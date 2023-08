Siêu Trăng xanh kết hợp bão Idalia, bang Florida hứng "Thủy triều vua” cực kỳ nguy hiểm

AP cho biết mặt trăng sẽ gần trái đất nhất vào 30-8 (giờ Mỹ). Cùng ngày, bão Idalia đổ bộ vào bang Florida. Mặc dù siêu Trăng xanh có thể tạo nên những hình ảnh đẹp trên khắp thế giới nhưng khi xuất hiện vào thời điểm có bão thì nó lại gây ra hiện tượng "thủy triều vua" cực kỳ nguy hiểm.

Sở dĩ nói Siêu Trăng xanh hiếm gặp bởi nó phải 10-20 năm mới xảy ra một lần. Còn "thủy triều vua" (King Tide) là cụm từ thường được dùng để chỉ hiện tượng thủy triều dâng cao bất thường.

Một chiếc máy bay bay qua trước siêu Trăng vào ngày 13-7-2022 ở Milwaukee - Mỹ. Ảnh: AP

"Thời điểm này là tương đối tệ khi bão Idalia kết hợp với Siêu Trăng xanh có thể khiến thủy triều dâng cao khoảng 2,5 m, tức hơn gấp đôi so với mực nước dâng do bão thông thường" - nhà khí tượng học Brian Haines thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) nhận định và cảnh báo - "Do đó, thủy triều có thể sẽ khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn không chỉ ở Florida mà còn ở các bang như Georgia hay Nam Carolina".

Bão Idalia đã đổ bộ vào bang Florida vào rạng sáng ngày 30-8 (giờ Mỹ). Người dân ở vùng bờ biển đã được cảnh báo cơn bão sẽ có sức gió mạnh đến mức nguy hiểm vì bão Idalia có sức gió lên đến 201 km/giờ khi đổ bộ.

Trong bối cảnh đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã kêu gọi cư dân trong các cộng đồng dễ bị tổn thương tuân thủ lệnh sơ tán đến vùng đất cao hơn, đồng thời cảnh báo nước dâng do bão có thể gây ra lũ lụt đe dọa tính mạng.

Hầu hết trong số 21 triệu cư dân của bang Florida, cùng với nhiều người ở các bang Georgia và Nam Carolina, đều nhận được khuyến cáo và cảnh báo về bão.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp bang đã được ban hành ở các bang Florida, Georgia và Nam Carolina.