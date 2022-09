Sếp FPT cùng sinh viên tìm hiểu xu hướng công nghệ mới

Hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ chương trình Leader Talk - Journey To Your Future do Tập đoàn FPT tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ngày 8/9/2022. Chương trình gồm hai phần: talkshow và gameshow.



Trong phần talkshow công nghệ, sinh viên PTIT được Tiến sĩ Đặng Khánh Hưng - Giám đốc Nghiên cứu tại FPT Blockchain Lab chia sẻ về chủ đề công nghệ mới. Ông Đặng Khánh Hưng cho rằng không gian số sẽ có nhiều đổi mới để người dùng có trải nghiệm "chìm đắm" hơn. Từ đó, chuyên gia FPT đưa ra không gian công nghệ mới mà FPT đang xây dựng để có cái nhìn rõ và thực tế hơn về công nghệ mới này.

Tiến sĩ Đặng Khánh Hưng Giám đốc Nghiên cứu tại FPT Blockchain Lab chia sẻ về chủ đề công nghệ mới.

Tiến sĩ Hoàng Danh Liêm - Giám đốc trung tâm Computer Vision FPT Smart Cloud khiến sinh viên PTIT hào hứng với chủ đề trí tuệ nhân tạo. Ông Hoàng Danh Liêm giới thiệu hai ứng dụng phổ biến của AI mà ông và các cộng sự đang nghiên cứu là: Xử lý giọng nói (FPT.AI Voice Maker) và Nhận diện tổn thất xe ô tô (FPT AI Car Damage). Theo Tiến sĩ Hoàng Danh Liêm, AI đang là công nghệ được quan tâm phát triển và ứng dụng bậc nhất hiện nay. Ứng dụng AI của FPT với các tính năng ưu việt, tùy biến đa dạng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Tiến sĩ Hoàng Danh Liêm - Giám đốc trung tâm Computer Vision FPT Smart Cloud trao đổi với sinh viên về chủ đề trí tuệ nhân tạo.

Một chiếc "vali hạt nhân" xuất hiện gây bất ngờ cho sinh viên tham gia chương trình. Ông Trương Văn Tuyến - Giám đốc kỹ thuật FPT Telecom - Smart Home dùng chiếc vali này để kể lại lịch sử ra đời của dự án nhà thông minh - FPT Play Box (Truyền hình điều khiển giọng nói có thể điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà). Từ đó, ông Tuyến đưa ra bức tranh tổng quan của IoT Smart Home và những ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực này với sinh viên PTIT. Cùng với chuyên gia Trương Văn Tuyến, sinh viên PTIT được trải nghiệm bản demo hệ thống nhà thông minh ưu việt dành cho người Việt do FPT thiết kế và xây dựng.

Ông Trương Văn Tuyến - Giám đốc kỹ thuật FPT Telecom - Smart Home dùng chiếc vali hạt nhân để giới thiệu về ngôi nhà thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ xu hướng nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin hiện nay. Theo ông Hoàng Nam Tiến, hành trang mà sinh viên ngành Công nghệ thông tin cần chuẩn bị là: kỹ năng học tập liên tục, học tập suốt đời.

Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom giới thiệu với sinh viên PTIT xu hướng việc làm ngành Công nghệ thông tin.

Những câu chuyện về tương lai của công việc, kỹ năng sẽ bị người máy thay thế của ông Hoàng Nam Tiến cũng giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về cách làm việc, xây dựng sự nghiệp khi theo ngành công nghệ thông tin. Chủ tịch FPT Telecom cho rằng cơ hội công việc dành cho sinh viên Công nghệ Viễn thông đang rộng mở với mức đãi ngộ tốt. Để tận dụng cơ hội và bứt phá, sinh viên PTIT cần rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh, kỹ năng sống vững vàng, phong cách sống khác biệt và thể lực tốt. Bên cạnh đó, cần tư duy phản biệt, khả năng thích nghi và trở thành công dân toàn cầu.

Kết thúc chương trình, ba sinh viên PTIT tham gia gameshow "Ơn giời sinh viên PTIT đây rồi" cùng "trưởng phòng" FPT: ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom, bà Nguyễn Bích Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phần mềm FPT Software và ông Phan Thế An - Giảng viên Đào tạo Nội bộ FPT Telecom. Mỗi bạn sinh viên có 10 phút để tham gia trải nghiệm tình huống công sở cùng các trưởng phòng. Những tình huống phản ánh đúng thực tế công sở và màn đối đáp hài hước, thông minh của trưởng phòng với sinh viên PTIT mang đến không khí vui tươi cho chương trình. Qua đó, sinh viên cũng hiểu được văn hóa công sở cởi mở, môi trường làm việc hào hứng tại FPT. Đại diện FPT trao Học bổng Global Software Engineer của FPT Software Academy trị giá 1000$/suất cho ba sinh viên tham gia gameshow.

Chương trình chương trình Leader Talk - Journey To Your Future tại PTIT mở màn chuỗi chương trình Tập đoàn FPT tổ chức trong năm 2022 tại các trường đại học trên toàn quốc. Tổ chức chuỗi chương trình này, FPT luôn sẵn sàng hợp tác cùng các trường đại học trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ sinh viên xây dựng nền tảng kỹ năng, kiến thức và tìm kiếm cơ hội việc làm để phát triển sự nghiệp. Tập đoàn FPT cũng trao nhiều cơ hội thực tập, làm việc lâu dài tại nhiều vị trí dành cho sinh viên sau chương trình.