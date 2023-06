Siêu mẫu Thu Ngân và MiD Nguyễn tung bộ ảnh trước thềm The New Mentor khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Nhắc đến siêu mẫu Thu Ngân, khán giả sẽ nhớ đến các thành tích nổi bật mà người đẹp gốc Bến Tre này từng đạt được như Quán quân Student Fitness Model 2017, Top siêu mẫu 2018, Giải Vàng Korea - Việt Nam Fashion Festival Awards 2019,... Không chỉ thế, Thu Ngân còn góp mặt "oanh tạc" các sàn diễn của các NTK lừng danh như NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Chung Thanh Phong, NTK Hoàng Hải , NTK Lý Quí Khánh,… Hơn thế, người đẹp còn ghi điểm bởi chiều cao lý tưởng 1m75 và vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng ở độ tuổi 30. Cô sở hữu số đo 3 vòng chuẩn, lần lượt là 85-64-94cm.



Bộ ảnh được lấy cảm hứng từ phong cách Á Đông của siêu mẫu Thu Ngân và MiD Nguyễn.

Sau khi ghi danh tại chương trình The Next Mentor của Hoa hậu Hương Giang, Thu Ngân đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Chưa hết, người đẹp còn tung bộ ảnh high-fashion khi đọ sắc cùng người mẫu MiD Nguyễn - một trong những tiền bối trong nghề. Được biết, mối quan hệ của 2 khá thân thiết. Trong quá trình làm việc MiD Nguyễn còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và truyền "lửa" để người đẹp gốc Bến Tre có thêm động lực theo đổi với nghệ thuật.

Người đẹp gốc Bến Tre này từng đạt được như Quán quân Student Fitness Model 2017, Top siêu mẫu 2018, Giải Vàng Korea - Việt Nam Fashion Festival Awards 2019,...

Chia sẻ trước truyền thông về lý do lớn nhất thúc đẩy Thu Ngân tham gia cuộc thi đó là: "Mặc dù hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nhưng Thu Ngân vẫn chưa tìm định hướng trong sự nghiệp làm nghề của mình và Thu Ngân hy vọng rằng thông qua các phần thi thì Ngân sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Với kinh nghiệm làm nghề, sự yêu nghề, thái độ làm nghề cũng như sắc vóc, Thu Ngân tự tin rằng bản thân sẽ không thua hay lép vế với bất kỳ thí sinh nào trong chương trình. Thu Ngân hy vọng rằng sự cố gắng của mình sẽ chạm đến trái tim của các super mentor để các chị chọn mình và có thể đi sâu hơn ở sân chơi này".

Bộ ảnh của Thu Ngân và MiD Nguyễn được rất nhiều khán giả yêu thích.

Trả lời câu hỏi nếu có cơ hội sẽ lựa chọn huấn luyện viên nào tại The New Mentor, Thu Ngân cho biết cô ngưỡng mộ cả 4 đàn chị: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê. "Nếu may mắn Thu Ngân được 1 trong 4 super mentor chọn thì đó là một điều may mắn của Thu Ngân và Thu Ngân không đòi hỏi thêm vì 4 chị điều có vị trí rất cao trong showbiz. Nhưng nếu như cho Thu Ngân được chọn thì Thu Ngân xin được chọn về đội chị Lan Khuê vì Thu Ngân tìm đâu đó ở chị Lan Khuê có 1 tiếng nói chung đồng điệu với mình trong cá tính", người đẹp gốc Bến Tre chia sẻ.

Thu Ngân và MiD Nguyễn biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau.

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Thu Ngân hy vọng rằng sẽ trở thành "chiến binh 1000 máu" của các super mentor tại The New Mentor.

Đến với chương trình The New Mentor, Thu Ngân được gia đình, bạn bè và khán giả ủng hộ nhiệt tình. Bằng ngọn lửa đam mê với nghệ thuật, người đẹp hy vọng rằng sẽ "cháy hết mình" với cuộc thi cuối cùng này.

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Nơi một người mẫu không chỉ cần đáp ứng với những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp mà còn có khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí.