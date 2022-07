So Ji Sub bao năm vẫn day dứt tình bạn với 1 tài tử hạng A

Có những tình bạn khắc cốt ghi tâm kéo dài suốt đời, thậm chí vượt lên cả giới hạn của thời gian. Với So Ji Sub, tình cảm anh dành cho tài tử Bản Tình Ca Mùa Đông - Park Yong Ha chính là tình tri kỷ đặc biệt như thế.



2 nam diễn viên quen biết trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, nhưng cuối cùng không thể cùng mỉm cười đứng trên đỉnh cao danh vọng. Dù 2 người nay đã mãi mãi cách biệt nhưng So Ji Sub chưa bao giờ quên người bạn thân nhất. Cứ vào ngày 30/6 hàng năm, người ta lại bắt gặp So Ji Sub đến thăm mộ của Park Yong Ha và ôn lại những kỷ niệm đẹp.

Tình bạn chí cốt từ thuở thanh xuân tươi đẹp

So Ji Sub và Park Yong Ha đều sinh năm 1977 và bắt đầu sự nghiệp showbiz khá sớm. Cả 2 đều có khởi đầu là người mẫu nên thường xuyên gặp nhau trong hậu trường và nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Có cùng ước mơ, lại cùng tuổi và hợp tính cách, So Ji Sub và Park Yong Ha nhanh chóng trở thành bạn thân.

Hai nam thần xuất hiện trên các chương trình truyền hình và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi bước đường sự nghiệp. So Ji Sub không phải là mẫu người dễ mở lòng với mọi người nhưng nhờ có Park Yong Ha, nam diễn viên đã trở nên cởi mở hơn.

Ban đầu, tuy So Ji Sub có xuất phát điểm chậm hơn nhưng đến đầu những năm 2000, đôi bạn đồng loạt trở thành những nam diễn viên trẻ nổi tiếng và sáng giá nhất dẫn đầu làn sóng Hallyu thời bấy giờ. Danh tiếng So Ji Sub lên như diều gặp gió với hàng loạt tác phẩm đình đám như Giày Thủy Tinh, Chuyện Xảy Ra Ở Bali, Xin Lỗi Anh Yêu Em... Anh trở thành tài tử hạng A và được săn đón khắp châu Á, là nam thần trong mộng của hàng nghìn thiếu nữ.

Cùng lúc đó, Park Yong Ha cũng chăm chỉ hoạt động với cả 2 vai trò diễn viên lẫn ca sĩ và thu được những thành quả đáng nể. Anh nổi tiếng nhờ vai nam phụ si tình trong siêu phẩm Bản Tình Ca Mùa Đông và còn lập kỷ lục khi là nghệ sĩ Hàn đầu tiên đạt giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Golden Disk ở Nhật Bản năm 2005.

So Ji Sub là nam thần Hallyu với hàng loạt tác phẩm nổi đình đám. Vẻ đẹp nam tính, phong trần của So Ji Sub đánh cắp trái tim hàng triệu thiếu nữ khắp châu Á

Đỉnh cao sự nghiệp của Park Yong Ha là vai diễn nam phụ si tình trong Bản Tình Ca Mùa Đông

Từ ngày đầu chập chững vào nghề đến lúc có được những thành công đầu tiên, So Ji Sub và Park Yong Ha đều ở bên động viên, cổ vũ nhau

Tình bạn thân thiết giữa 2 nam thần trẻ hàng đầu được khán giả ngưỡng mộ hết mực. Năm 2008, trong 1 buổi phỏng vấn, khi được hỏi ai là người bạn thân nhất của anh, Park Yong Ha đã không hề do dự mà nói ngay: "Đó chính là So Ji Sub".

Những tưởng tình tri kỷ này có thể kéo dài suốt đời nhưng 1 bi kịch đau lòng đã xảy đến và cướp đi mạng sống của Park Yong Ha. Sự ra đi của nam diễn viên khiến gia đình, người hâm mộ, người yêu và cả người bạn thân tri kỷ So Ji Sub day dứt, đau lòng suốt đời.

