Sinh viên Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn đạt TOEIC 955 với điểm Listening tuyệt đối

Đạt điểm cao ngay trong lần đầu dự thi



Khi bắt đầu ôn thi, Diệu đặt ra mục tiêu cho bản thân cần đạt từ 900 điểm trở lên. Vốn yêu thích tiếng Anh từ phổ thông, Diệu ý thức rất rõ về tầm quan trọng của ngôn ngữ này. Em cho rằng đây là công cụ không thể thiếu và nếu có tiếng Anh tốt sẽ là một lợi thế trong học tập và công việc tương lai.

Với nền tảng vững chắc có sẵn khi học đại học, Diệu tập trung thời gian để luyện giải đề: "Mỗi ngày em làm một đề, khoảng thời gian sát ngày thi, em ‘tăng tốc’ tập trung hoàn thành hai đề trong một ngày. Em đặc biệt chú trọng phần nghe, luyện nghe với tốc độ 1.1. Và sau mỗi lần làm đề xong, em đều ghi chú lại những lỗi sai để nhớ và tránh lặp lại".

Bên cạnh đó, để luyện tập thêm kỹ năng nghe và đọc, Diệu còn dành nhiều thời gian để xem phim, đọc nhiều thể loại truyện bằng tiếng Anh, từ đó hình thành cho mình thói quen sử dụng tiếng Anh hằng ngày.

Diệu chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Lúc làm bài thi, em luôn tập trung nghe hiểu toàn bộ đoạn hội thoại, câu nào làm xong thì bỏ qua, không suy nghĩ đến để tránh mất tập trung, ảnh hưởng đến mạch làm bài. Lúc luyện đề ở nhà, em cố gắng bố trí thời gian, không khí như đang trong phòng thi thật để chuẩn bị tâm lý tốt cho mình. Lúc thi thật, em dư khoảng 15 phút để dò lại phần cuối của bài thi Reading."

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc chương trình đại học tại SIU, chứng chỉ TOEIC 955 cũng là lợi thế để Diệu tự tin tham gia thị trường lao động đầy cạnh tranh sau khi tốt nghiệp

Thích kinh tế, đam mê tin học văn phòng

Năm 2019, Lê Thị Diệu bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ tại SIU với hành trang mang theo là hoài bão của tuổi trẻ, cùng thành tích nổi bật ở ngôi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh - TPHCM. Em vượt qua hàng trăm học sinh THPT cả nước để mang về cho mình suất học bổng Chủ tịch SIU danh giá - học bổng bao gồm 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 80 triệu/4 năm đại học.

Nhắc đến học bổng Chủ tịch SIU, Diệu luôn trân trọng "món quà" đặc biệt của SIU vì đây là sự khuyến khích, tạo động lực để em cố gắng, phát huy tối đa tinh thần học tập trong môi trường quốc tế năng động, khác biệt và truyền cảm hứng cho hành trình của mình.

Là người có định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ lớp 12, cùng niềm đam mê với lĩnh vực kinh tế, Diệu đã chọn theo học chuyên ngành Thương mại quốc tế của SIU. Theo Diệu, đây là ngành học mang đến nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích để em thực hiện mục tiêu của bản thân.

Bên cạnh việc học, Diệu còn là thành viên Câu lạc bộ Tin học ứng dụng - một trong 22 CLB đa dạng dành cho cộng đồng sinh viên SIU rèn luyện kỹ năng, thỏa sức thể hiện cá tính, tài năng. Từ đó, Diệu có cơ hội tham gia và đạt giải Ba phần thi Word 2016 tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2022.

Ngoài ra, Diệu còn tích cực chinh chiến các cuộc thi học thuật để làm dày "profile". Với đề tài "Tác động của mạng xã hội TikTok đến nhận thức và hành vi của thế hệ trẻ hiện nay", Diệu cùng các bạn trong nhóm đã đạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học do SIU tổ chức.

Lê Thị Diệu (thứ hai từ trái sang) rạng rỡ cùng bạn bè chuẩn bị cho những hoạt động tốt nghiệp sắp tới của mình

Từ những kiến thức đã được trang bị và lợi thế về tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp, Diệu mong muốn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, được học hỏi và trau dồi thêm nhiều trải nghiệm mới đồng thời sẽ tiếp tục học cao hơn.

Đối với Diệu, SIU là một môi trường tuyệt vời để phát triển bản thân và chinh phục những đỉnh cao mới. "Cảm ơn SIU đã cho em một cơ hội được làm quen và gặp gỡ những người bạn thật tuyệt vời ở môi trường đại học quốc tế hiện đại".

Diệu cho biết: "Các giảng viên ở SIU luôn thiết kế và xây dựng các tiết học thú vị, sinh động để em có thể tiếp thu kiến thức một cách trực quan nhất"

SIU hiện là thành viên các tổ chức kiểm định & công nhận chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) - IACBE và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) – AACSB. SIU hiện là trường đại học tiên phong của Việt Nam, là một trong số ít trường đại học ở khu vực Châu Á được IACBE kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.

Hiện tại SIU có quan hệ hợp tác với 27 trường đại học danh tiếng thế giới và phát triển mạng lưới nghề nghiệp cho sinh viên bằng mối quan hệ hợp tác, bảo trợ chương trình đào tạo với hơn 105 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo khảo sát mới nhất, gần 98% sinh viên SIU có việc làm, 2% còn lại học lên bậc học cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới. Đồng thời, 100% sinh viên SIU tốt nghiệp có TOEFL iBT 79+, TOEIC 500+.

Sinh viên trường đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty hàng đầu Việt Nam và tập đoàn đa quốc gia danh tiếng. Đặc biệt, không ít sinh viên đã khởi nghiệp thành công, tạo việc làm cho nhiều người khác.