Sensilis Water Fluid 50+: Chống nắng chuẩn “Invisible Glow” được hội chị em săn lùng

Da không cần nhiều, da chỉ cần đủ. Skincare có đầu tư cỡ nào mà chống nắng không đủ đô thì mọi công sức đều “bay màu” chỉ sau vài ngày nắng gắt. Ngày hè nóng bức khiến làn da dễ bí bách, đổ dầu, chống nắng vừa phải bảo vệ cao, kết cấu vừa phải mỏng nhẹ, dễ chịu.

Trong cuộc đua khẳng định chuẩn mực chống nắng mới, Sensilis Water Fluid 50+ chinh phục trái tim phái đẹp bằng cảm giác thoải mái khi thoa lên da. Lớp chống nắng trong suốt, mỏng nhẹ như làn nước, mang đến hiệu ứng glow tự nhiên khiến người dùng không chỉ được bảo vệ mà còn tự tin tỏa sáng.

Khi chống nắng không chỉ là "lá chắn" đơn thuần

Với làn da trưởng thành, đôi khi chỉ chống nắng thôi là chưa đủ, da còn cần nhiều hơn để duy trì vẻ đẹp lâu dài. Và các sản phẩm của Sensilis cũng nổi bật nhờ cách tiếp cận độc đáo đó. Water Fluid không chỉ sở hữu SPF50+ và các màng lọc chống nắng tối ưu bảo vệ trước tia UVA, UVB, mà còn giúp làm dịu da chỉ sau 5 phút sử dụng, đặc biệt phù hợp cho làn da nhạy cảm.

Công thức được "đo ni đóng giày" với những thành phần được nghiên cứu kỹ càng như Hyaluronic Acid giúp dưỡng ẩm sâu; chiết xuất Schisandra Chinensis tăng độ săn chắc và đàn hồi của da; Allantoin làm dịu, làm mềm da.

Sensilis Water Fluid 50+: Bảo bối mới cho chị em văn phòng giúp làn da luôn rạng rỡ

Có một sự thật không thể chối cãi chính là cảm giác khi dùng kem chống nắng cũng quan trọng không kém mức độ chống nắng bảo vệ da. Một sản phẩm SPF50+ nhưng khiến da bóng dầu, cay mắt hay làm lớp makeup mau xuống tone thì khả năng rất cao sẽ bị bỏ quên chỉ sau vài lần sử dụng.

Sensilis Water Fluid 50+ ghi điểm trong bài toán này nhờ kết cấu mỏng nhẹ như nước, giúp sản phẩm nhanh thấm, ráo mịn tự nhiên và dễ dàng thoa lại trong ngày. Sau khi apply, da vừa được bảo vệ vừa được dưỡng ẩm và không để lại vệt trắng. Ngay cả những chị em thích layout makeup glowy kiểu Hàn cũng có thể dùng như lớp chuẩn bị trước cushion mà không sợ nặng mặt.

Sensilis Water Fluid 50+: Mỏng nhẹ - Tự nhiên - Che phủ tốt

Ocean Respect - Từ bảo vệ làn da đến bảo vệ đại dương xanh

Với thế hệ tiêu dùng mới, việc chăm sóc bản thân và bảo vệ thiên nhiên phải song hành trong cùng một lựa chọn. Sensilis Water Fluid 50+ được phát triển theo định hướng Ocean Respect mà nhiều thương hiệu dược mỹ phẩm châu Âu theo đuổi, sở hữu công thức nghiên cứu nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái biển, rạn san hô, mang đến lựa chọn chống nắng thân thiện hơn với môi trường.

Không phải tự nhiên mà Sensilis Water Fluid 50+ đang được truyền tai nhau như một chân ái chống nắng mùa hè. Vừa mỏng nhẹ, ráo mịn, thoải mái nhưng vẫn đủ "đô" để bảo vệ da trước nắng hè oi bức. Dùng êm, không bí, không cay mắt, lại còn cực hợp cho team makeup mỗi sáng và hạn chế lão hóa sớm, Sensilis Water Fluid 50+ là item rất đáng để có mặt trong túi mỗi ngày.

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Sensilis - Chuẩn mực vượt thời gian

Xuất phát từ phòng thí nghiệm dược phẩm tại Tây Ban Nha, trong hơn 40 năm nghiên cứu chuyên sâu, Sensilis theo đuổi triết lý kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả khoa học được chứng minh và trải nghiệm cảm quan cao cấp.

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