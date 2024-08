Sau khi cha qua đời, 3 người con kéo nhau đi nhận 2,8 tỷ đồng tiền đền bù đất, trưởng thôn lên tiếng: Số tiền này đã thuộc về người khác?

Đông con nhưng cụ ông vẫn phải sống dựa vào hàng xóm

Ông Lạc là sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc Trung Quốc. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với vợ mình và có được 2 người con trai và một cô con gái. Mọi thứ tưởng rằng đã viên mãn thì vợ ông đột ngột qua đời. Kể từ biến cố đó, người đàn ông này phải vừa làm cha, vừa làm mẹ.

Để các con không phải chịu cảnh thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa, ông Lạc phải làm cùng lúc 2-3 công việc. May mắn, tụi nhỏ đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. Bên cạnh gánh vác việc nhà giúp bố, chúng rất chăm chỉ học hành và luôn đạt thành tích xuất sắc.

Sau khi học xong đại học trên thành phố, các con của ông đều sớm xin được việc làm, xây dựng gia đình và có cuộc sống khá giả. Nhìn vào, mọi người đều cho rằng ông Lạc sẽ có những năm tháng tuổi già hạnh phúc. Nhưng thực tế mọi chuyện chẳng màu hồng như vậy.

Cụ ông này từng lên nhà con trai lớn ở cùng. Tuy nhiên, không tìm thấy sự hoà hợp với con dâu nên ông đã chuyển đến nhà con trai út. Cuộc sống tại đây cũng không khá hơn là mấy nên ông quyết định về quê sống một mình cho thoải mái. Thời gian đầu, cô con gái còn sắp xếp thời gian thường xuyên về thăm bố. Nhưng sau khi bận rộn với công việc, có khi cả năm, nhà ông mới đông đủ thành viên vào dịp Tết. Tuy nhiên, các con của ông cũng chỉ về được ngắn ngày rồi rời đi.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ông Lạc sống một mình và không ép buộc con cái phải chu cấp hay chăm sóc gì mình. Hàng ngày, ông thường đi nhặt ve chai để bán lấy tiền.

Vào đầu năm 2022, trong lúc đang đi làm, cụ ông bị trượt chân ngã. May mắn, Tiểu Hồng, cô bé nhà hàng xóm phát hiện ra nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa vào bệnh viện.

Sau khi đã lo liệu xong các thủ tục, cô gái này đã liên hệ với các con của ông Lạc nhằm thông báo về tình hình. Tuy nhiên, tất cả các con của ông đều nói rằng đang bận công việc trên thành phố, không thể về kịp nên nhờ cô chăm sóc giúp. Vì là hàng xóm thân thiết nên cô cũng chẳng ngại ngần gì.

Trong suốt 3 tháng cụ ông nằm viện để hồi phục sức khoẻ, các con của ông Lạc chỉ trở về vào đúng ngày Tiểu Hồng thông báo cần thanh toán viện phí. Tuy nhiên, khi có mặt, 3 anh em cũng phải cãi nhau một hồi về việc ai sẽ chi trả số tiền này. Sau đó, họ cũng rời đi luôn, để mặc trách nhiệm chăm sóc bố cho người hàng xóm.

Người thừa kế không phải con ruột

Sau khi sức khoẻ dần ổn định, cụ ông được bác sĩ cho xuất viện. Trở về nhà, ông vẫn tiếp tục được Tiểu Hồng chăm sóc tận tình. Cảm nhận được lòng tốt của của cô bé, cho đến giữa năm 2022, ông Lạc biết tin căn nhà mình đang sống nằm trong diện phải quy hoạch nên sẽ nhận được 1 khoản đền bù lên đến 800.000 NDT. Không suy nghĩ nhiều, cụ ông đã lập di chúc thừa kế toàn bộ mảnh đất này cho Tiểu Hồng. Để ngăn cản những tranh chấp không đáng có xảy ra sau này, ông đã mời cả luật sư và cả trưởng thôn đến để làm chứng.

Do tuổi cao sức yếu, đến đầu năm 2024, ông Lạc qua đời. 3 người con của ông cụ sau khi nghe tin cũng nhanh chóng trở về để lo công việc. Tuy nhiên, thứ mà tụi nhỏ quan tâm là tài sản mà ông cụ để lại. Cũng biết được thông tin căn nhà của bố sẽ nhận được 800.000 NDT tiền đền bù, 3 người con đã tính đến chuyện chia số tiền này như thế nào. Họ dự định chia cho 2 anh trai số tiền 300.000 NDT/người. Còn cô em gái nhận phần ít hơn là 200.000 NDT.

Chỉ vài ngày sau khi lo xong việc của của bố, 3 người con của ông Lạc nhanh chóng đến gặp trưởng thôn nhằm thực hiện các thủ tục để nhận tiền đền bù. Đến lúc này, vị trưởng thôn mới lấy ra bản di chúc và thông báo rằng số tiền đền bù này thuộc về Tiểu Hồng chứ không phải con trai, con gái của ông cụ.

Nghi ngờ về việc Tiểu Hồng chăm sóc bố mình để lợi dụng lấy được số tiền khủng này, các con của ông Lạc đã kiện người phụ nữ này ra toà. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, toà án không tìm thấy điểm bất thường của bản di chúc nên vẫn tôn trọng những gì cụ ông này thừa kế lại.

Không may vướng vào vụ việc rắc rối này, Tiểu Hồng cũng chia sẻ thẳng thắn. Cô giúp đỡ ông Lạc không phải vì số tiền 800.000 NDT. Tất cả là vì, hồi nhỏ, cô không may trượt chân xuống dòng nước lũ. Cô may mắn được ông lão cứu sống. Để báo đáp ân nhân đã cứu mạng mình, cô không ngần ngại chăm sóc ông Lạc trong suốt thời gian qua.

Sau khi làm các thủ tục nhận thừa kế của ông Lạc, Tiểu Hồng quyết định thành lập quỹ người cao tuổi nhằm giúp đỡ những người già neo đơn tại địa phương. Cô nhất quyết không bỏ túi riêng số tiền này dù chỉ 1 xu.