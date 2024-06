Tại hội nghị Hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp THPT năm học 2024-2025, sáng 4/6, ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các điểm đổi mới năm nay chủ yếu tập trung khâu tổ chức, in ấn và phát đề thi.

Theo đó, mỗi điểm thi vào lớp 10 sẽ được bố trí thêm các bì đựng đề thi được đóng mã "bản chính" bên ngoài và niêm phong nút mở, dùng để đối chiếu khi thí sinh, giám thị phản ánh đề thi không rõ ràng, tránh sự cố in đề thi mờ như năm 2023 hoặc lỗi chính tả.

Sau sự cố đề thi lớp 10 năm 2023 in sai, Sở GD&ĐT Hà Nội khắc phục thế nào?

Số lượng bì phụ thuộc vào số môn thi được tổ chức tại điểm đó. Với môn Toán, Ngữ văn và các môn chuyên không phải trắc nghiệm, mỗi bì sẽ có 2 đề thi, còn với môn Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm), bì đựng đủ 24 mã đề.

"Khi thí sinh, giám thị phát hiện những bất thường hay có phản ánh về nội dung đề không rõ ràng. Điểm trưởng thực hiện mở bì đề chính thức theo đúng quy trình mở niêm phong, được quy định trong quy chế", ông Bình lưu ý.

Do đó, các thí sinh cần kiểm tra kỹ đề thi ngay khi được nhận. Quá 5 phút tính từ lúc làm bài, nếu không có phản ánh, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi đã nhận.

"Giám thị coi thi cần nhắc nhở thí sinh vấn đề này, tránh việc sau sau 30 phút hay 1 giờ, các em mới ý kiến về đề thi. Lúc này, việc phản ánh không có giá trị, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm", ông Bình quán triệt.

Năm 2023, kỳ thi lớp 10 công lập xảy ra sự sự cố một số đề thi môn Toán in không rõ mực, khiến học sinh nhìn nhầm và làm sai.

Sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình ra đề, in sao của hội đồng ra đề, đối chiếu bản gốc và bản in sao, hội đồng thi kết luận không có sai sót về nội dung, song trong quá trình in sao, vẫn còn một số đề thi do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 bị in mờ năm 2023.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, hội đồng ra đề bổ sung thêm đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm. Việc chấm bài sẽ theo đáp án được bổ sung với những bài có sự hiểu nhầm của đề thi do mực in không rõ.

Kỳ thi lớp 10 công lập năm nay diễn trong 2 ngày 8 và 9/6, với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn).

Thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên, trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 10/6. Bài thi Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, thi theo hình thức tự luận. Ngoại ngữ thi trắc nghiệm, 60 phút làm bài.