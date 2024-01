Sẽ có một cơ chế siêu đặc biệt cho các tuyển thủ từ 2024, khán giả chỉ nhắc mỗi Faker

Trong buổi tối ngày 04/01 - rạng sáng ngày 05/01 (giờ Việt Nam), Riot đã tung ra những thay đổi đáng chú ý trong mùa giải mới dành cho làng LMHT chuyên nghiệp. Như đã đề cập, chính là thay đổi thể thức của MSI để nâng tầm quan trọng của giải đấu lên đối với các đội tuyển cũng như khán giả. Lý do là vì tuy đã ra mắt được hơn 8 năm, nhưng MSI vẫn luôn bị xem là một giải quốc tế "hạng hai". Thể thức nhanh gọn và thời gian chóng vánh của giải đấu khiến MSI không thực sự quá thu hút, nhất là khi tại giải này, LCK - LPL thay phiên nhau thống trị liên tục và chỉ có G2 Esports năm 2019 là ngoại lệ.

Riot mang đến nhiều thay đổi mới cho LMHT chuyên nghiệp trong năm 2024

Bên cạnh những thay đổi về thể thức các giải quốc tế, Riot cũng đưa ra một thông báo quan trọng: Hall of Fame League of Legends sẽ chính thức được ra mắt. Đây được xem là Đại sảnh Danh Vọng của LMHT chuyên nghiệp, nơi vinh danh những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào nền LMHT thế giới. Đại sảnh Danh Vọng này sẽ do những cái tên uy tín, có chuyên môn cao được lập ra để đánh giá và bình chọn. Tất nhiên, tiêu chí vẫn là dựa trên tầm ảnh hưởng, thành tích... mà đội tuyển hay tuyển thủ đó đã đạt được.

Riot sẽ có thêm Đại sảnh Danh Vọng (Hall of Fame) cho LMHT trong năm 2024

Theo nhiều ý kiến, cái tên đầu tiên bắt buộc phải có mặt trong Hall of Fame của Riot dành cho làng LMHT chính là Faker. Tuyển thủ nhà T1 không chỉ là huyền thoại của T1 hay LCK, mà là của cả LMHT và Esports. Trong năm 2023, anh là tuyển thủ Esports duy nhất được tờ The Times xếp vào ngang hàng với những siêu sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi hay Shohei Ohtani trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu.

Ngoài ra, Faker cũng đang là tuyển thủ lớn tuổi nhất của LCK hiện nay và là người sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử LMHT. Chính vì lẽ đó, việc Faker được nhắc đến khi Hall of Fame được công bố là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Khán giả đều nhận định Faker sẽ là cái tên xứng đáng đầu tiên được vào Hall of Fame: "Chỉ có thể là Faker, không cần copy", "Mấy ông thực sự cần một nhóm người để chỉ ra rằng Faker là người đầu tiên cần phải được cho tên vào Hall of Fame sao?"

Ngoài ra, chính Riot cũng "hưởng lợi" từ Faker khi mỗi trận đấu của T1 đều đạt lượt xem khủng khiếp. Đơn cử như 3 ván áp đảo của T1 trước Weibo Gaming cũng mang về tổng 6.402.760 view vào thời điểm cao nhất (chưa tính các nền tảng của Trung Quốc).

Chính Riot cũng "hưởng lợi" khi sức hút của Faker và T1 là quá khủng khiếp

Tất nhiên, điều này là không cần bàn cãi khi Faker chắc chắn có một suất trong Hall of Fame của Riot. Nhưng nhiều khán giả cũng mong chờ xem bên cạnh Faker gồm có những cái tên nào nữa đủ xứng để bước vào "Đại sảnh Danh Vọng" của làng LMHT, khi có rất nhiều tuyển thủ đã cống hiến những gì tốt nhất của họ cho LMHT chuyên nghiệp và vốn cũng đã được khắc ghi trong tâm trí người hâm mộ cũng như dòng chảy lịch sử của LMHT.