Cuộc đời bi kịch đằng sau ánh hào quang dẫn đến lựa chọn đau lòng của Park Yong Ha

Park Yong Ha có sự nghiệp thành công và danh tiếng ngày càng lên cao. Anh còn được yêu quý nhờ mang lại sự ấm áp và tính cách hiền lành, tốt bụng. Ấy thế nhưng, đằng sau hình ảnh vui vẻ, chăm chỉ, tích cực trước khán giả, Park Yong Ha lại âm thầm chịu đựng những nỗi đau tinh thần, gián tiếp dẫn đến bi kịch cuộc đời.

Để kể về câu chuyện của tài tử bạc mệnh họ Park, không thể không nhắc đến người con gái khiến cho anh cả đời cũng không thể quên được. Đó chính là mỹ nhân Eugene (S.E.S). Anh đã phải lòng bạn diễn xinh đẹp trên phim trường Yêu Em nhưng chỉ dám đơn phương cô từ xa vì Eugene là nữ thần hàng đầu thời bấy giờ, được bao người săn đón.

Dần dần, nhờ sự chân thành của Park Yong Ha, cả 2 đã trở thành một đôi và hẹn hò trong âm thầm để tránh sự dòm ngó. Thế nhưng, máy tính cá nhân của nam tài tử bất ngờ bị tấn công và những hình ảnh thân mật bên Eugene lộ ra ngoài, vô tình công khai luôn mối tình bí mật của 2 ngôi sao.

Người con gái khiến Park Yong Ha không thể quên chính là Eugene. Cả 2 gặp nhau trên phim trường Yêu Em

Hình ảnh Eugene ngồi trong lòng Park Yong Ha đã khiến cộng đồng fan của cả 2 bên "dậy sóng" và ra sức ép buộc cặp đôi chia tay. Sự phản đối của người hâm mộ đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đẹp của 2 sao trẻ. Cả Eugene và Park Yong Ha đều vô cùng đau khổ và day dứt vì chuyện tình dở dang. Thế nhưng, vì sự nghiệp và vì cả sự an toàn của đối phương, rời xa dường như là lựa chọn tốt nhất.



Trước sự phản đối của người hâm mộ, mối tình đẹp của 2 sao trẻ đã tan vỡ

Sau chuyện tình buồn với Eugene, Park Yong Ha trở nên trầm lặng hẳn. Anh còn phải trải qua bi kịch gia đình vì bố mắc ung thư giai đoạn cuối, công việc kinh doanh không thuận lợi nên những áp lực càng đè nặng. Anh ít nói, ít chia sẻ và mắc bệnh trầm cảm, phải tìm đến rượu để giải sầu, thậm chí uống thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trong những cơn say, Park Yong Ha đã khóc và nhắc đến người con gái anh không thể quên được - Eugene.

Tất cả là quá sức với Park Yong Ha và anh đã chọn cách giải thoát bản thân vào tuổi 32, khi sự nghiệp còn đang trên đà phát triển. Ngày 30/6/2010, Park Yong Ha tự tử bằng dây điện thoại tại nhà riêng và không hề để lại bất kỳ dòng thư tuyệt mệnh nào. Cả châu Á bàng hoàng trước sự ra đi của nam tài tử sáng giá. Không ai ngờ một sao nam hoàn hảo và có tất cả như Park Yong Ha lại rời bỏ cuộc sống đột ngột đến vậy.

Áp lực từ công chúng, công việc, nỗi buồn từ chuyện gia đình, sự tổn thương từ mối tình tan vỡ đã đẩy Park Yong Ha đến bước đường cùng

Vào ngày 30/6, Park Yong Ha rời bỏ trần thế bằng lựa chọn đau lòng nhất. Cả châu Á đều bàng hoàng trước cái chết của nam diễn viên đình đám

Sự ra đi để lại nỗi đau cho người ở lại

Người hâm mộ buồn bã và choáng váng đến vậy, mẹ ruột và những người thân bên cạnh Park Yong Ha còn đau đớn và day dứt hơn gấp bội. Eugene cũng trải qua cú sốc nặng nề, khóc liên tục và phải nhốt mình trong phòng. Vào thời điểm đầy khó khăn và buồn thảm này, chỉ có 1 người duy nhất đứng ra lo liệu tất cả, không ai khác chính là người tri kỷ của Park Yong Ha - tài tử So Ji Sub. So Ji Sub tổ chức chu toàn đám tang của Park Yong Ha và ở lại suốt 3 ngày đám tang diễn ra.

