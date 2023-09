Sẽ không có họp báo nào về vụ Jack và doanh nhân Quốc Cường, chỉ có bài viết dài kể hành trình đi gặp Messi

Trong ngày 6/9, phía đại diện truyền thông của doanh nhân Quốc Cường tiếp tục có những chia sẻ về Jack xoay quanh ồn ào sử dụng hình ảnh của Messi trong MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Phía doanh nhân Quốc Cường cho biết Jack đã không thiện chí khi trao đổi, tuyên bố sẽ công khai toàn bộ tin nhắn liên quan cũng như số tiền cho chuyến đi gặp Messi.

Về buổi họp báo, ban đầu đại diện truyền thông của doanh nhân Quốc Cường cho biết sẽ dự kiến tổ chức vào 16h00 ngày 7/9 tại Hà Nội, một lần trả lời toàn bộ các vấn đề liên quan với truyền thông. Chị H. cũng cho biết vào tối 6/9, doanh nhân Quốc Cường sẽ công khai về thông tin, địa điểm và thời gian chính thức của buổi họp báo để phía truyền thông đến tham dự.

Tuy nhiên theo cập nhật mới nhất vào tối 6/9, đại diện truyền thông của phía doanh nhân Quốc Cường chia sẻ cả hai bên đang đàm phán để thống nhất nội dung chia sẻ lên trang cá nhân mà không cần tổ chức họp báo. Như vậy cuộc họp báo dự định tổ chức vào 16h00 ngày 7/9 cũng bị hủy bỏ. Doanh nhân Quốc Cường thay vào đó đã chia sẻ bài đăng khá dài, kể lại hành trình anh và Jack cùng ekip gặp gỡ được Messi tại Pháp. Tuy nhiên không nhắc bất kì đến buổi họp báo nào.

Hình ảnh ông Quốc Cường cùng Jack tại Pháp trong chuyến đi gặp huyền thoại bóng đá Lionel Messi

Một phần trích từ bài đăng kể về trải nghiệm tìm gặp Messi của doanh nhân Quốc Cường, không có bài đăng nào về buổi họp báo.

Anh cũng chia sẻ bức ảnh chụp cùng với Jack trong chuyến đi đến Pháp này. Có thể thấy trong bức ảnh này, cả hai vẫn khá vui vẻ và thân thiết bên nhau.

Toàn bộ bài đăng dài của Phạm Ngọc Quốc Cường kể về chuyến đưa Jack sang Pháp gặp Messi như sau:

"Bây giờ tiếp tục kể tiếp hành trình đi gặp Messi nhé, vừa gặp vừa phân tích luôn này.

Sau khi có hẹn với Messi để đi sang kia thì khó khăn đầu tiên ập đến, một là sự cố do việc Messi đi sang Arap và phía Paris phạt treo giò Messi 2 tuần, khá đen là tuần thứ 2 dính vào ngày hẹn với Messi, thêm vào đó phía Jack cũng xin visa gặp khó khăn nên thời điểm đó tôi khá suy nghĩ về việc có nên sang hay không - riêng việc đi lại rồi hẹn những người bạn để cùng bay tới Paris sẽ tốn một khoản chi phi rất lớn, đi lại, khách sạn nên việc rủi ro cần được suy nghĩ kỹ, ngoài ra do phía Jack và team chưa có đi ra thế giới nhiều nên tăng thêm độ khó khăn (visa của Jack chỉ được 8-10 ngày gì đó tôi ko nhớ chính xác nhưng rất ngắn).

Cuối cùng vì đã hẹn với anh em bạn bè bên kia nên tôi và Jack vẫn quyết định chấp nhận rủi ro lên đường, Jack có hỏi tôi lần nữa về chuyện hỏi đưa MV và dĩ nhiên tôi từ chối, ngoài ra việc hỏi phi lợi nhuận hay gì thì cũng chỉ là quan điểm tư vấn cá nhân, tôi khẳng định Messi ko biết Jack là ai, ko có thoả thuận hay xin phép gì cả ở thời điểm đó, còn nếu Jack có liên lạc và Messi trả lời, đơn giản Jack có thể show ra để không ảnh hưởng uy tín rất nhiều người cũng như rủi ro bị kiện.

Rồi giờ đến ngày đến giờ lên đường sang Pháp, ban đầu dự kiến sẽ gặp Messi tại sân công viên các hoàng tử sau trận đấu, chúng tôi đi có hai người bạn trợ giúp các mối quan hệ tại sân, hai bạn này có 1 người phải bay từ Barcelona qua, thu xếp nghỉ mấy ngày công. Vé vào sân cho 4 người vị trí lounge Vip đơn giản rất đắt, để có cơ hội có thể gặp được Messi. Kể đến đây đã thấy khá nhiều chi phí, chắc Đóm thì ma nó biết bên Pháp này nên ko có chuyện ai mời rồi. Ah sau đó để có hình ảnh đẹp đi để còn quay clip sau up thì chúng tôi cũng phải thuê cái xe rất đắt tiền và cho nhiều ngày đi gặp - chắc nhiều người cũng nghĩ có xe đi free.

Rồi giờ đi xem trận bóng đá đầu tiên, nhẹ nhàng anh em vào sân xem, nhưng đi ở châu Âu giờ khá nguy hiểm và đi các khu vực Vip nên việc đi lại cũng cần có nhiều người take care ở đây.

Okie dù mọi thứ được set up vô cùng cẩn thận nhưng chúng tôi vẫn vô cùng hồi hộp, ở đây tất cả đều do quen biết tôi, và đương nhiên không ai nghỉ việc đi làm không công. Và cuối cùng thì điều lo lắng đã xảy ra khi gần như cả trận Messi bị cổ động viên PSG la ó do bị kỷ luật, cuối cùng Messi cảm thấy tổn thương và hết trận đã bỏ về, ko gặp bất cứ ai, vậy là lần hẹn gặp đầu tiên đã thất bại".