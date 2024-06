Sinh viên đại học này không đi du học mà vẫn có cơ hội học cùng sinh viên quốc tế

Tuy nhiên, bối cảnh chung hiện nay, nhiều trường đại học đã chủ động xây dựng, triển khai điều kiện học tập mở nhằm tiếp nhận sinh viên quốc tế đến tham gia học tập. Nhiều chương trình, học phần khác nhau được triển khai để sinh viên Việt Nam giao lưu, nâng cao ngoại ngữ, sớm học hỏi văn hóa, trải nghiệm nhiều bài học mới mẻ.



Trong rất ít trường triển khai, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) hiện là môi trường học tập quốc tế năng động, uy tín nhận được sự tin tưởng của sinh viên các trường lớn trên thế giới đến trải nghiệm học tập như ĐH Pittsburgh (Hoa Kỳ), ĐH Gloucestershire (Anh Quốc), ĐH CY Cergy Paris (Pháp),…

Sinh viên nhiều quốc gia chọn UEF là điểm đến

Trong nửa năm qua, nhiều chương trình học tập của UEF có sự gia tăng đáng kể về số lượng sinh viên quốc tế đến giao lưu, học tập và thực tập. Điều này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập hiện đại, đa văn hóa và chuyên nghiệp.

Tính đến tháng 6/2024, các con số thống kê cho thấy, trường đã chào đón sinh viên từ những quốc gia phát triển ở khắp các châu lục như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Các bạn sinh viên đến để học tập, giao lưu văn hóa và thực tập, xây dựng môi trường học thuật sôi nổi, mang tính trải nghiệm cùng sinh viên UEF.

Đoàn sinh viên Pháp vừa hoàn thành kỳ học tập quốc tế tại UEF

Gần đây nhất, đoàn sinh viên CY Cergy Paris University (Pháp) vừa hoàn thành kỳ học tập về chiến lược tiếp thị, mô hình kinh doanh,... Các sinh viên này đã cùng hợp tác với sinh viên trường thực hiện các dự án kinh doanh sáng tạo.

Trước đó vào tháng 5, sinh viên UEF đã đồng hành với đoàn sinh viên Đại học Pittsburgh (Hoa Kỳ) trong chuyến học tập tại Việt Nam theo chương trình Plus 3 - 2024. Đây là trường đại học duy nhất ở Đông Nam Á được lựa chọn cùng với các trường đại học khác ở Hàn Quốc, Argentina, Hà Lan, Ecuador, Costa Rica và Cyprus (Cộng hòa Síp). Tại đây, sinh viên Hoa Kỳ được học tập những bài học về kinh tế bền vững, năng lượng xanh gắn với các chuyến tham quan thực tế doanh nghiệp, đồng thời, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử các khu vực, địa điểm nổi bật và tinh hoa ẩm thực của Việt Nam.

Đoàn sinh viên quốc tế cùng sinh viên UEF trải nghiệm hoạt động thực tế

Trước đó, trường đã tiếp nhận thực tập sinh đến từ The University of Tennessee at Chattanooga (Hoa Kỳ), Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan và tổ chức chương trình giao lưu cùng đoàn sinh viên Hiệp hội hữu nghị hòa bình Việt Nam - Hiroshima (Nhật Bản), đoàn học sinh đến từ Trường Hwa Chong Institution, Singapore.

UEF còn thể hiện sự linh hoạt khi kết nối cùng sinh viên quốc tế thông qua hình thức trực tuyến trong chuỗi hoạt động đồng giảng cùng Đại học Mila (Malaysia) về chủ đề "The Risk and Term Structure of Interest Rate" với sự tham gia cùng học tập của sinh viên hai trường.

Môi trường quốc tế giá trị cho người Việt trẻ

Liên tục các hoạt động chào đón nhiều sinh viên quốc tế, UEF còn tạo điều kiện để sinh viên nhà trường có thêm môi trường giao tiếp ngoại ngữ hiệu quả và mở tư duy hiểu biết về văn hóa, đời sống cũng như phong cách học tập, làm việc đa quốc gia. Đồng thời, các bạn cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước mình đến sinh viên các nước. Không chỉ "mở cửa" chào đón các bạn học quốc tế, UEF còn nỗ lực tìm kiếm các đối tác để đưa sinh viên "xuất ngoại", làm dày kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.

Sinh viên UEF "xuất ngoại" học tập với nhiều hình thức

Theo nhà trường, thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động quốc tế, nâng cao giá trị học tập quốc tế cho sinh viên, từ năm học 2024, trường sẽ tổ chức định kỳ chương trình học kỳ quốc tế song song với các hoạt động học tập trao đổi, giao lưu, chuyển tiếp. Bên cạnh đó, chương trình thực tập sinh quốc tế của trường cũng phát huy hiệu quả. Năm đầu tiên triển khai, trường chỉ đưa sinh viên sang thị trường Nhật Bản, đến nay, môi trường thực tập được rộng mở thêm ở các quốc gia Singapore, Trung Quốc và Hoa Kỳ.



Trưởng thành từ chuyến thực tập có lương ở Nhật Bản, bạn Phạm Thị Tuyết Mai cho biết: "Thông qua việc cùng người Nhật làm việc, sinh hoạt và giải trí, em đã cải thiện được năng lực Nhật ngữ đáng kể cũng như tích lũy thêm nhiều bài học bên ngoài giảng đường".

Hàng loạt hoạt động giúp sinh viên nhanh chóng hội nhập quốc tế

Với hệ thống đối tác rộng lớn, sinh viên UEF có nhiều cơ hội học tập và làm việc đa quốc gia. Môi trường này phù hợp với các bạn trẻ năng động, sáng tạo và mong muốn trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống nước ngoài. Việc học tập và làm việc hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng người nước ngoài sẽ giúp các bạn cải thiện rõ rệt năng lực ngoại ngữ, hình thành quan điểm sâu sắc, đa chiều hướng đến hình mẫu công dân toàn cầu.