Nén nỗi đau mất đi bạn thân, tri kỷ quan trọng nhất cuộc đời, So Ji Sub đưa Park Yong Ha về nơi an nghỉ cuối cùng như 1 người thân trong gia đình. Trong đám tang Park Yong Ha, ai cũng xót xa khi chứng kiến So Ji Sub vừa khóc hết nước mắt vừa cẩn thận ôm di ảnh bạn thân trong lòng. Nam tài tử Giày Thủy Tinh từng tâm sự anh không dám tin rằng Park Yong Ha lại lựa chọn ra đi bất ngờ đến vậy dù So Ji Sub luôn ở bên cạnh.

Chính người bạn thân So Ji Sub đã một tay đứng ra lo liệu cho đám tang Park Yong Ha

Nam diễn viên Giày Thủy Tinh khóc ngất đi và đứng không vững, bàng hoàng không thể tin nổi trước sự ra đi của bạn thân

Hình ảnh So Ji Sub đẫm lệ ôm di ảnh Park Yong Ha khiến ai cũng đau lòng

Với công chúng, Park Yong Ha chỉ là 1 ngôi sao hoàn hảo. Thế nhưng, với So Ji Sub, Park Yong Ha là tri kỷ, là người đã đi cùng anh qua khoảng thời gian khó khăn chật vật thời mới vào nghề. Cả 2 hơn cả bạn bè đồng nghiệp bằng tuổi mà còn là gia đình của nhau nên So Ji Sub càng dằn vặt hơn sau sự ra đi của Park Yong Ha.

Tình bạn vượt thời gian và nỗi nhớ khôn nguôi của So Ji Sub

Đến tận bây giờ, 12 năm sau ngày Park Yong Ha rời xa trần thế, So Ji Sub vẫn không nguôi nỗi nhớ dành cho bạn thân. Cứ đúng vào ngày 30/6 mỗi năm, mọi người lại bắt gặp So Ji Sub đến thăm bạn và ngồi rất lâu trước mộ như thể đang cùng Park Yong Ha trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ. Bất kể nắng mưa, lịch trình bận rộn, chưa năm nào So Ji Sub quên tới thăm tài tử họ Park.

Năm ngoái, vào ngày tưởng niệm 11 năm ngày mất Park Yong Ha, So Ji Sub như thường lệ đến thăm Park Yong Ha. Một người bạn của cả 2 đã chụp lại hình ảnh So Ji Sub ngồi trước mộ Park Yong Ha đăng lên MXH. Khoảnh khắc này khiến vạn fan khóc nghẹn khi chú ý đến 1 chi tiết nhỏ. Chiếc áo So Ji Sub mặc in dòng chữ "Good times, bad friends" (Vui vẻ nhé, bạn bè tồi). Đây vừa như lời trách cứ nhẹ nhàng tại sao Park Yong Ha ra đi quá sớm, lại như thể hiện nỗi tiếc nuối tình cảm tri kỷ của giữa cả 2.

Mỗi năm, cứ vào ngày 30/6, So Ji Sub lại đến thăm Park Yong Ha, ngồi rất lâu trước mộ để ôn lại những kỷ niệm cũ. Không quản nắng mưa, lịch trình bận rộn đến mấy, So Ji Jub chưa từng quên đến gặp Park Yong Ha

12 năm là quãng thời gian đủ dài để xoa dịu nỗi đau đớn và choáng váng năm nào của So Ji Sub sau sự ra đi quá sức đột ngột của Park Yong Ha. Thế nhưng, So Ji Sub dường như vẫn không thể nguôi nỗi nhớ nhung, day dứt và mãi coi tài tử Bản Tình Ca Mùa Đông như là người tri kỷ quan trọng nhất.



11 năm kể từ ngày Park Yong Ha ra đi, So Ji Sub đã mặc chiếc áo có dòng chữ "Good times, bad friends" (Vui vẻ nhé, thằng bạn tồi) đến thăm bạn. Hình ảnh nam tài tử lặng lẽ ngồi trước mộ bạn thân khiến ngàn người xúc động

