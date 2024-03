Số chuyến bay "delay" tăng vọt

Hành khách bay dịp cao điểm Tết tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Trong đó, Vietnam Airlines 10.383 chuyến, VietJet Air 9.639 chuyến, Bamboo Airways 2.089 chuyến, Pacific Airlines 1.496 chuyến; VASCO 506 chuyến và Vietravel 598 chuyến.

Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 7.991 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ 32,3%, tăng vọt so với tháng trước đó (19,3%).



Trong đó, Vietnam Airlines có 20,5% chuyến chậm, VietJet Air có 45,6% chuyến chậm, Pacific Airlines 41%, VASCO 10,9%, Bamboo Airways 31,5% và Vietravel Airlines 23,6% chuyến chậm trong tổng số chuyến bay các hãng hàng không này khai thác.

Trong tháng 2 có 16.720 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỉ lệ 67,7%, giảm mạnh so với tháng trước (80,7 %).

Như vậy, trong tháng 2, tỉ lệ số chuyến bay chậm giờ tăng vọt. Đây là tháng có cao điểm Tết Nguyên đán, hành hàng không tăng tải phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, cũng là tháng có những đợt sương mù, thời tiết bất lợi tại khu vực phía Bắc, ảnh hưởng nhiều chuyến bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 2-2024 vẫn là do máy bay về muộn (19,7%) và do các hãng hàng không (8,5%).

Các nguyên nhân còn lại được nhà chức trách hàng không chỉ ra là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác.

Cũng trong tháng 2, có 43 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,2%. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 2 là lý do khai thác, thương mại. Còn lại là lý do kỹ thuật, thời tiết và lý do khác.