Chỉ vừa mới đổ bộ phòng vé Việt vào ngày 05/10 và 06/10 bởi những suất chiếu đặc biệt, Robot Hoang Dã (Tựa gốc: The Wild Robot) không mất quá nhiều thời gian để có thể vượt mặt "gã hề" Joker 2 để chiếm lĩnh ngôi vương. Theo số liệu của Box Office Vietnam tính đến 18 giờ ngày 06/10/2024, Robot Hoang Dã đã thu về hơn 2.6 tỷ đồng.

Robot Hoang Dã đứng đầu phòng vé Việt

Không chỉ gây bão ở phòng vé Việt, mà dự án của nhà DreamWorks còn oạch tạc trên khắp toàn cầu. Bộ phim liên tiếp nhận về những phản hồi tích cực về hình ảnh, nội dung chất lượng từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Công chúng còn dự đoán rằng, bởi loạt thành tích ấn tượng, Robot Hoang Dã dự kiến là đối thủ đáng gờm của mùa giải thưởng sắp tới.

Tại thị trường Mỹ, Robot Hoang Dã gây ấn tượng mạnh với công chúng và nhận về những số điểm "trên mây" từ giới phê bình quốc tế. Trên Metacritic, phim nhận điểm 85/100 từ giới phê bình và 81/100 từ khán giả, được chứng nhận "yêu thích toàn cầu". Trong số 36 chuyên trang đã đánh giá, có 7 trang cho Robot Hoang Dã điểm tuyệt đối 100/100, với tỷ lệ tích cực đến 97%.

Tương tự, trên Rotten Tomatoes, thành tích tương tự cũng đến với Robot Hoang Dã. Phim nhận được cơn mưa lời khen bởi cả giới chuyên môn lẫn khán giả (đều 98% tính đến ngày 1/10/2024). Có thể thấy, phim đang chiếm được cảm tình của cả 2 phía nhờ chất lượng xứng tầm của sự đầu tư, kỳ vọng của chính DreamWorks.

Ngay cả những trang đánh giá khó tính như IGN cũng không thể thoát khỏi sức hút của Robot Hoang Dã, bộ phim nhận được điểm số 8/10. IGN còn đề cập: "Đây là bộ phim mang tính nhân văn sâu sắc mà không cần nhân vật con người nào. Một bộ phim lấy đi nước mắt và tạo nên cuộc phiêu lưu hoạt hình khó đoán". Trang này còn gọi đây là chiến thắng vẻ vang của đạo diễn Chris Sander, người đã đứng sau thành công của How to Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) và Lilo & Stitch.

Về doanh thu, Robot Hoang Dã mở màn với doanh thu toàn cầu 54 triệu USD, đứng đầu phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ. Con số này được đánh giá cao hơn kỳ vọng của các trang dự đoán trước đó, và giúp Robot Hoang Dã lọt vào top 3 phim hoạt hình có doanh thu mở màn tháng 9 cao nhất mọi thời đại, xếp sau 2 phần đầu của Hotel Transylvania.

Nhiều trang đánh giá nổi tiếng như Slate, Screen Rant… khẳng định đây là phim hoạt hình hay nhất của năm 2024, trong khi Roger Ebert gọi đây là phim hoạt hình xuất sắc bậc nhất trong 10 năm trở lại đây: "Một người có thể xem Robot Hoang Dã mà không bật tiếng và vẫn có trải nghiệm tuyệt vời. Khi bật tiếng lên, bạn có một trong những phim hoạt hình hay nhất thập kỷ này". Khi ra mắt lại LHP Quốc tế Toronto, giới chuyên môn cũng dành nhiều mỹ từ cho dự án và dự đoán đây sẽ là siêu phẩm làm chao đảo phòng vé trên khắp toàn cầu. Tất nhiên, điều đó đã trở thành sự thật.

Robot Hoang Dã được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Peter Brown. Bộ phim xoay quanh hành trình về Roz - một android (robot giống con người) siêu thông minh trong những chuỗi ngày khám phá và thích nghi trên một hòn đảo hoang sau khi bị cuốn đi bởi một trận cuồng phong bất ngờ. Bỏ lại những quy tắc được lập trình sẵn, tại đây, cô đã học được cách hoà mình với thiên nhiên, làm bạn với các loài động vật và trở thành mẹ nuôi của chú ngỗng mồ côi Brightbill.

Nhưng một ngày nọ, khi Roz đang tận hưởng những tháng ngày bình yên thì công ty robot lại bắt đầu tìm kiếm và muốn đưa cô trở lại. Roz và những người bạn động vật buộc phải cùng nhau chống lại con người để bảo vệ cuộc sống tự do mà họ đã dày công vun đắp. Liệu Roz đủ can đảm và mạnh mẽ để bảo vệ lấy nơi mà cô đã và đang gọi là "nhà"?



Robot Hoang Dã có suất chiếu đặc biệt: 05.10 và 06.10 và chính thức khởi chiếu từ ngày 11.10.2024.