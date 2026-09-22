Sinh viên mất 8 năm mới hoàn thành chương trình đại học hơn 8 năm có cấp bằng tốt nghiệp? Bộ GD&ĐT chính thức trả lời

Nhiều người thắc mắc về quy định cấp bằng đại học khi thời gian học kéo dài quá lâu.

Theo Thông tin Chính phủ, công dân Ngân Hà có thắc mắc về quy định cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên có thời gian học quá 8 năm. Cụ thể, bà Ngân Hà gửi thắc mắc như sau: Bà Ngân Hà đã hoàn thành chương trình học Điều dưỡng tại trường đại học. Tuy nhiên khi hoàn thiện thủ tục xét nhận bằng tốt nghiệp thì Nhà trường thông báo bà không được cấp bằng do mất hơn 8 năm mới hoàn thành chương trình học, bà chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học.

Qua tìm hiểu, bà Hà không thấy có văn bản nào từ Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên học quá 8 năm. Bà Hà hỏi, trường hợp của bà có được cấp bằng tốt nghiệp đại học không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Các Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đều quy định thời gian học tập tối đa, học tập tối thiểu; thời gian tối đa để sinh viên hệ liên thông hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ (nếu có).

Theo các quy định liên quan trong Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Hiệu trưởng cơ sở đào tạo xét, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.