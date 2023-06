Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, nữ tác giả trẻ vẫn khẳng định: “Không có chuyện ăn may, tất cả đều là tự tay”

Chính Nữ - Nào Có May, Là Tự Tay! Dành tặng những người phụ nữ tự tay làm chủ cuộc đời nhưng hay khiêm tốn nhận mình "may mắn". L’Oréal Paris tin rằng, đằng sau thành công của mỗi người phụ nữ là vô vàn nỗ lực, mồ hôi, nước mắt, tài năng và bản lĩnh; có tất cả, nhưng không có ăn may! Và nỗ lực tự tay của bạn xứng đáng được ghi nhận. Hãy cùng chúng tôi khẳng định thực lực của người phụ nữ, để lan tỏa sự tự hào trong chính bạn và với những người phụ nữ ngoài kia về những thành tựu của mình. Nào có may, là tự tay! Chính Nữ - Vì Bạn Xứng Đáng. Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây: https://www.facebook.com/LOrealParisVietnam/Chinhnu2023