SJC và vàng nhẫn đồng loạt "lấy lại những gì đã mất"!

Sau những phiên điều chỉnh giảm nhẹ vào đầu tuần, đà tăng của giá vàng thế giới kết hợp với tâm lý thận trọng trước biến động địa chính trị đã đẩy giá vàng nội địa tăng nhẹ trở lại.

Theo bảng giá lúc 09:09, tất cả các mặt hàng tại Tập đoàn Phú Quý đều tăng ít nhất 200.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC: Mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 & Phú Quý 1 Lượng: Mua vào 168,2 triệu đồng/lượng, bán ra 171,2 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 999.9: Mua vào 166,0 triệu đồng/lượng, bán ra 170,0 triệu đồng/lượng.

Vàng phi SJC (999.9): Mua vào 156,5 triệu đồng/lượng, bán ra 170,0 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng hôm nay 21/4 tại Phú Quý. Lưu ý giá vàng có thể được điều chỉnh.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết lúc 08:32 sáng nay cho thấy sự hồi phục rõ rệt. So với ngày hôm qua (20/04), mỗi lượng vàng SJC đã tăng thêm khoảng 200.000 đồng ở cả hai chiều.

Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG): Mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng. Vàng SJC (loại 0.5 chỉ đến 5 chỉ): Mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra dao động từ 171,52 – 171,53 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99%: Mua vào 168,0 triệu đồng/lượng, bán ra từ 171,0 – 171,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 166,0 triệu đồng/lượng, bán ra 169,5 triệu đồng/lượng.



Tương tự như SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng điều chỉnh tăng giá niêm yết trong sáng nay. Tại khu vực Hà Nội, giá vàng DOJI ghi nhận mức tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Vàng SJC (Bán lẻ): Mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng: Mua vào 168,3 triệu đồng/lượng, bán ra 171,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang (99.99 - 99): Mua vào dao động từ 163,8 – 165,0 triệu đồng/lượng, bán ra từ 168,3 – 169,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trong phiên giao dịch sáng ngày 21/04/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới (XAU/USD) đã có cú bứt phá ấn tượng, giao dịch quanh ngưỡng 4.808,22 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên, kim loại quý này đã chạm mốc 4.817,81 USD/ounce, tăng gần 1% (tương đương hơn 46 USD) chỉ trong vòng 24 giờ.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức gần 19 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia kinh tế, đà tăng của giá vàng trong ngày 21/04 chủ yếu do tác động từ sự suy yếu nhẹ của đồng USD và những diễn biến căng thẳng mới tại khu vực Trung Đông. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương lớn như Trung Quốc, Ấn Độ liên tục mua vào để dự trữ cũng là bệ phóng vững chắc cho kim loại quý.﻿

Các chuyên gia quốc tế từ Phố Wall dự báo, với xung đột tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, mục tiêu tiếp theo của vàng kỳ hạn sẽ là mốc 5.000 USD/ounce ngay trong quý II này.﻿

Giá bạc hôm nay

Không chỉ vàng, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong sáng nay. Đây được xem là kênh đầu tư thay thế thu hút nhiều sự quan tâm khi giá vàng đã quá cao.

Bạc thỏi Phú Quý 999 (các loại): Mua vào 2,979 triệu đồng/lượng, bán ra 3,071 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,979 triệu đồng/lượng, bán ra 3,505 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi 999 (theo Kg): Mua vào 79,439 triệu đồng/kg, bán ra 81,893 triệu đồng/kg.﻿