thế giới

Lựa chọn chuyên ngành

Khoa học máy tính và công nghệ thông tin - 2 ngành được coi là dễ tìm việc của sinh viên Việt Nam tại thị trường nước ngoài đang bị đe dọa bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trước cơn sóng cắt giảm nhân sự của hàng loạt công ty công nghệ lớn, việc lựa chọn ngành học phù hợp cũng là một vấn đề nan giải.

Tại sự kiện "Ngày hội Giáo dục toàn cầu 2023", học sinh sẽ được khám phá hơn 1000 lĩnh vực, ngành học khác nhau từ đại học và sau đại học: gồm STEM, kinh doanh, truyền thông sáng tạo, nghệ thuật và nhân văn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, du lịch, khách sạn và quản trị.

Học sinh có cơ hội tiếp cận với những trường tốt bậc nhất trên thế giới như Đại học Cambridge, đại học bang Lowa, đại học Troy, đại học Carleton, đại học Manitoba… Những học sinh quan tâm đến các trường chuyên ngành cụ thể có thể khám phá cơ hội với ESCP Business School hoặc The University for Creative Careers…

Đăng ký tham gia sự kiện tại Hà Nôi & Thành phố Hồ chí Minh tại đây

Tìm hiểu quy trình ứng tuyển từ các chuyên gia

Tại triển lãm du học, phụ huynh và học sinh có thể tham dự chuỗi hội thảo tổ chức bởi đại diện các tổ chức giáo dục trực thuộc cơ quan chính phủ như EducationUSA từ Đại sứ Quán Mỹ, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức - DAAD, StudyinHongkong.. để hiểu thêm về các bước lên kế hoạch du học, thủ tục xin thị thực, cơ hội nghề nghiệp và nhập cư, hoặc những chương trình học tập, chính sách học bổng của hệ thống giáo dục tại quốc gia kể trên.

Đặc biệt hơn, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Đại học Cambridge - ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới tìm hiểu về các bước Ứng tuyển vào trường Đại học Top đầu thế giới tại TP. Hồ Chí Minh.

Gần 4000 học sinh đã tham gia chương trình năm 2022

Hiểu rõ thủ tục thị thực, sinh viên, học sinh sẽ dễ dàng lên kế hoạch du học.

Vạch chiến lược quản lý tài chính

Tối ưu chi phí khi đi du học là vấn đề ưu tiên của nhiều phụ huynh và học sinh. Do đó, mà trong quá trình chọn ngôi trường mơ ước, các bạn nên cân nhắc cả chi phí và dành thời gian lập ngân sách cụ thể. Những chi phí này có thể bao gồm: học phí, nhà ở, sinh hoạt phí, phí đi lại, phí mua sách, tài liệu, các chi phí khác như thi chứng chỉ tiếng Anh (SAT/IELTS/TOEFL), phí xin visa, khám sức khỏe...

Tham gia triển lãm, các bạn có cơ hội "săn" những học bổng giá trị, tìm kiếm ngành học tốt với chi phí hợp lý. Cụ thể:

Các ngôi trường tại các quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp, thậm chí miễn học phí như Malaysia, Hungary hoặc Đức.

Các trường đại học tốt nhất trong khu vực đáp ứng nhu cầu học gần nhà và có chương trình đào tạo quốc tế từ Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan và Singapore.

Sự kiện giáo dục này được tổ chức bởi BMI - Times Higher Education (THE), có trụ sở đặt tại London, sở hữu bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới - THE World University Rankings và Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế Centre for International Education Consultancy (CIEC) trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.