Trà Phú Sỹ và hành trình đưa hương trà truyền thống đến với người trẻ

Từ “thủ phủ trà” Bảo Lộc, Trà Phú Sỹ phát triển chuỗi giá trị kết nối vùng nguyên liệu, sản xuất, pha chế và trải nghiệm đồ uống hiện đại.

Từ vùng trà Bảo Lộc đến chuỗi giá trị F&B

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, Bảo Lộc từ lâu được xem là vùng đất của những đồi chè xanh phủ sương, nơi khí hậu mát lành và thổ nhưỡng đặc trưng tạo nên những búp trà có hương thơm dịu, vị chát nhẹ và hậu ngọt thanh. Từ vùng nguyên liệu giàu bản sắc ấy, Công ty TNHH Trà Phú Sỹ từng bước xây dựng hành trình gần 20 năm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trà và cung cấp nguyên liệu pha chế cho ngành đồ uống.

Các công nhân Trà Phú Sỹ đang khai thác chè tươi tại nông trường. (Ảnh: Trà Phú Sỹ)

Từ một thương hiệu trà địa phương, Trà Phú Sỹ mở rộng thành hệ sinh thái F&B, kết nối vùng nguyên liệu, nhà máy, công thức pha chế, đào tạo, vận hành và trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp hiện phát triển vùng nguyên liệu riêng, nổi bật là nông trường Oolong được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt, cùng hai nhà máy sản xuất hiện đại. Nền tảng này giúp Trà Phú Sỹ tạo ra các dòng sản phẩm có chất vị ổn định, phù hợp cả nhu cầu thưởng thức truyền thống lẫn pha chế chuyên nghiệp.

Hình ảnh nông trường chè của thương hiệu Trà Phú Sỹ tại Bảo Lộc. (Ảnh: Trà Phú Sỹ)

Không dừng ở vai trò cung ứng trà khô hay nguyên liệu pha chế, Trà Phú Sỹ tiếp tục mở rộng sang gia công OEM, đào tạo pha chế, tư vấn giải pháp F&B, phát triển công thức, xây dựng menu và chuyển giao vận hành cho các mô hình kinh doanh. Ở đó, một búp trà không chỉ kết thúc hành trình trong gói trà thành phẩm, mà có thể đi xa hơn, trở thành nền hương cho ly trà sữa, trà trái cây hay nhiều dòng đồ uống hiện đại.

Trà Phú Sỹ có xuất phát điểm là một doanh nghiệp trà uy tín tại địa phương. (Ảnh: Trà Phú Sỹ)

Một ly trà có thể tạo ấn tượng bằng mùi hương hay hậu vị, nhưng để khách hàng quay lại, thương hiệu cần duy trì chất lượng đồng nhất qua từng lần thưởng thức. Đây cũng là lý do Trà Phú Sỹ phát triển các thương hiệu thành viên như Phusy Cha và Pucha Tea, đưa trà Việt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của các sản phẩm truyền thống, để bước vào nhịp sống trẻ trung hơn bằng những ly đồ uống tươi mới, gần gũi và dễ thưởng thức.

Phusy Cha, Pucha Tea và trải nghiệm trà nguyên bản

Phusy Cha được phát triển ở phân khúc cao cấp với dòng đặc sản Oolong nguyên bản. Thương hiệu tập trung vào trà sữa và trà trái cây, lấy trà Oolong Bảo Lộc làm điểm nhấn trong hương vị. Ở Phusy Cha, trà không chỉ là thành phần pha chế, mà giữ vai trò tạo nên mùi thơm, hậu vị và cảm giác thanh nhẹ cho sản phẩm.Nhờ khai thác rõ chất trà, Phusy Cha tạo được thiện cảm với nhóm khách hàng yêu ẩm thực, đặc biệt là những người không thích đồ uống quá ngọt hoặc phụ thuộc nhiều vào hương liệu.

Thương hiệu mở rộng hệ sinh thái bằng chuỗi các cửa hàng đồ uống dành cho giới trẻ. (Ảnh: Trà Phú Sỹ)

Pucha Tea lại mang tinh thần gần gũi và năng động hơn. Với định vị trà sữa thuần vị, thương hiệu hướng đến những sản phẩm trà sữa đậm đà, tự nhiên. Nếu Phusy Cha tạo dấu ấn bằng màu sắc đặc sản, Pucha Tea đưa hương trà Việt vào đời sống hằng ngày bằng phong cách dễ uống, trẻ trung và phù hợp với nhịp tiêu dùng của giới trẻ.

Điểm chung của Phusy Cha và Pucha Tea nằm ở cách lấy hương vị nguyên bản làm cốt lõi. Cả hai thương hiệu đều hướng đến những ly đồ uống có vị trà rõ, cảm giác tươi, sạch và không quá nặng hương liệu. Trong thị trường trà sữa nhiều lựa chọn, đây là hướng đi giúp sản phẩm tạo khác biệt với nhóm khách hàng quan tâm hơn đến chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm khi thưởng thức.

Phusy Cha mang đến hương vị tinh tế của dòng trà đặc sản. (Ảnh: Trà Phú Sỹ)

Đặc biệt, Phusy Cha và Pucha Tea được giới thiệu là những thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ chiết xuất trà bằng máy 100% tại Việt Nam. Thay vì phụ thuộc nhiều vào phương pháp ủ thủ công và tay nghề từng nhân sự, công nghệ chiết xuất áp suất bằng máy giúp kiểm soát tốt hơn thời gian, nhiệt độ, định lượng và chất lượng cốt trà. Chỉ trong thời gian ngắn, hương thơm của búp Oolong Bảo Lộc được chiết xuất trọn vẹn hơn, giúp ly đồ uống khi đến tay khách hàng giữ được độ tươi, sự đồng đều và hương vị chuẩn.

Hiện hệ sinh thái Trà Phú Sỹ đã phát triển 5 cửa hàng nhượng quyền tại Lâm Đồng, Di Linh và Biên Hòa. Từ những đồi trà Bảo Lộc phủ sương đến ly đồ uống tươi mới trên tay người trẻ, thương hiệu đang kể tiếp câu chuyện trà Việt theo một cách gần gũi hơn. Không chỉ gìn giữ hương vị truyền thống, Trà Phú Sỹ còn mở ra hướng tiếp cận mới cho các sản phẩm từ trà, nơi nguồn nguyên liệu, công nghệ và trải nghiệm cửa hàng cùng tạo nên lợi thế trong thị trường F&B nhiều cạnh tranh.

Tham khảo thông tin tại website: www.traphusy.vn