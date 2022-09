"Siêu quái vật" Thái Lan tấn công phòng vé, kĩ xảo ổn đến bất ngờ!

The Lake - Quái Vật Sông Mekong có thể được xem như một bộ phim tiên phong, đầy tính thử nghiệm và chịu mạo hiểm của nền điện ảnh Thái Lan, nhằm đem tới một trải nghiệm đầy chân thực, gần gũi với khán giả Thái Lan nói riêng và Châu Á nói chung.



Mang tới một câu chuyện kiểu mẫu của dòng phim thảm họa - quái vật, Quái Vật Sông Mekong đưa người xem vào một chuyến du lịch bất ổn tới vùng Bueng Kan - một thị trấn nằm bên bờ sông Mekong của Thái Lan. Nơi này đầy rẫy những chuyện kì bí khiến dân làng ngày càng lo sợ. Đỉnh điểm, những con quái vật không biết từ đâu xuất hiện bủa vây Bueng Kan, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Liệu những con người nơi đây sẽ làm cách nào để sống sót?

Phim hồi hộp, dồn dập với nhiều bí ẩn bị che giấu

Tuy là dự án phim lấy đề tài quái vật đầu tiên của Thái Lan, Quái Vật Sông Mekong có vẻ đã học được rất nhiều từ những siêu phẩm đi trước. Từ nhịp điệu đến cách kể chuyện hay những trường đoạn hoành tráng, Quái Vật Sông Mekong đều làm rất tốt, pha trộn giữa sự kịch tính phương Tây và những câu chuyện kì lạ, sự bí ẩn của phương Đông. Điểm này khiến phim tuy có nét quen thuộc nhưng lại cuốn hút hơn bởi cách phát triển khác biệt, đậm chất kinh dị Châu Á.

Phim không lạm dụng những cảnh cháy nổ, tàn phá mà tập trung vào những bí ẩn đang len lỏi trong thị trấn Bueng Kan. Mỗi phút phim đi qua thì sợi dây chỉ dẫn lại dài thêm một chút, góp phần đẩy sự hồi hộp và tò mò của khán giả lên cao. Có thể nói, đây là bộ phim càng xem càng kích thích!

Kĩ xảo được đầu tư chỉn chu

Cuộc chơi kĩ xảo đó giờ chưa bao giờ là thế mạnh của những phim hành động Châu Á, đặc biệt là dòng phim cần nhiều kĩ thuật như thảm họa - quái vật. Chính bởi thế, Quái Vật Sông Mekong cần tới 5 năm ấp ủ để ra mắt khán giả với chất lượng hoàn thiện, chỉn chu.

Đặc biệt, phần tạo hình quái vật được chuyên gia thiết kế Jordu Schell, người đã thực hiện rất nhiều bộ phim bao gồm Avatar, The Cabin in the Wood, Hellboy, Dawn of the Dead, Escape from L.A… đảm nhận. Chính vì thế, con quái vật trong phim không chỉ mang tới nỗi sợ mà còn chứa khí thế cực kì áp đảo, ngay từ phút đầu đã khiến khán giả ngồi dưới phải rợn da gà.

Vẫn còn một vài lỗ hổng nhỏ chưa sáng tỏ

Bên cạnh những điểm sáng về mặt hình ảnh, nhịp điệu, âm thanh, cũng giống như nhiều phim thảm họa khác. Quái Vật Sông Mekong mang một kịch bản đơn giản với nhiều phân đoạn kịch tính, khiến phim chưa "đủ đô".

Tuy thế, phim đề cao tình cảm và sự hỗ trợ lẫn nhau trong những phút giây nguy khốn - đặc trưng của người Châu Á khiến người xem dễ đồng cảm và dễ dàng kết nối với phim hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=JuIKVHJJU-E&feature=youtu.be







Là một món ăn lạ miệng, Quái Vật Sông Mekong có thể hơi thiếu chút gia vị so với những ai đã quen thuộc với thể loại phim này. Nhưng với tinh thần tiên phong và óc sáng tạo đầy thú vị của những nhà làm phim Thái Lan thì đây là một tác phẩm không nên bỏ lỡ!