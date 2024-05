Singapore Airlines khắc phục sự cố máy bay gặp nhiễu động không khí

Xe cứu thương tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok sau khi máy bay của Singapore Airlines phải hạ cánh khẩn cấp. (Ảnh: The Sun)

Singapore Airlines cũng đang phối hợp với giới chức địa phương để cung cấp hỗ trợ y tế cần thiết. Những hình ảnh đầu tiên từ Bangkok, Thái Lan cho thấy nhân viên y tế đang chăm sóc hành khách và các trường hợp bị thương nặng được vận chuyển ra xe cứu thương.

Chuyến bay của Singapore Airlines khởi hành từ London (Anh) đi Singapore với 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Vụ việc xảy ra khi máy bay còn cách điểm đến khoảng 3 giờ bay.

Khoảng 11 giờ sau khi khởi hành từ London, máy bay bất ngờ bị rung lắc và hạ độ cao nhanh từ hơn 11.000m xuống khoảng hơn 9.000m trong vòng 5 phút sau khi qua biển Andaman và hướng đến gần Thái Lan.

Máy bay này đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan do nhiễu động không khí và hứng chịu dông mạnh. Một hành khách thiệt mạng trong sự cố này. Theo nhân chứng trên máy bay, trường hợp thiệt mạng do hành khách không thắt dây an toàn và bị đập vào carbin phía trên. Ngoài ra, còn có 30 người bị thương trong vụ việc.

Kittipong Kittikachorn - Giám đốc Sân bay Suvarnabhumi - trong cuộc họp báo tại sân bay ở Bangkok vào ngày 21/5 về chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines từ London đến Singapore hạ cánh khẩn cấp . (Ảnh: AFP)

Ngày 21/5, Singapore cho biết sẽ gửi các nhà điều tra đến Bangkok (Thái Lan) sau sự cố chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines gặp nhiễu động không khí khiến hành khách thương vong cùng ngày.

Tuyên bố của Bộ Giao thông Singapore cho biết: "Cục Điều tra an toàn giao thông (TSIB) đang liên lạc với các đối tác Thái Lan và sẽ cử nhân viên điều tra tới Bangkok".

Chuyến bay SQ321 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok sau vụ việc.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Giám đốc sân bay Suvarnabhumi - ông Kittipong Kittikachorn - cho biết hành khách thiệt mạng là công dân Anh, 73 tuổi, có thể do đau tim. Trong số 30 người bị thương, có 7 người bị thương nặng ở đầu.

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết đang liên hệ với các hãng hàng không của Singapore về chuyến bay SQ321 và sẵn sàng hỗ trợ.