Cà phê muối chú Long và những viên gạch đầu tiên đánh dấu bước chuyển mình mới

Cà phê muối chú Long do chú Long U60 gây dựng đã tạo ra xu hướng nhờ vào món "cà phê muối" và câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng.

Sau 3 năm, mọi người đã quen thuộc với Cà phê muối chú Long, không còn là những lần "dậy sóng" trên mạng, thương hiệu này dần trở thành một phần trong ngày của khách hàng và có những bước chuyển mình đầu tiên.

Âm thầm thay đổi nhận diện, lấy đà cho giai đoạn mới

Trong những tháng đầu năm 2026 đến nay, có thể dễ dàng thấy được ngoài việc khai trương hàng loạt các cửa hàng, Cà phê muối chú Long đang dần thay đổi nhận diện thương hiệu. Các chi nhánh không còn hình ảnh chú Long trên các biển hiệu nữa, thay vào đó là tên thương hiệu và concept mới hoàn toàn.

Sự thay đổi lần này mục tiêu rõ ràng là mở rộng tệp khách hàng với màu sắc trung tính, năng động. Điểm nhấn ở tên thương hiệu to và hình ảnh ly cà phê muối trứ danh đầy ấn tượng.

Nếu khách hàng quan ngại về việc hình ảnh thay đổi liệu chất lượng hay giá thành có còn giữ nguyên khi mà thương hiệu giờ đây nhìn "sang" hơn, không còn dáng vẻ bình dân trước đây. Thì Cà Phê Muối Chú Long đã có những thông điệp rõ ràng về việc giữ nguyên chất lượng và những giá trị nguyên sơ hình thành thương hiệu.

Cà phê muối chú Long - Lê Đức Thọ trong concept mới

Hình ảnh người đại diện biến mất, liệu chú Long có bị lãng quên?

Trên thực tế, tệp khách hàng của Cà phê muối chú Long hiện tại không chỉ đến vì độ "viral" của chú Long nữa mà họ ủng hộ vì chất lượng và độ phù hợp. Thêm vào đó, ngay từ tên thương hiệu đã có sự hiện diện của chú Long, vậy nên sự biến mất này đang là một bước lấy đà để thương hiệu bước vào giai đoạn chuyển mình sắp tới. Đại chúng, hợp thời và chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, hình ảnh chú Long vẫn xuất hiện đầy gần gũi trong các sự kiện quan trọng của thương hiệu. Vậy nên, việc chú Long "bốc hơi" khỏi biển hiệu không đồng nghĩa với việc chú Long không đồng hành cùng thương hiệu mà chú sẽ hiện diện bằng một cách khác hơn.

Chú Long tại sự kiện khai trương chi nhánh mới

Chú Long tham gia sự kiện fanfest của VALORANT đại diện cho phía thương hiệu đồng hành

Gần đây, các chi nhánh với hình hài mới được khai trương liên tục với quà tặng hấp dẫn thu hút không ít khách hàng ghé đến tuy nhiên menu và chất lượng vẫn được feedback ổn định đã giảm bớt lăn tăn cho khách hàng.

Cà phê muối chú Long luôn giữ chất lượng phục vụ

Rượu cũ nhưng bình mới, vẻ ngoài mang lại cảm giác trau chuốt hơn, hợp thời hơn cùng với chất lượng được giữ nguyên vẹn, dự kiến sắp tới lần dậy thì này của Cà phê muối chú Long sẽ gây ra không ít gợn sóng cho mạng xã hội nói chung và ngành F&B nói riêng.