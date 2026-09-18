Selena Gomez và dàn sao chứng minh: Vì sao phải makeup "quá tay" khi lên thảm đỏ

Trường hợp của Selena Gomez cho thấy một điều thú vị: đôi khi thứ chúng ta nhìn thấy trên thảm đỏ không phản ánh chính xác lớp makeup thực tế trên gương mặt ngôi sao.

Trên thảm đỏ, một lớp makeup đẹp chưa chắc là lớp trang điểm đẹp khi nhìn ngoài đời. Ánh đèn flash, đèn sân khấu và khoảng cách từ máy ảnh có thể khiến màu sắc trên gương mặt bị "nuốt" đi đáng kể. Đó cũng là lý do nhiều ngôi sao phải trang điểm đậm tay hơn rất nhiều so với tưởng tượng, dù khi xuất hiện trước công chúng, lớp nền, phấn mắt hay má hồng lại trông vô cùng tự nhiên.

Selena Gomez và màn makeup gây tranh luận

Tham dự một sự kiện mới đây, Selena Gomez nhanh chóng thu hút sự chú ý với thiết kế đầm Louis Vuitton lấp lánh, có phần chiết eo giúp tôn vóc dáng. Bộ váy mang đến diện mạo sang trọng, nổi bật đúng tinh thần thảm đỏ. Thế nhưng bên cạnh những lời khen dành cho trang phục, phần makeup của nữ ca sĩ lại nhận không ít ý kiến trái chiều.

Lớp makeup của Selena trên thảm đỏ bị cho là quá nhạt nhòa

Một số bình luận cho rằng lớp trang điểm của Selena trông quá nhạt, đặc biệt là phần mắt gần như không tạo cảm giác đang makeup. Khi đứng cạnh bộ váy có độ bắt sáng cao, gương mặt của cô vì thế bị nhận xét là thiếu điểm nhấn, thậm chí có phần nhợt nhạt và khiến thần sắc trông như đang thiếu ngủ. Không ít người cho rằng nếu Selena sử dụng một layout đậm hơn, chẳng hạn mắt khói với đường nét sắc sảo, tổng thể sẽ ấn tượng và cân bằng hơn.

Nhiều fan "chế ảnh" cô makeup với đôi mắt khói ấn tượng

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn những hình ảnh trên thảm đỏ thì rất dễ hiểu nhầm về cách chuyên gia trang điểm thực sự tạo nên diện mạo này.

Lớp makeup ngoài đời không hề "nhạt"

Trong một đoạn clip hậu trường được chuyên gia makeup của Selena Gomez chia sẻ, có thể thấy lớp trang điểm của cô được thực hiện khá chỉn chu. Phấn má, tạo khối, chân mày và màu mắt đều được chăm chút, các đường nét trên gương mặt cũng có độ sắc nét nhất định. Nói cách khác, vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc Selena được makeup quá nhẹ tay.

Lớp makeup thực tế của Selena

Sự khác biệt lớn hơn nằm ở ánh sáng.

Khi ở trong điều kiện ánh sáng thông thường, những màu sắc được chuyên gia makeup lựa chọn có thể hiện khá rõ trên da. Nhưng khi bước lên thảm đỏ, gương mặt của ngôi sao phải đối diện với hàng loạt đèn flash và nguồn sáng có cường độ cao từ nhiều hướng. Ánh sáng mạnh có khả năng làm các sắc độ trên khuôn mặt trông nhẹ hơn, đặc biệt là những màu vốn được tán rất mỏng như phấn mắt, má hồng hay tạo khối. Bởi vậy, một lớp makeup nhìn khá đậm khi soi ngoài đời đôi khi lại trở thành layout vừa đủ khi đứng trước ống kính.

Sự khác biệt về ánh sáng khiến lớp makeup của cô thay đổi

Vì sao sao nữ phải makeup đậm hơn thực tế?

Đây cũng là nguyên nhân khiến nghề makeup cho người nổi tiếng khác khá nhiều so với trang điểm hằng ngày. Chuyên gia không chỉ cần cân nhắc gương mặt của khách hàng mà còn phải tính đến địa điểm, ánh sáng, trang phục, máy ảnh và mục đích xuất hiện. Với một sự kiện thảm đỏ, gương mặt cần có đủ độ tương phản để các đường nét không bị "chìm" vào tổng thể. Phần tạo khối có thể được nhấn rõ hơn, má hồng cần đủ sắc để không biến mất dưới ánh đèn, chân mày phải có độ nét và mắt thường được tăng chiều sâu bằng phấn mắt, eyeliner hoặc mi giả. Đặc biệt, những màu trung tính như be, nâu nhạt hay hồng nude vốn tạo cảm giác rất tự nhiên trong đời thường có thể trở nên gần như vô hình khi lên ảnh. Vì thế, chuyên gia makeup đôi khi phải tăng cường độ màu lên một mức mà nếu nhìn trực tiếp có thể cảm thấy hơi "quá tay".

Sao Hàn từng khiến fan bất ngờ vì makeup đời thực

Những hình ảnh hậu trường của các ngôi sao Hàn Quốc cũng nhiều lần cho thấy sự khác biệt thú vị này. Jang Won Young, Kim Do Ah hay Luna từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi để lộ hình ảnh makeup ở điều kiện ánh sáng đời thường. Trên sân khấu, họ thường xuất hiện với gương mặt trong trẻo, lớp nền mỏng, mắt long lanh và màu má được tán nhẹ như phủ một lớp sương. Nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần hoặc dưới ánh sáng bình thường, có thể nhận ra lớp makeup thực tế được nhấn mạnh hơn nhiều.

Phấn mắt có thể được tán đậm, phần tạo khối rõ hơn, má hồng có màu sắc nổi bật và đường chân mày cũng sắc nét hơn. Nếu áp dụng nguyên lớp makeup ấy vào một buổi gặp gỡ thông thường, tổng thể thậm chí có thể khiến người đối diện cảm thấy khá đậm. Thế nhưng khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, mọi thứ lại vừa vặn một cách đáng ngạc nhiên.

Makeup thảm đỏ không phải để nhìn giống ngoài đời

Đây chính là điểm khác biệt quan trọng: makeup thảm đỏ không nhất thiết phải đẹp theo tiêu chuẩn của makeup đời thường. Nó được thiết kế để hoạt động tốt trước ánh sáng mạnh và máy ảnh. Một đôi mắt khói có thể trông hơi đậm khi nhìn trực tiếp nhưng lại giúp đôi mắt có chiều sâu hơn trong ảnh. Một lớp má hồng tưởng như quá rõ có thể trở nên vừa đủ khi gặp ánh đèn flash. Tương tự, đường contour sắc nét ngoài đời có thể chỉ còn lại hiệu ứng gương mặt thon gọn, có chiều sâu khi lên hình.

Vì vậy, trường hợp của Selena Gomez cũng cho thấy một điều thú vị: đôi khi thứ chúng ta nhìn thấy trên thảm đỏ không phản ánh chính xác lớp makeup thực tế trên gương mặt ngôi sao. Ánh sáng có thể thay đổi hoàn toàn cảm nhận về màu sắc và độ đậm nhạt. Và đó cũng là lý do đằng sau những layout tưởng như "makeup như không makeup" của các ngôi sao châu Á hay châu Âu: để có vẻ ngoài tự nhiên, long lanh trước ống kính, đôi khi chuyên gia trang điểm phải đánh đậm hơn rất nhiều ở hậu trường.