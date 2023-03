Shynh Group tổ chức tiệc tân niên, kỷ niệm gần 1 thập kỷ hình thành và phát triển

Đặc biệt, cuộc thi Miss Shynh Shine đã để lại nhiều cảm xúc và tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện sáng giá nhất trong đêm tiệc.

Được thành lập từ năm 2013, qua 1 thập kỷ hình thành và phát triển, hệ sinh thái Shynh Group trở thành Tập đoàn thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên nghiệp với hệ thống chi nhánh phủ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng trang thiết bị hiện đại và không gian làm đẹp sang trọng và chất lượng dịch vụ cao.

Khách mời và Ban lãnh đạo Tập đoàn tại đêm tiệc My Job - My Future - My House

Shynh Group đã tổ chức đêm tiệc tân niên 2023 mang tên "My Job - My Future - My House" nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tinh thần đoàn kết của hơn 500 cán bộ, nhân viên trong Tập đoàn. Đêm tiệc cũng có sự góp mặt của CEO Lê Thị Xuân, Chi Pu, đạo diễn & nhà sản xuất Trần Thành Trung, Mr Đặng Khang - Ceo & Founder Mon Amie Group, Ban lãnh đạo cấp cao và những chuyên gia hàng đầu trong ngành thẩm mỹ - làm đẹp.

Trên hành trình một thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Shynh Group đã chiêu mộ và đào tạo rất nhiều nhân tài, các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất nước, tạo ra một môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết. Trong quá trình hoạt động, Shynh Group rất may mắn khi có những thành viên kỳ cựu, đồng hành, gắn bó với Tập đoàn ngay từ những ngày đầu thành lập. Đêm tiệc cũng đã vinh danh và trao giải cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhất, bứt phá KPIs trong một năm vừa qua.

Đồng thời, để duy trì và tiếp lửa trong công việc cho tập thể nhân viên tập đoàn, Chủ tịch Lê Thị Xuân và Giám đốc Sale & Marketing - R&D Loan Huỳnh đã có hai phần thuyết trình về những yếu tố tạo nên sự bứt phá, kỹ năng tạo động lực và cách tìm kiếm người đồng hành để tạo nên một tập thể hoạt động xuất sắc. Phần thuyết trình từ hai người phụ nữ xinh đẹp, tài năng đã thu hút sự quan tâm và truyền cảm hứng bất tận đến tập thể nhân viên Tập Đoàn.

"Trong hành trình 9 năm lãnh đạo Tập đoàn, Shynh đã vượt qua mọi khó khăn và định hướng hướng đi đúng đắn cho Tập đoàn chỉ bằng tình yêu dành cho sự nghiệp và tình yêu dành cho tất cả nhân sự của mình. Và Shynh tin rằng khi một người lãnh đạo điều hành, quản trị nhân viên của mình bằng tất cả tình cảm, sự yêu thương thì sẽ tạo ra được sự bứt phá dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào" - Chủ tịch Tập đoàn Shynh Group Lê Thị Xuân đã chia sẻ trước toàn thể nhân viên trong đêm tiệc.

Chủ tịch Lê Thị Xuân chia sẻ tại đêm tiệc Tân niên Shynh Group

Giám đốc Marketing & Sales - R&D Loan Huỳnh cũng chia sẻ thêm: "Shynh Group rất tự hào khi trở thành tập đoàn thẩm mỹ Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp có thành tích ấn tượng cả về nhân sự, công nghệ thông tin và chất lượng làm đẹp. Điều này có được là nhờ sự đồng hành, cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên và Ban lãnh đạo khi tạo ra một hệ sinh thái, môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo. Hy vọng trong những năm tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau gắn kết để tạo nên một hành trình đòi hỏi sự gắn kết, tập trung và sự thay đổi của từng cá nhân sẽ tạo nên những thay đổi lớn đến cho Tập đoàn".

Giám đốc Marketing & Sales, R&D Loan Huỳnh thuyết trình về kỹ năng tạo động lực và làm việc nhóm

Đặc biệt, đêm tiệc My Job - My Future - My House cũng đã sôi động hơn bao giờ hết với cuộc thi Miss Shynh Shine - tìm kiếm chủ nhân cho chiếc vương miện sáng giá nhất của tập đoàn Shynh Group. Vòng bình chọn online đã tìm ra được 21 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi chính thức trong đêm tiệc. Vượt qua những vòng thi giới thiệu, trình diễn trang phục chi nhánh, trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử, chiếc vương miện Miss Shynh Shine 2023 đã thuộc về thí sinh Trần Thị Ngọc Giàu - nhan sắc đại diện chi nhánh Shynh Premium Trần Quốc Thảo. Chủ tịch Shynh Group Lê Thị Xuân và Nghệ sĩ Chi Pu đã chúc mừng và trao vương miện cho Tân Hoa hậu Ngọc Giàu.

Nhan sắc xinh đẹp của Top 3 Miss Shynh Shine

Chiếc vương miện Á Hậu 1 và Á Hậu 2 cũng đã được trao cho 2 thí sinh xuất sắc Lê Thị Ánh Tuyết và Vũ Thị Phương Dung - đại diện cho Shynh House Bình Dương và Khối Head Office của Tập đoàn. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Chi Pu cũng đã trao những phần quà đặc biệt cho Top 21 của cuộc thi Miss Shynh Shine.

Đêm tiệc cũng đã thú vị hơn bao giờ hết với những phần quà Lucky Draw bao gồm 1 chuyến du lịch Thái Lan cùng 1 chiếc iPad Pro cho những cá nhân may mắn nhất trong đêm. Giải thưởng Queen of the Night và King of the Night cũng thu hút sự chú ý bởi những quý cô và quý ông với trang phục lộng lẫy và xinh đẹp nhất đêm tiệc.

Top 21 thí sinh Miss Shynh Shine

Tiệc tân niên My Job - My Future - My House 2023 bùng nổ đã khép lại và để lại cho các thành viên trong Tập Đoàn nhiều cảm xúc dâng trào. Đồng thời cũng mở ra một chặng đường mới nhiệt huyết, bứt phá, bản lĩnh hơn để tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế Tập đoàn thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên nghiệp tại Việt Nam!

