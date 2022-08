Sở hữu chiếc điện thoại trang bị Ram khủng và chip rồng - toàn thông số "chấn động" mà giá chưa đến 6 triệu đồng

Việc lựa chọn 1 chiếc điện thoại vừa túi tiền mà vẫn mang đầy đủ tính năng của dòng điện thoại cao cấp là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ. Với sản phẩm smartphone tầm trung mới nhất, vivo Y22s sở hữu thiết kế năng động, trẻ trung, đậm chất thời trang hướng đến đối tượng người dùng GenZ, những người trẻ năng động luôn yêu thích sự mới mẻ và tìm kiếm một chiếc điện thoại có thể thể hiện cái tôi cá nhân.

Nổi bật là công nghệ RAM do vivo tiên phong thường có trên những sản phẩm cận cao cấp và flagship nay đã được trang bị trên chiếc smartphone tầm trung vivo Y22s. Với công nghệ RAM Mở Rộng 3.0 mới nhất, vivo mang đến khả năng tăng bộ nhớ RAM lên đến 16 GB (8 GB + 8 GB), một con số khủng khiếp khó smartphone nào trong phân khúc có được. Đặt lên bàn cân so sánh, 8 GB RAM vật lý được trang bị trên vivo Y22s vượt trội hơn hẳn khi phần lớn các đối thủ chỉ dừng lại tối đa 6 GB RAM. Giờ đây, người dùng có thể mở bao nhiêu ứng dụng tùy thích mà máy vẫn có thể hoạt động dễ dàng và không bị load lại từ đầu. Kết hợp với chip xử lý Snapdragon 680 mạnh mẽ trong phân khúc và tính năng Multi-Turbo 5.5 có thể phân bổ sức mạnh một cách thông minh, hợp lý để giải quyết vấn đề giật lag do nhiều ứng dụng chạy nền gây ra.

Nhờ vậy, vivo Y22s có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho người dùng học sinh, sinh viên khi vừa quẩy game tốt mà vừa có thể xử lý các công việc học tập như chỉnh sửa văn bản, file powerpoint ngay trên điện thoại thông minh mà không cần đến laptop.

Hậu thuẫn cho sự mạnh mẽ là viên pin lên đến 5.000 mAh có thể hoạt động suốt cả ngày dài mà không cần bận tâm đến việc cắm sạc. Nhờ có công nghệ tiết kiệm điện năng AI, vivo Y22s sau mỗi lần sạc có thể xem video trực tuyến liên tục 21,5 giờ, chơi game hiệu năng cao trong 9,4 giờ. Kết hợp với công nghệ sạc nhanh 18W, trong một số trường hợp quên sạc pin điện thoại mà cần sử dụng gấp, người dùng chỉ cần chờ 15 phút là có thể tiếp tục cả ngày dài cùng với vivo Y22s mà không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào.

Điểm "ăn tiền" nhất trên Y22s giúp mẫu máy níu chân người dùng trẻ là thiết kế thời trang và ấn tượng ngay khi vừa nhìn vào. Mang đến hai tùy chọn Xanh Tinh Không và Xanh Nhật Hạ, đặc biệt là phiên bản Xanh Nhật Hạ được thiết kế tinh xảo với công nghệ thiết kế vân sáng laser, vivo Y22s như một món phụ kiện lấp lánh, kết hợp với mặt lưng nhám mờ AG tạo cảm giác tinh tế, sắc sảo, giúp người dùng tỏa sáng mọi lúc mọi nơi khi sử dụng. Kết hợp với thiết kế khung viền 2.5D, các góc bo tròn đối xứng cả mặt trước và mặt sau tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, vivo Y22 thể hiện lên phong cách và sự tinh tế, tối giản của người sở hữu.

Màn hình 6.55 inch trên Y22s sở hữu khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ với độ phân giải HD+ giúp mang đến khả năng giải trí, dù là xem phim hay chơi game cũng đều mang đến trải nghiệm sống động. Chưa hết, vivo còn ưu ái đưa công nghệ tần số quét lên đến 90 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng cao mang đến trải nghiệm đồ họa mượt mà và phản hồi chạm vuốt màn hình siêu nhạy.

Nhắc đến vivo là không thể không nhắc đến camera khi hãng luôn đầu tư vào khả năng chụp ảnh trên smartphone và vivo Y22s cũng không ngoại lệ. Máy sở hữu camera chính cực sắc nét 50MP với cảm biến lớn cho khả năng thu ánh sáng không thua gì máy cơ chuyên nghiệp, mang đến bức ảnh độ chi tiết cao, sống động. Cùng với đó là hỗ trợ chế độ chụp siêu đêm sử dụng tính năng khử nhiễu đa khung hình có thể mang lại những bức ảnh thiếu sáng chất lượng.

Bên cạnh cảm biến chính, vivo Y22s còn có một cảm biến phụ 2MP chụp siêu cận đưa bạn khai mở thế giới tí hon vừa lạ mà vừa quen để ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp trong cuộc sống. Ở mặt trước, vivo Y22s hỗ trợ camera selfie độ phân giải 8 MP với nhiều công nghệ được tích hợp. Qua đó, bạn có thể tự tin chụp ảnh ở bất kỳ đâu, bất kể mọi điều kiện ánh sáng.

Tất cả những tinh hoa công nghệ đều hội tụ trên vivo Y22s nên đây thực sự xứng danh là chiếc smartphone đáng sở hữu trong tầm giá dưới 6 triệu đồng. vivo Y22s đang được bán tại các chuỗi hệ thống trên toàn quốc với mức giá 5.990.000 đồng. Đặc biệt khi mua sản phẩm từ ngày 1/9 đến 4/9, khách hàng sẽ được giảm thêm 300.000 đồng. Có thể thấy, vivo Y22s mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, từ thiết kế đẹp, camera tốt, cấu hình mạnh mẽ cho đến độ bền cao để luôn đồng hành với GenZ, nhóm người dùng luôn thích trải nghiệm những chiếc smartphone tốt nhưng vẫn đảm bảo mức giá phải chăng.