Sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ đánh thức vẻ đẹp tranh Đông Hồ bằng mỹ thuật số và AI

Trong nền kinh tế sáng tạo đương đại, di sản không còn là những hiện vật ngủ yên trong bảo tàng, mà đã trở thành nguồn tài nguyên vô giá để định danh bản sắc của mỗi cá nhân và từng dân tộc.

Tại Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội, văn hóa là ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo để các bạn trẻ giải mã và tái lập bằng ngôn ngữ thị giác của thế kỷ 21.

Lễ Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa K23 ngành Thiết kế Đồ họa (Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội) đã chứng minh thực tế: khi tư duy thẩm mỹ hiện đại gặp gỡ công nghệ AI, những giá trị cốt lõi của dân tộc sẽ "thức giấc" với một diện mạo đầy kiêu hãnh.

Hình ảnh dự án game mobile "Thức Giấc Đông Hồ"

Di sản "thức giấc" bằng mỹ thuật số và công nghệ AI

Tâm điểm của mùa tốt nghiệp 2026 Việt Mỹ gọi tên dự án "Thức giấc Đông Hồ" (Thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp TKDH23-03: Lò Hoàng Dũng, Lê Mai Phương, Đào Diệu Linh, và Vũ Anh Hiệp, dưới sự dẫn dắt của ThS. Lại Minh Vương). Nhóm đã táo bạo xây dựng một sản phẩm toàn diện: Game mobile đầu tiên tại Việt Nam dành cho giới trẻ hướng dẫn người chơi tự tay tạo hình tranh Đông Hồ.

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp "Thức giấc Đông Hồ"

Đến thời điểm hiện tại, thị trường game di động Việt Nam chưa có tựa game mobile nào mô phỏng và dạy quy trình làm tranh Đông Hồ. Dự án phi thương mại này được thực hiện với mục đích: Kéo gần khoảng cách giữa Gen Z và di sản bằng trải nghiệm chạm - vuốt tương tác thời thượng.

"Ý tưởng của nhóm xuất phát từ một câu hỏi rất đơn giản: nếu văn hoá được nhìn và kể lại qua góc nhìn của người trẻ thì sẽ như thế nào? Nhiều người nghĩ giới trẻ ngày nay không còn quan tâm đến văn hoá truyền thống, nhưng tụi em tin là ngược lại. Người trẻ vẫn rất chú tâm, chỉ là họ mong muốn văn hoá được thể hiện theo cách mới mẻ, gần gũi và có cảm xúc hơn. "Thức giấc Đông Hồ" chính là lời hồi đáp khiêm tốn của tụi em cho câu hỏi đó". - SV Lê Mai Phương

Sự chỉn chu của đồ án một lần nữa được thể hiện khi nhóm ra mắt bản Teaser dạng TVC cực kỳ sinh động. Đây là thành quả của việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật vẽ kỹ thuật số và công nghệ dựng hoạt họa AI tiên tiến.

"Đón đầu xu thế ứng dụng AI trong TVC quảng cáo, chúng em quyết định tạo ra Teaser áp dụng khoảng 80% là AI. Vì AI phát triển rất nhanh nên tụi em cũng có nhiều áp lực về việc thích nghi và học hỏi liên tục. Tuy nhiên, thay vì xem AI là điều thay thế con người, tụi em chọn xem đó là một công cụ hỗ trợ cho sáng tạo, giúp nhóm có thêm nhiều cách thể hiện ý tưởng và cảm xúc trong sản phẩm". - SV Lò Hoàng Dũng

Đóng gói ý tưởng thành sản phẩm có giá trị thị trường

Sự xuất sắc của "Thức giấc Đông Hồ" không phải hiện tượng đơn lẻ tại Việt Mỹ. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của mùa đồ án năm nay, có thể thấy rõ một "bản đồ nghề nghiệp" toàn diện được mở ra cho giới trẻ.

Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Đồ hoạ năm nay của Việt Mỹ gồm nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực thiết kế

Thay vì những sản phẩm thử nghiệm chung chung, sinh viên đã khẳng định năng lực thực chiến thông qua từng phân khúc thị trường: từ đồ án minh họa mở đường cho các Digital Artist và họa sĩ thiết kế game; hệ thống nhận diện chuyên sâu hướng tới lĩnh vực quản trị thương hiệu; cho đến các dải sản phẩm công nghệ đón đầu xu hướng như thiết kế UI/UX và phát triển ứng dụng không gian 3D. Đây chính là lời khẳng định về thế hệ designer trẻ "vừa vững nghề, vừa nhạy bén với thị trường".

Những bộ sản phẩm chỉn chu trong Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K23.

"DNA thực chiến" và tấm vé định danh trên thị trường sáng tạo

Có một điểm thú vị là hầu hết sinh viên K23 TKĐH Việt Mỹ dù chưa ra trường nhưng đều đã có việc làm; hoặc đã và đang đầu tư, vận hành các studio game, agency quảng cáo bên ngoài. Sự chủ động của khóa K23 là sự kế thừa trọn vẹn từ "DNA thực chiến" của các khóa đi trước - hiện đang phát triển sự nghiệp với nhiều vị trí quan trọng như chuyên viên design, quản lý team, art director cho đến founder sáng lập doanh nghiệp…

Vũ Thị Hồng Nghĩa TKDH23 - một trong những sinh viên đã có việc làm full-time tại doanh nghiệp từ trước khi tốt nghiệp.

Thống kê từ các khóa tốt nghiệp gần đây cho thấy, tấm bằng Thiết kế đồ họa tại Việt Mỹ luôn là tấm vé thông hành giá trị, đem lại mức thu nhập khởi điểm vô cùng cạnh tranh. Đặc biệt là Khóa 23, khi nhiều sinh viên đã đạt chuẩn chứng chỉ thiết kế quốc tế được bảo chứng bởi Tập đoàn Adobe toàn cầu - Adobe Certified Professional (ACP).

Mùa tốt nghiệp 2026 tại Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội khép lại với thành quả lớn nhất là tinh thần làm việc bền bỉ, trách nhiệm và sự tử tế với nghề của một thế hệ nhà thiết kế trẻ. Các em là minh chứng khẳng định về chất lượng giáo dục của ngôi trường tốt bắt nhịp xu thế thời đại. Các em đang dùng chính công cụ thiết kế hiện đại để định danh bản sắc Việt trên bản đồ công nghiệp sáng tạo toàn cầu.